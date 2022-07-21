شركة الكهرباء 4 أوقات وحالات لا يتم فيها قطع الخدمة

وأكدت شركة الكهرباء أنها لا تقوم بفصل الخدمة الكهربائية في بعض الأوقات والحالات.

حالات عدم انقطاع الخدمة

رداً على شكوى مواطن من انقطاع التيار الكهربائي لعدم سداد الفاتورة، أضافت الكتريكيداد أن الخدمة لا تنقطع في الحالات التالية

فترة الامتحان الأكاديمي لمدارس التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني – بعد الثانية عشر ظهرا – خارج الدوام الرسمي للشركة – شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني

في السابق، حددت الشركة السعودية للكهرباء خطوات التقديم للتحقق من عداد الاستهلاك عبر الموقع الرسمي للشركة.

خطوات فحص العداد

وقالت الشركة، ردا على استفسار مواطن، إن خطوات طلب فحص عداد تشمل ما يلي

تسجيل الدخول إلى موقع الشركة

ثم اختر أيقونة الشكاوى

انقر فوق شكوى جديدة

– ثم خدمات المشتركين – تصنيف الشكوى – طلبات الفواتير

أخيرًا، اختر نوع التقرير “فحص العداد”.