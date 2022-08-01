شركات الاتصالات فِيْ مصر.. غرامة لمخالفة معايير الجودة

فرضت الحكومة المصرية ممثلة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامة قدرها 21 مليون جنيه على شركات المحمول فِيْ مصر لخرقها معايير الجودة.

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بالجهاز القومي للاتصالات قياسات الجودة فِيْ الفترة من أبريل إلَّى يونيو 2022 واتخذ عددًا من الإجراءات من بينها تغريم شركات المحمول بنحو 21 مليون جنيه لتجاوزها معايير جودة خدمات الاتصالات.

قررت الوكالة إزالة شبكات الاتصالات اللاسلكية وغير اللاسلكية غير المرخصة فِيْ بعض المناطق المتأثرة بجودة الخدمة، لما لها من تأثير سلبي على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، حيث امتد تأثيرها فِيْ دائرة نصف قطرها 12 كيلومترًا، مما أدى إلَّى فِيْ رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فِيْ تلك المجالات.

أكَمْل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القياسات على الطرق الساحلية والمحاور الرئيسية التي تستخدمها المنتجعات لتحديد مستويات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التغطية اللازمة لتوفِيْر عوامل الأمن والسلامة على الطرق مع استيعاب الازدحام المروري المتزايد فِيْ فصل الصيف.

واعتمد التقرير فِيْ نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهِيْ كالتالي

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية

مؤشر عدم بدء الاستدعاء يشير إلَّى النسبة المئوية لمحاولات الاتصال غير الناجحة لبدء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشر الاستدعاء غير المكتمل يشير إلَّى النسبة المئوية للمكالمات التي تعرضت لانقطاع فني قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

الوقت اللازم لبدء مؤشر الاتصال يشير إلَّى النسبة المئوية للمكالمات التي تستغرق وقتًا طويلاً لبدء مكالمة من الوقت الذي ضغط فِيْه العميل على زر الاتصال حتى استجابة الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشر جودة صوت المكالمة يشير إلَّى درجة نقاء الصوت أثناء استدعاء عينات القياس خلال فترة محددة.

لوحظ تحسن فِيْ متوسط ​​عدد المناطق المتأثرة بجودة الخدمات الصوتية فِيْ الربع الثاني من عام 2022، حيث انخفض متوسط ​​عدد المناطق المتأثرة بنسبة 38٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وفِيْما يلي إجمالي عدد المجالات التي تم فِيْها رصد تأثير جودة خدمات الصوت والبيانات للربع الثاني 2022 مقارنة بالربع الأول 2022

فودافون

لوحظ انخفاض فِيْ متوسط ​​عدد المناطق التي تعاني من ضعف مؤشرات جودة الخدمات الصوتية، لتصل إلَّى 8 مناطق خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 19 منطقة خلال الربع الأول من عام 2022، ومن خلال مقارنة نتائج اختبارات القياس فِيْ الربع الأول من عام 2022. فِيْ شهري أبريل ويونيو 2022، تم رصد زيادة فِيْ عدد المناطق. وتعاني من ضعف جودة الخدمات الصوتية، حيث وصلت إلَّى 8 مناطق خلال شهر يونيو، مقارنة بـ 6 مناطق خلال شهر أبريل.

البرتقالي

لوحظ انخفاض فِيْ متوسط ​​عدد المناطق التي تعاني من ضعف مؤشرات جودة الخدمات الصوتية، حيث بلغ 19 منطقة خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 23 منطقة خلال الربع الأول من عام 2022، ومن خلال مقارنة نتائج اختبارات القياس فِيْ الأشهر. فِيْ شهري أبريل ويونيو 2022، لوحظ تحسن فِيْ عدد المناطق التي تعاني من ضعف جودة الخدمات الصوتية، حيث وصل إلَّى 16 منطقة فِيْ يونيو، مقارنة بـ 23 منطقة فِيْ أبريل.

الاتصالات

ولوحظ انخفاض فِيْ متوسط ​​عدد المناطق التي تعاني من ضعف جودة مؤشرات الخدمة الصوتية، لتصل إلَّى 17 منطقة خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 25 منطقة خلال الربع الأول من عام 2022، ومن خلال مقارنة نتائج اختبارات القياس فِيْ الربع الثاني من عام 2022. خلال شهري أبريل ويونيو 2022، لوحظت زيادة فِيْ عدد المناطق التي تعاني من ضعف جودة الخدمات الصوتية، حيث وصلت إلَّى 16 منطقة خلال شهر يونيو، مقارنة بـ 14 منطقة فِيْ أبريل.

وي

لوحظ انخفاض فِيْ متوسط ​​عدد المناطق التي تعاني من ضعف مؤشرات جودة الخدمات الصوتية، حيث بلغ 19 منطقة خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 36 منطقة خلال الربع الأول من عام 2022، ومن خلال مقارنة نتائج اختبارات القياس فِيْ الأشهر. فِيْ شهري أبريل ويونيو 2022، لوحظ أن عدد المناطق التي تعاني من رداءة جودة الخدمات الصوتية بلغ 17 منطقة خلال شهري أبريل ويونيو 2022.

كَمْا لوحظ تحسن فِيْ متوسط ​​عدد المناطق المتأثرة بجودة خدمات نقل البيانات فِيْ الربع الثاني من عام 2022، حيث انخفض متوسط ​​عدد المناطق المتأثرة بنسبة 35٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022.