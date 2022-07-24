شرط تعجيزي من بن شرقي للموافقة على الانضمام لناديه الجديد

كشف الصحفي عمر ربيع ياسين، عن حالة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الزمالك الأول السابق، للموافقة على الانضمام إلى ناديه الجديد.

خروج بن شرقي من الزمالك

أشرف بن شرقي، انتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وقرر عدم استكمال المباريات والمغادرة بعد كأس مصر، بحسب إدارة الزمالك.

شروط بن شرقي

وقال عمر ربيع ياسين في برنامجه الإذاعي إن بن شرقي لم يحدد بعد وجهته التالية.

وأوضح أن بن شرقي يطلب مليوني دولار فيكون لديه الوقت الكافي لدراسة العروض.

وأشار إلى أن بن شرقي لديه عروضا من أندية سعودية وقطرية وإماراتية.

وختم “بن شرقي يريد الحصول على 6 ملايين دولار في عقده الأخير قبل أن يبلغ الثلاثين من العمر، ويشترط أن يكون عقده التالي طويل الأمد”.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

وفي سياق آخر، يلتقي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مع نظيره سموحة، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات اليوم السادس والعشرين لمسابقة الدوري.