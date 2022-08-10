شرط مدوي من مهاجم النصر السعودي للانضمام إلى الزمالك في الصيف

وشهدت الساعات القليلة الماضية دخول نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور، في مفاوضات مكثفة مع الدولي الكاميروني فيسنتي أبو بكر مهاجم فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، تمهيدا لضمه خلال الفترة الحالية. الانتقالات الصيفية.

وأكدت تقارير صحفية أن القناص الكاميروني طلب 5 ملايين دولار مقابل انضمامه إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد لدعم الجانب الهجومي للقلعة البيضاء.

وأوضح أن الزمالك يحاول حاليا تقليص راتب اللاعب الخيالي، الأمر الذي يشكل عقبة كبيرة أمام إتمام الصفقة لصالح الفارس الأبيض، رغم إشادة النصر برحيل أبو بكر هذا الصيف.

وفي سياق آخر، حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب تصفية مصر، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر الثلاثاء، في مباريات اليوم الثلاثين للدوري المصري. .

وكان هدفي الفارس الأبيض أحمد السيد زيزو ​​”هاتريك” والتونسي الدولي سيف الدين الجزيري “هدفين” في الدقائق 25 و 45 و 47 و 58 و 69 على التوالي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 72 نقطة ويقترب من حسم لقب الدوري الممتاز.