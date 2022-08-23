شركة الكهرباء تتيح تركيب شواحن السيارات الكهربائية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق خدمات نظام شاحن السيارة الكهربائية وبداية استقبال تطبيقات تركيب الشواحن الكهربائية للمشتركين.

إطلاق خدمة الشاحن الكهربائي

وأوضحت الشركة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على المحروقات وتوفير موارد الطاقة والمحافظة على البيئة، وفي تنفيذ الإطار التنظيمي لنشاط إعادة شحن المركبات الكهربائية الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء. مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بقرار إداري رقم (01/48/42) وتاريخ 21/1/1444 هـ. وقال إن ذلك نابع من حماسه للمساهمة في مواكبة وتحقيق أهداف رؤية 2030 الصديقة للبيئة والتطور السريع في مجال السيارات الكهربائية. للتسجيل في الخدمة اضغط هنا

مستقبل السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة

قالت وكالة بلومبرج، أمس، في تقرير، إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تسعى لأن تكون مركزًا لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، في إطار بحثها طويل الأمد عن الطاقة النظيفة في جميع المجالات.

وتابع التقرير إن عاصمة النفط في العالم تريد استخدام الطاقة النظيفة والاعتماد على السيارات الكهربائية، وللقيام بذلك فإنها تستولي على معادن مهمة في صناعة البطاريات وتستحوذ على حصص في سلسلة إمداد السيارات الكهربائية مما يبرز وجودها. من الخطط الطموحة والسعي الدؤوب لتحويل الخط إلى واقع ملموس.

وأضاف التقرير استقطبت المملكة العربية السعودية عمال مناجم الليثيوم ومصنعي البطاريات لبدء عملياتها من أجل تحقيق هدفها المتمثل في جعل 30٪ من السيارات على طرق الرياض كهربائية بحلول نهاية هذا العقد.