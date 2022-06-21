شركات تمويل شخصي بدون كفيل للأفراد 2022

شركات التمويل الشخصي بدون ضامن أصبح التمويل الشخصي بدون ضامن ممكنًا الآن لأنه من المعتاد في المملكة العربية السعودية أنه عندما يحتاج الشخص إلى قرض أو تمويل ، يجب على عائلته أولاً تقديم كفيل لسداد القرض ، ولكن ظهرت مؤخرًا بعض الشركات التي يمكن للأفراد من خلالها الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل.
شركات التمويل الشخصي بدون ضامن
- أعلنت بعض الشركات عن استعدادها لتقديم الخدمات تمويل شخصي بدون ضامن ، حيث يحتوي سوق رأس المال السعودي على مجموعة من الشركات المعروفة والموثوقة في هذا المجال ، حيث تظهر المنافسة ، وتحاول تحسين الخدمات المالية الشخصية وجذب المزيد من صغار المستثمرين لدخول السوق السعودي ، وهذه الشركات هي :
- السعودية للتمويل
- شركة دار
- متاجر التمويل
- مؤسسة النايفات للتمويل
- شركة المرابحة المرنة لتمويل المنتجات.
رابط الشركة السعودية للتمويل الشخصي
- تقدم شركة سعودية التمويل الشخصي بدون ضامن ، وبناءً على بعض المصطلحات البسيطة ، فإنه يقدم أيضًا مجموعة من المزايا ، بما في ذلك:
- إذا تمت الموافقة على الطلب تمويل شخصي بدون كفيل المستفيد لديه فترة لا تزيد عن 24 شهرا لسداد القرض
- يمكن للمتقدمين الحصول عليها يُقرض تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
- فترة السداد طويلة ويمكن تمديدها إلى 60 شهرًا.
- هوامش الربح صغيرة.
ما هي شروط الحصول على منتج التمويل الشخصي؟
- الحد الأدنى لسن المتقدمين هو 21.
- الحد الأقصى لسن المتقدمين هو 65.
- الحد الأدنى للراتب الشهري 4000 ريال سعودي.
- يجب أن يكون قد بدأ العمل في القطاع الحكومي منذ 3 أشهر على الأقل قبل التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي بدون ضامن.
- يجب أن يكون المتقدم قد أكمل سنة كاملة من العمل في وكالة القطاع الخاص.
- الالتزام بالدفع أقساط القرض الشخصي في الوقت المحدد.
رابط مرن لتمويل المرابحة
- مؤسسة مرابحة مرنة وهي من الشركات التي تقدم الخدمة تمويل شخصي بدون راع ، مع عدد من المزايا ، بناءً على بعض المصطلحات البسيطة:
- تتبع الشركة الشريعة الإسلامية التي تؤثر بشكل كبير على هوامش الربح وتجعلها صغيرة ومقبولة للعملاء.
- تقدم الشركة قروضاً شخصية تصل أحياناً إلى 250 ألف ريال سعودي.
- تقدم الشركة فترات سداد أطول للقرض تصل إلى 60 شهرًا.
شروط تمويل مرابحة مرنة
- الحد الأدنى لسن المتقدمين هو 18.
- في القطاع الحكومي الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدمين هو 5000 ريال سعودي.
- راتب شهري لا يقل عن 6000 ريال للمتقدمين من وظائف القطاع الخاص
- الحد الأدنى المطلوب للعمل في القطاع العام هو 3 أشهر قبل التقديم خدمات التمويل الشخصي بدون ضامن.
- الحد الأدنى المطلوب للعمل في القطاع الخاص هو عام كامل قبل التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي.
- تقديم دليل على أن مقدم الطلب يؤدي عمله بانتظام.
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