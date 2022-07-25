شركات الاتصالات في السعودية واسمائها ،والتي تقوم على توفير جميع خدمات الاتصالات وتقنية البيانات لجميع المواطنين والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، كما أصبحت تمتلك مجموعة كبيرة من الفروع في عدد من العالم العربي والعالم قاطبة ومن هذه الشركات من تكون هي الأفضل في مجال الاتصالات والمملكة تملك هذه الشركات فيها مقرات بسبب مكانة المملكة الاقتصادية المتميزة.

أسماء شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية

وفقا لما ورد في نظام الاتصالات واللائحة التنفيذية وتنظيم لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الكشف عن قرارات الهيئة العامة رقم (1423/1)، وقرارات الهيئة رقم (1423/1). (271/1431).

تقارير عن تحديد الأسواق وتصنيفها والرقابة على قطاع الاتصالات (1431/2010). الذي تم تنفيذه وفقاً لمتطلبات العمل وتحقيقاً للمصالح العامة للجميع، اتخذ محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القرارات التالية

أولاً شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية (STC

اتحاد اتصالات موبايلي وشركة الاتصالات السعودية زين من بين أسماء شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

يتم تصنيفهم على أنهم مقدمو الخدمة الأساسيون في شبكة الهاتف المحمول، أو شبكة الهاتف المحمول بالجملة، سوق الخدمات الطرفية.

ثانياً شركة الاتصالات السعودية

تلتزم معظم شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية بالمتطلبات التنظيمية التالية، وهي كالتالي

العمل على توفير الربط البيني بالإضافة إلى التواصل مع أي مقدم خدمة من خلال اتفاقيات الربط البيني.

التطبيق الكامل لجميع المعايير لتنفيذ الربط البيني المعتمد من خلال الجهات الرسمية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالنفقات أو التكاليف المالية.

إعداد عرض أسعار مرجعي للربط البيني وتقديمه للهيئة لاعتماده.

العمل على نشر اتفاقية الربط البيني وتقديم نسخة منها للجنة للنشر خلال عشرة أيام من توقيعها.

إمكانية تقديم طلبات أسعار الخدمة لهذا السوق للهيئة لاعتمادها.

عمل دراسة مناسبة لتكاليف خدمات السوق وتقديمها للهيئة.

الفصل المحاسبي بين جميع خدمات الاتصالات.

من الضروري إبلاغ القرارات بأسماء شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، مثل ؛ شركة الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات موبايلي.

وشركة الاتصالات السعودية المتنقلة زين والجهات ذات العلاقة حيث يمكن الموافقة على العمل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ النشر.

شركات الاتصالات السعودية STC

حيث أعلنت مجموعة شركات فودافون العالمية عن توقيعها مذكرة تفاهم لبيع حصتها البالغة حوالي 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية (STC)، بنحو 2.392 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل ثلاثين- سبعة مليارات جنيه.

شركة الاتصالات السعودية (STC) هي نفس شركة المصرية للاتصالات، فهي شركة وطنية تعمل على تقديم خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

شركة الاتصالات السعودية (STC) هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2000، بموجب المرسوم الملكي رقم م / 35، بتاريخ 21 أبريل 1998.

تمت الموافقة على ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 213 تاريخ 20 أبريل 1998 م، حيث صدر قرار بالموافقة على النظام الأساسي للشركة.

ينقسم هيكل ملكية شركة الاتصالات السعودية إلى 70٪ من صناديق الاستثمار العامة، وحوالي 16.23٪ من الأسهم المجانية، وحوالي 7٪ من إجمالي مؤسسات التأمينات الاجتماعية، و 6.77٪ من إجمالي مؤسسات التقاعد العامة.

وبحسب التقارير الإعلامية الصادرة، فإن شركة الاتصالات السعودية تتفوق في الأداء على سوق الهواتف المحمولة السعودي وتحقق نجاحًا مدويًا على منافسيها، بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية زين، واتحاد اتصالات موبايلي، والاتحاد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليبارا، وموبايل، والاتحاد فيرجن موبايل.

في شهر مايو من العام السابق، وبعد الانتهاء من التجارب التي أجرتها شركات الاتصالات السعودية، أطلقت الموقع الميداني الأول لشبكة الجيل الخامس، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأول مرة.

في الخارج، استحوذت شركة الاتصالات السعودية على حوالي 25٪ من أسهم مجموعة أكسيس ماليزيا، مقابل 3.04 مليار دولار، مما جعلها تتوسع بشكل كبير في أعمالها الخارجية.

أدارت شركة الاتصالات السعودية الكثير من شبكات الهاتف المحمول في ماليزيا وإندونيسيا والهند، وحصلت على حوالي 26٪ من الرخصة الثالثة للهاتف المحمول في الكويت، بحوالي 924.6 مليون دولار.

شركة اتحاد اتصالات موبايلي

Mobily هي إحدى شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، وهي شركة تأسست عام ألفين وأربعة ميلادي، حيث تمتلك مجموعة الإمارات للاتصالات النسبة الأعلى من أسهمها والتي تبلغ حوالي 27.99٪.

تليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحوالي 11.85٪، وباقي الأسهم مملوكة للعديد من المؤسسات الاستثمارية والأفراد.

في نفس العام من تأسيسها، حصلت موبايلي على الرخصة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة في المملكة العربية السعودية. وبذلك تكون قد أكملت أخيرًا احتكارها في مجال الاتصالات اللاسلكية، حتى بدأت العمل على تقديم الخدمات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

بعد انتهاء مرحلة الإعداد لمدة ستة أشهر، بدأت موبايلي في إجراء العمليات التجارية في مايو من عام ألفين وخمسة ميلادي، حيث سجلت أكثر من مليون مشترك في التسعين يومًا الأولى من تشغيلها.

في عام 2006 م، حصلت شركة موبايلي على جائزة أسرع مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي نفس العام، أطلقت موبايلي خدمات شبكة 3.5G، بينما في العام ألفين وأحد عشر، تم إطلاق خدمات الجيل الرابع، وكانت هذه مرحلة نمو مهمة ومهمة للشركة.

في عام 2008 م، حصلت بيانات على أول ترخيص تم ترخيصه مسبقًا لتقديم خدمات البيانات، وفي النصف الثاني من العام نفسه، اشترت الشركة حصة الأغلبية المطلقة في شركة زاجل، المزود السعودي الرائد لخدمات الإنترنت.

وفي السياق ذاته، تضم موبايلي حوالي 66٪ من مشروع شبكة الألياف البصرية الوطنية السعودية، والتي تعد من أهم وأكبر شبكات الألياف الضوئية في العالم.

تقدم موبايلي خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت السريع، بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة للمجالات الرئيسية الثلاثة سواء للأفراد أو الشركات أو المشغلين.

تمتلك هذه الشركة أكبر شبكة لاسلكية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب أكبر شبكة FTTH في العالم، وأكبر أنظمة مراكز البيانات أيضًا.

شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة

زين هي إحدى الشركات المتخصصة في عالم الاتصالات في الشرق الأوسط، حيث تأسست في الكويت عام 1983، عندما أصبحت من أوائل مشغلي الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية.

أصبحت واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال خدمات الاتصالات المتنقلة، من خلال إجراء عمليات تجارية في حوالي ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لديها حوالي 6000 موظف، لتكون قادرة على تقديم مجموعة كاملة من خدمات البيانات الصوتية والمحمولة لأكثر من 49.5 مليون عميل نشط، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.

ملخص الموضوع في ثلاث نقاط

يوجد في المملكة العربية السعودية أكبر شركات خدمات الاتصالات، بما في ذلك شركة اتحاد اتصالات موبايلي وشركة الاتصالات السعودية وشركة زين.

تعتبر شركة الاتصالات الكائنة في المملكة العربية السعودية من الشركات المصنفة لتقديم أهم الخدمات الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

تلتزم شركة الاتصالات السعودية ببعض المتطلبات التنظيمية التي تجعلها واحدة من الشركات الرائدة مقارنة بالشركات الأخرى.

اجتهدت المملكة العربية السعودية، على دعم تطوير الاتصالات وتقنية البيانات بشكل كبير بداخل المملكة، من خلال تسهيل كافة العقبات أمام المؤسسات الوطنية التي تريد المشاركة في المجال، حتى أصبحت المملكة تمتلك أحد افضل شركات الاتصالات في الوطن العربي وعلى مستوى العالم نسأل الله لكم التوفيق.