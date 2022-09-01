شركات السيارات الصينية في السعودية ،يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بتغيير ماركة السيارات الخاصة بهم وتحديثها بشكل دائم ،كما ويوجد عدد من أكبر الشركات والموديلات للسيارات الألمانية والصينية داخل البلاد وبأسعار مناسبة للجميع وبمتابعة مستمرة من قبل الحكومات على دفع الضرائب والجمارك الخاصة بدخولها السعودية.

شركات السيارات الصينية في السعودية

السيارات الصينية هي مجموعة من السيارات التي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة، وتعتبر هذه السيارات الأقل تكلفة عند مقارنتها بالسيارات الأخرى في المملكة، وهي مختلفة ولديها إمكانيات متعددة، حيث أن كل سيارة مجهزة بميزات مختلفة. من السيارة الأخرى، وبناءً على ذلك، هناك العديد من الشركات في المملكة التي تقوم بتسويق هذه السيارات ،كما أن هناك بعض الشركات التي تنتج هذه السيارات من خلال مصانعها الخاصة، ومن الممكن أن نعرض لكم شركات السيارات الصينية في السعودية على النحو التالي:

1- شركة FAW الصينية

استطاعت هذه الشركة أن تستأجرها المملكة العربية السعودية وتستفيد من الخبرات التي تتمتع بها، حيث امتلكت الشركة العديد من الخبرات المختلفة، والتي كانت تنفرد بها منذ القدم في هذا المجال، كما أنها تشتهر بكونها واحدة من الشركات التي تعرض منتجاتها بأسعار أرخص من غيرها، وهذا يجعل الناس حاضرين لشراء منتجاتهم.

2- شركة جيلي الصينية

جيلي هي واحدة من أشهر شركات السيارات الصينية الموجودة في المملكة، وأطلقت هذه الشركة سيارتها الأولى في عام 2022 وكانت تعرف باسم سيارة LC. وتباع سيارة جيلي بحوالي 32 ألف ريال سعودي.

3- شركة Changan China

شركة Changan Chinese Automobile Company هي إحدى الشركات التي بدأت في تصنيع سياراتها الخاصة منذ منتصف القرن الماضي. في أكثر من 60 دولة عربية حول العالم، فهي الوكيل الرسمي للسيارات في المملكة العربية السعودية.

4- شركة شيري الصينية

تأسست هذه الشركة في عام 1997 في منطقة Wuhu في الصين، والسبب الرئيسي لتأسيس هذه الشركة هو الحصول على دعم للاقتصاد المحلي للبلاد. يعتمد على استراتيجية الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

بمرور الوقت، تمكنت شركة Chery الصينية من الانتشار في العديد من البلدان، ووصلت إلى حوالي 80 دولة في جميع أنحاء العالم.

5- شركة FAW

تتميز FAW بأنها واحدة من 57 شركة سيارات في المملكة العربية السعودية. كما توفر الشركة العديد من أنواع السيارات مثل Besturn X40 و Bestune و T77. هذه السيارات هي الأقل تكلفة مقارنة بالسيارات الأخرى ذات القدرات نفسها.

FAW هي واحدة من الشركات الشهيرة لقدرتها التنافسية حيث أنها تنافس العديد من الشركات المعروفة مثل Chery.

6- شركة China Foton

يمكن اعتبار شركة فوتون من أفضل شركات السيارات الصينية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بتصنيع وتصميم السيارات الصينية من تلقاء نفسها. الميكروباص فوتون مشهور في العديد من البلدان.

بالإضافة إلى ذلك، تنتج هذه الشركة سيارات ذات محركين للوقود والعديد من الميزات التي تجعلها أفضل من أي سيارة أخرى مماثلة.

7- شركة BYD الصينية

تصنف شركة بي واي دي كواحدة من أفضل الشركات الصينية الموجودة في المملكة العربية السعودية. تأسست هذه الشركة عام 1995، واستطاعت هذه الشركة تطوير منتجاتها بسرعة ومواكبة كل التطورات حولها، واستطاعت منذ فترة طويلة أن تصبح من بين الشركات الرائدة في صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية شبه الجزيرة العربية.

8- شركة هفال

هافال هي إحدى الشركات التي تم تأسيسها حديثاً عام 2013، مكرسة لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، واستطاعت أن تنتشر وتكتسب شهرة واسعة ومعروفة في أسواق المملكة العربية السعودية، وقد جاء هذا الانتشار من الأداء القوي لمحركات سياراتها.

بالإضافة إلى الأنظمة المتطورة التي تضعها الشركة باستمرار، وكذلك الأسعار التي تناسب جميع الفئات المختلفة وتمكنهم من شراء سيارة مناسبة.

9- شركة بريليانس

يمكن تصنيف هذه الشركة كواحدة من أهم الشركات المصنعة للسيارات في المملكة العربية السعودية، وبحلول عام 2022 هناك طلب قوي على شرائها، وذلك لأنها تتميز بالسعر المناسب وقدرات جيدة، وهذه الشركة في عام 1992، ومن بين أفضل سياراتها Brilliance FRV Brilliance Vz.

10- جرين فيلد

هي شركة سيارات صينية مقرها في المملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيسها عام 2010، وتتميز هذه الشركة بأنها تنتج مجموعة من السيارات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى أنها تعمل على تلبي جميع احتياجات مستخدميها المختلفين، وخلال العام الماضي تمكنت الشركة من بيع وإنتاج أكثر من 250 ألف سيارة من أحدث سياراتها.

شركات السيارات الصينية في السعودية كما ويدخل البلاد العديد من الموديلات الحديثة للسيارات على مدار السنة وبمواصفات عالمية ومن أكبر البلاد العالمية في إنتاج السيارات بالإضافة الى تسهيل عمليات البيع والتقسيط لدى الشركات.