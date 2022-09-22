شركة المطلق للأثاث تخفيضات اليوم الوطني 92 لعام 1444

شركة المطلق للاثاث تخفيضات اليوم الوطني 92 لعام 1444، تعد شركة المطلق من اكبر الشركات الخاص ببيع الأثاث المفروشات في المملكة السعودية حيث أنها تحظى بشعبية عالية جدا، وفي الآونة الاخيرة قات شركة المطلق للأثاث في كافة فروعها بالإعلان عن أقوى العروض على الأثاث والمفروشات، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، حيث ستتضمن الخصومات أكثر من 50% على المفروشات.

نبذة عن شركة المطلق للمفروشات

بمناسبة العيد الوطني الـ 92 تقدم مفروشات المطلق خصومات وعروض كبيرة على تشكيلة واسعة من الأثاث بأقسامه وأنواعه المختلفة. من خلال “تمارا” على 3 أقساط بدون فوائد + عرض الشحن المجاني للمدن الكبرى، ومن أبرز تخفيضات الأسعار لليوم الوطني ما يلي

بيع شركة المطلق للمفروشات اليوم الوطني 92

شركة المطلق للأثاث والمفروشات هي شركة سعودية متخصصة في مجال الأثاث والمفروشات تأسست عام 1954 م. منذ هذا التاريخ استطاعت الشركة الرائدة في مجال المفروشات والمفروشات المنزلية أن تتصدر قائمة الشركات المتخصصة في هذا المجال حيث توفر الشركة الأثاث والأثاث المنزلي المصنّع والمستورد من أفضل الماركات العالمية إلى السوق. أحدثت المفروشات والمفروشات المطلق نقلة نوعية في الذوق العام السعودي، من خلال تقديم منتجات عصرية مميزة غيرت ديكور وأشكال المنازل، بالإضافة إلى جودة المواد المقدمة لجعل أثاث المطلك أسلوب حياة وخيار أفضل للعملاء وبعد النجاح الذي حققته الشركة أسست مجموعة المطلك التي تضم عدة شركات وهي

شركة المطلق للمفروشات. شركة المطلق للاستثمار العقاري. شركة المطلق لصناعة المفروشات شركة المطلق للاستثمار

المنتج السعر المعروض السعر الأصلي مرتبة اكليبس مقاس 120 * 200 742 ريال 927 ريال مرتبة إكليبس كوين مقاس 160 * 200 907 ريال 1134 ريال مرتبة إكليبس كينج – دبل مقاس 195 * 205 1401 ريال 1751 ريال مرتبة اكليبس مقاس 90 * 200 1648 ريال 2060 ريال طاولة جانبية / رمادي فاتح / ألاباما / توأم 721 ريال 848 ريال طاولة جانبية مونتانا / خشب فاتح / جامى 856 ريال 1007 ريال شاموني كنموذج / أبيض / جامى 1261 ريال 1484 ريال طاولة جانبية بدرج واحد / ogo / أبيض / غامق 541 ريال 636 ريال خزانة ملابس جامي / دوبلكس 2523 ريال 2968 ريال خزانة ذات أدراج / رمادي فاتح / مونتانا 1622 ريال 1908 ريال خزانة ملابس من Jamie / Canvidence 4250 ريال 5000 ريال لا زي بوي. كرسي هزاز بيانكل جراي 3456 ريال 4066 ريال كرسي قياسي من القماش، Tan / La Z Boy. ماركة 3183 ريال 3745 ريال وحدة التلفزيون GAMI Sandro 2343 ريال 2756 ريال بوفيه من جيمي ساندرو 3604 ريال سعودي 4240 ريال طقم كنب (3 + 2 + 1) 5366 ريال 6313 ريال طقم كنب (3 + 2 + 1) موديل زيرو 6370 ريال 9100 ريال طقم كنب راوية كوكا 223 7183 ريال 8450 ريال طقم كنب كينج (3 + 2 + 1) كوكا 13472 ريال 15850 ريال طقم كنب جلد بني من زوي 6366 ريال 7490 ريال غرفه نوم 5 قطع من جامي 16759 ريال 19716 ريال غرفة طعام تيدورا 42211 ريال 49660 ريال طاولة سفرة + 6 كراسي من جامي 9598 ريال 11291 ريال

منتجات شركة المطلق للمفروشات

تقدم شركة المطلق مجموعة واسعة من الأثاث والمفروشات المنزلية، والتي قدمنا ​​بعضها ضمن تخفيضات اليوم الوطني الـ 92. جميع قطع الأثاث والمنتجات التي تقدمها شركة المطلق للمفروشات متينة ومثالية. فيما يلي نقدم لكم أبرز منتجات مفروشات المطلق

غرف نوم

يضم هذا القسم من مفروشات المطلق مجموعة كبيرة من المنتجات سواء كانت فردية أو مجموعات كاملة من أفضل الماركات العالمية والمحلية لتناسب جميع الأذواق، وتشمل

غرف النوم وهي غرف نوم كاملة من ماركات عالمية مثل (جامي، ألف، ريل كونسبت، كوكا، جولتير).

الأسرة توفر مجموعة من الأسرة بأحجام مختلفة لتناسب الجميع (أسرة كوين، أسرة مفردة، أسرة كينج).

الخزائن متوفرة بعدة مقاسات ومقاسات.

المراتب مراتب لأسرة النوم بأطوال وماركات مختلفة.

وحدات الأدراج.

طاولات الزينة والمرايا.

طاولات السرير.

غرف نوم كاملة.

غرف أطفال كاملة.

غرف الطعام

توفر شركة المطلق للمفروشات مجموعة كبيرة من غرف الطعام، ويتوفر جزء كبير منها ضمن خصومات العيد الوطني الـ 92 التي تقدمها شركة المطلق للمفروشات، وتشمل هذه الغرف

غرف طعام كاملة من مختلف الماركات المحلية والعالمية.

طاولات الطعام.

الطعام الكراسي

وحدات العرض.

البوفيهات.

مرايا لغرفة السفر.

مجموعات السفر.

غرف المعيشة

توفر مفروشات المطلق غرف جلوس من مختلف الماركات العالمية، بالإضافة إلى القطع الفردية، ومنها

غرف معيشة كاملة.

أرائك وكراسي.

طاولات قهوة.

وحدات العرض.

وحدات تلفزيون.

وحدات الحائط.

مجموعات غرفة المعيشة.

أثاث المكاتب

توفر شركة المطلق للمفروشات تشكيلة واسعة من الأثاث المكتبي والتي تم توفير مجموعة كبيرة منها ضمن خصومات العيد الوطني الـ 92 وهي كالتالي

أثاث المكاتب.

مكتبات.

مكاتب.

غرف كاملة

ضمن منتجات شركة المطلق، تتوفر مجموعة متنوعة من الغرف الكاملة، بما في ذلك

كنبة 3 مقاعد + 2 مقاعد + 1 مقعد.

أريكة الزاوية.

10 كراسي تناول الطعام.

طقم سفرة 8 كراسي.

طقم سفرة 6 كراسي.

غرفة نوم.

غرفة الاطفال.

الإكسسوارات المنزلية

كما تقدم شركة المطلق مجموعة متنوعة من الإكسسوارات المنزلية أبرزها ما يلي

الوسائد.

إضاءة.

السجاد

ادوات المطبخ.

فروع شركة المطلق للمفروشات في السعودية

تنتشر فروع شركة المطلق للمفروشات في المملكة العربية السعودية في عدة مناطق، وستقدم جميع هذه الفروع عروض وخصومات بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، والتي يمكنكم الاستفادة منها، وعناوين هذه الفروع هي كالتالي

فروع الرياض

الفرع الأول

العنوان تقاطع طريق الملك عبدالله مع الملك عبدالعزيز، الرياض، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966114545041).

ساعات العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساءا.



الفرع الثاني

العنوان طريق خالد بن الوليد مع الإمام عبدالله بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966112484566).

ساعات العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساءا.

الفرع الثالث

العنوان مجمع أركيد، طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966114644230).

ساعات العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساءا.

الفرع الرابع

العنوان طريق العروبة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966507510869).

ساعات العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، ومن الساعة 4 عصرا حتى الساعة 11 مساءا.

فرع الدمام

العنوان حي الشاطئ، طريق الخليج، الدمام، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966138021000).

ساعات العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساءا.

فرع جدة

العنوان مجمع الحدب، طريق التحلية، جدة، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966126608605).

ساعات العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساءا.

فرع خميس مشيط

العنوان طريق الملك فهد، جدة، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف (+966172261916).

ساعات العمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 مساءا.

رابط موقع شركة المطلق للمفروشات

كما يمكنكم التعرف على خصومات العيد الوطني الـ 92 من شركة المطلق للمفروشات من خلال حسابات التواصل الاجتماعي التالية

تويتر شركة المطلق للمفروشات يبلغ عدد متابعي هذا الحساب ما يقارب 80 ألف متابع، ويمكنك الاستفادة من العروض والخصومات “” – أو من خلال البحث عن الحساب التالي (@ almutlaq1954). انستجرام المطلقكو يمكنكم متابعة الحساب الرسمي للشركة على انستجرام “” او من خلال البحث عن الحساب التالي (المطلقكو).

طلب أرقام واتصالات لشركة المطلق للمفروشات

توفر شركة المطلق للمفروشات إمكانية تصفح الموقع، والشراء من متجر الشركة الإلكتروني، وإتمام عمليات الشراء والشحن أثناء تواجدك في المنزل، وستتلقى طلباتك حتى باب المنزل، حيث يمكنك التنقل بسهولة بين أقسام المتجر الإلكتروني لعرض جميع المنتجات وتفاصيلها، كما يمكنك الاستفادة من خصومات المطلق للمفروشات اليوم الوطني 92 من خلال العروض المتوفرة في الموقع “” دون الحاجة للذهاب إلى الفروع والمعارض، كل ما عليك هو قم بالدخول إلى المتجر واختيار ما تريده من عروض أو خصومات أو أقسام أخرى، واتبع باقي التعليمات وادفع حتى يصل المنتج إلى باب منزلك بكل سهولة ويسر، ويمكنك تصفح جميع أقسام الموقع و متجر على الإنترنت “” مباشرة.

تعتبر شركة المطلق من الشركات الرائدة جدا في بيع الأثاث في المملكة العربية السعودية، حيث تراوحت نسبة العروض على العديد من المفروشات بنسبة 50 % ، ويمكن الإستفادة من العروض من خلال الدخول الى موقعهم الرسمي أو الإتصال بهم.