شرط مثير من الزمالك لاستمرار محمد أبو جبل

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مستقبل الحارس محمد أبو جبل، واحتمال استمراره في صفوف الزمالك الموسم المقبل.

وقال شبانة في تصريحات متلفزة “رغم إعلان الزمالك عدم تجديد محمد أبو جبل إلا أنه تم إحراز تقدم في هذا الشأن في الأيام الأخيرة”.

وأوضح “بعد أن رفض الفوز السعودي تقييد اللاعب، تعثر الزمالك حتى الآن في صفقة مع حارس مرمى جديد، إما محمد بسام أو محمود جاد”.

وتابع “إدارة الزمالك تواصلت مع أبو جبل وعرضت تجديد الفريق لكن بشروطهم المالية والحصول على 5 ملايين جنيه فقط في الموسم”.

وختم “لكن الأمر رفضه اللاعب نهائيا وطلب 10 ملايين جنيه”.

يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم لمواجهة قوية ضد الجونة، في اليوم التاسع والعشرين من الدوري الممتاز.

ويتطلع نادي الزمالك للفوز على نظيره الجونة في هذه المباراة لمواصلة مسيرة الانتصارات في بطولة الدوري العام.

في اليوم الأخير، تغلب الزمالك على بيراميدز في الدوري المصري بثلاثة أهداف نظيفة.

يبدأ موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الخميس 24 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل الزمالك تلك المباراة، ويحتل صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

هذا الموسم لعب الزمالك 28 مباراة، وفاز في 21 مباراة، وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.