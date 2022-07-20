شرط مدوي من بن شرقي للانضمام إلى الأهلي

فجّر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة مدوية بخصوص الوجهة المقبلة للنجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الموسم المقبل.

وقال شبانة خلال تقديم برنامجه “بن شرقي اشترط أن يتقاضى مسؤولو الأهلي مليوني دولار”.

وأكد أن بن شرقي اشترط أن يكون هذا المبلغ صافيا من الضرائب في الموسم، بشرط حصوله على مليون دولار كمورد متعاقد.

وختم “بن شرقي أكد لمسؤولي الأهلي أنه لا يريد البقاء في مصر ويريد تعويضًا ماليًا كبيرًا إذا بقي في مصر”.

كشف رشيد بن شرقي شقيق النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، مصير اللاعب.

وقال شقيق بن شرقي في تصريح صحفي “أشرف بن شرقي لديه عدة عروض يتم مناقشتها خلال الفترة الحالية لاختيار الأفضل منها”.

وتحدث عن سبب رحيله عن الزمالك قائلاً “أشرف يريد خوض تجربة جديدة”.

وأكد أن اللاعب مغرم بنادي الزمالك وجمهوره، والمال ليس سبب رحيله.

وعن وجود عرض من الأهلي قال “هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب أشرف بن شرقي في السوق الصيفي”.

وعن موعد رحيل اللاعب قال “سيلعب اللاعب نهائي الكأس مع الزمالك”.

وأشار إلى “حتى الآن لم يعرف ما إذا كانت المباراة النهائية لأن الأمور غير واضحة”.

واصل الزمالك صدارة جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على غزل المحلة مساء السبت بهدفين نظيفين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 57 نقطة في المركز الأول في جدول الدوري الممتاز المصري.

ويواجه الزمالك الأهلي الساعة 900 مساء الخميس المقبل 21 يوليو في نهائي كأس مصر.