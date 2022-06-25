شركات تمويل للمقيمين والمواطنين فِيْ السَعُودِيْة 2022

ما هِيْ شركات التمويل للمقيمين والمواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 2022، حيث يسأل الناس عن تلك الشركات التي ترغب فِيْ الحصول على تمويل شخصي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يوجد العديد من شركات التمويل الشخصي فِيْ المملكة المتحدة، وتتنافس لتقديم مجموعة كبيرة عدد برامج التمويل السرية التي تربك العملاء اختر من بعضها البعض ومن خلال هذا سنلقي نظرة على أهم وأشهر شركات التمويل للمقيمين والمواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لعام 2022 م.

الشركات المالية للمقيمين والمواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 2022

هناك عدد من الشركات المالية التي تقدم الحَلْول المالية للأفراد والشركات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تتنافس هذه الشركات على تقديم أفضل الحَلْول المالية والمالية للأفراد، لكن هذه الشركات تختلف فِيْ تفاصيل تقديم الخدمة. والمزايا والشروط التي تميز كل شركة عن الأخرى. وفِيْما يلي نعرض لكَمْ أفضل شركات التمويل للمقيمين والمواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لعام 2022 م.

الشركة المالية السَعُودِيْة

تعتبر الشركة السَعُودِيْة للتمويل من أهم وأول الشركات التي قدمت برامج مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 1990 م، والجدير بالذكر أن الشركة تقدم منتجات متنوعة لمختلف القطاعات، والتي من خلالها تشمل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. بلغ رأس مال الشركة (10) ملايين ريال سعودي، وهِيْ ملك لأبناء عبد الله إبراهِيْم الخريف.

شركة تمويل مرابحة مرنة

وهِيْ من أكثر الشركات الموثوقة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي تقدم برامج تمويلية تناسب جميع العملاء وتتميز بسرعة إنجاز المعاملات لتلبية احتياجات المستفِيْدين مع تميز نفسها وتقديم خدماتها لكلا الأفراد. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. يمكن الحصول على خطة التمويل للعديد من الأشياء مثل تجديد المنزل أو شراء سيارة أو الحصول على ترخيص عائلي.

شركة النايفات

النايفات من أهم الشركات التي تقدم خدمات مالية للأفراد والشركات وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، منذ أن تأسست عام 2002 م

تمويل المستهلك.

تمويل أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تمويل الإيجار.

تمويل بطاقة الائتمان.

شركة متاجر للتمويل

شركة متاجر للتمويل هِيْ إحدى الشركات الرائدة فِيْ تقديم حَلْول التمويل الشخصي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تأسست عام 1413 هـ بهدف تقديم الخدمات المالية للأفراد المرتبطين بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي وموظفِيْ البنوك وكذلك موظفِيْ الشركات العامة ذات المسؤولية المحدودة والجدير بالذكر أن أكبر هذه المشاريع هِيْ الشركة هُو تمويل السيارات.

شركة التورق للتمويل

وهِيْ واحدة من الشركات الرائدة التي تقدم عددًا كبيرًا من المنتجات المالية السرية وتعمل على تقديم الخدمات والحَلْول المالية لعملائها بطريقة عادلة من خلال البرامج الداخلية التي تكافئ تعزيز الشركة للالتزام بالموثوقية والشفافِيْة لعملائها.

قروض شخصية من شركات التمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 2022

يتساءل الكثير من الناس عن كيفِيْة الحصول على قرض شخصي من إحدى الشركات المالية المنتشرة فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة، وفِيْما يلي سنشرح جميع تفاصيل القروض الشخصية لجميع الشركات المذكورة أعلاه

قروض شخصية للشركة السَعُودِيْة للتمويل

تقدم الشركة السَعُودِيْة للتمويل عددًا من القروض الشخصية للأفراد وفقًا لشروط معينة يجب على المتقدمين استيفاؤها. يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للشركة باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول مباشرة إلى صفحة التطبيق.

انقر فوق علامة التبويب “التطبيق عبر الإنترنت”.

تسجيل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

اتبع التعليمات لإكَمْال الطلب.

شروط القروض الشخصية للشركة السَعُودِيْة للتمويل

شروط التمويل الشخصي التي حددتها الشركة السَعُودِيْة للتمويل هِيْ كَمْا يلي

إتاحة الفرصة للسداد المبكر للتمويل.

يتم التمويل بدون تحويل الراتب وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

نسبة الخصم حوالي ستين بالمائة (60٪).

مبلغ التمويل 100،000 ريال بحد أقصى.

شركة تمويل المرابحة المرنة للقروض الشخصية

تقدم شركة المرابحة المرنة خطة التمويل للأفراد لتلبية احتياجاتهم، بناءً على بعض المتطلبات والمستندات البسيطة، ويمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن القروض الشخصية فِيْ المرابحة تتميز بعدة مزايا منها

يوفر مبالغ تتراوح من 5000 ريال سعودي إلى 250.000 ريال سعودي.

التمويل وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن سداد القرض لمدة تصل إلى 60 شهرًا.

يتم التمويل بدون تحويل الراتب.

شروط القرض الشخصي لشركة تمويل مرابحة مرنة

شروط شركة المرابحة المرنة هِيْ

أن لا يقل عمر المستفِيْد عن 18 سنة.

يتم تقديم الطلب عن طريق زيارة أحد الفروع.

أن لا تقل مدة الخدمة عن 12 شهرًا للقطاع الخاص وتستثنى من ذلك العاملين فِيْ قطاع البنوك والاتصالات بحيث تكون لمدة 3 أشهر.

ألا تقل مدة الخدمة عن شهر للقطاع الحكومي وشبه الحكومي أو لموظف يعمل فِيْ شركة مرخص لها من الشركة.

إرفاق الهُوية الوطنية.

خطاب تعريف من جهة العمل يتضمن راتب اساسي. البدلات. تاريخ التسجيل.

قدم نسخة من كشف حسابك المصرفِيْ والعنوان الوطني.

ألا يقل راتب المتقدم عن (3،000) ريال سعودي للقطاع العام أو (6،000) ريال سعودي للقطاع الخاص.

شركة القروض الشخصية النايفات

وتقدم شركة التمويل “النايفات” منتجات تمويلية متنوعة تشمل “تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة”، وتمويل الأفراد، بالإضافة إلى توفِيْر بطاقات الائتمان. يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل مباشرة عن طريق الدخول إلى صفحة “” التطبيق والنقر على “قدم الآن” واتباع التعليمات لإكَمْال الطلب.

شركة تمويل القروض الشخصية

تعتبر شركة المججر من أهم شركات تمويل السيارات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تقدم العديد من المزايا لعملائها، ولعل أهمها خدمة التطبيق عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للشركة، التي يمكنك الوصول إليها “”.

شروط القرض الشخصي من شركة متاجر للتمويل

تعترف شركة المججر للتمويل بشروط معينة للقروض الشخصية، والتي تم توضيحها فِيْما يلي

يجب ألا يقل راتب العميل والكفِيْل عن 4000 ريال سعودي، بينما يجب ألا يقل مبلغ البيع عن 5000 ريال سعودي.

فترة التمويل تصل إلى خمس سنوات.

أن تكون مدة الخدمة 3 أشهر للقطاع العام و 6 أشهر للقطاع الخاص.

البيع يتم فِيْ جميع مناطق المملكة.

أن يكون الكفِيْل من إحدى المناطق التي توجد بها فروع الشركة.

يتم شراء وبيع السيارة بدون رسوم إدارية.

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القروض الشخصية لشركة التورق

هُو منتج تمويلي مصمم للأفراد لتقديم حَلْول تمويلية وجدول سداد سهل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. لها بعض المزايا مثل ما يلي

متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

إمكانية السداد لفترة طويلة تصل إلى 60 شهرًا.

أضف هامش ربح تنافسي.

يمكن استخدام التمويل دون تحويل راتب المستفِيْد.

أعلى مبلغ تمويل يصل إلى خمسمائة ألف (500.000) ريال سعودي

شروط الحصول على القروض الشخصية لشركة التورق

شروط التمويل الشخصي فِيْ التورق كالتالي

يجب ألا يقل الراتب الشهري للمستفِيْد عن 6000 ريال سعودي.

أن يكون وقت العمل الفعلي ثلاثة (3) أشهر للقطاع الحكومي وشبه الحكومي وستة (6) أشهر للقطاع الخاص.

ألا يقل العمر المؤهل للعميل عن (20) سنة ولا يزيد عن (65) سنة فِيْ التاريخ المحدد لانتهاء التمويل.

يجب ألا تقل مدة الدين عن ستة (6) أشهر ولا تزيد عن ستين (60) شهرًا.

طرق الاتصال بشركات التمويل فِيْ السَعُودِيْة 2022

يمكن لجميع الأفراد التواصل مع شركات التمويل المرفقة بخطوط مقالتنا لطلب قرض شخصي عن طريق التواصل مع خدمة الدعم الفني لكل شركة على النحو التالي

الشركة السَعُودِيْة للتمويل يمكنك الاتصال بما يلي قم بزيارة أقرب فرع يمكن الوصول إليه “”. خدمة الاتصال بنا “”. هاتف 920001850.

مرابحة شركة تمويل مرنة يمكنكَمْ التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني إنه كذلك. الهاتف 8001111810. رقم الواتس اب 920033868.

شركة النايفات يمكنكَمْ التواصل من خلال رقم الهاتف من داخل المملكة 920035666. رقم الهاتف من خارج المملكة 00966115107220. عدد الشكاوي والمقترحات 920035666. الرقم المجاني 8001000088. البريد الإلكتروني .

شركة متاجر للتمويل يمكنكَمْ التواصل معنا من خلال هاتف 0096611462606 رقم الفاكس 00966114624616 الرقم الفردي المجاني 920000708 نموذج الاتصال “”.

شركة التورق للتمويل يمكنك التواصل مع الشركة من خلال قنوات الاتصال التالية عنوان الفرع الرئيسي شارع صلاح الدين الأيوبي – مقابل المطار القديم. الرقم الفريد 8001244342 البريد الإلكتروني .



وفِيْ الختام أوضحنا لكَمْ شركات التمويل للمقيمين والمواطنين فِيْ السَعُودِيْة 2022 وتحدثنا عن القروض والتمويل الشخصي فِيْ هذه الشركات وأرفقنا طرق التواصل مع هذه الشركات لسهُولة الوصول إلى التمويل الشخصي.