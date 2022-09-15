شركة الهلال العقارية.. إنجاز جديد من فهد بن نافل

أعلنت شركة نادي الهلال الاستثماري، ظهر اليوم الخميس، عَنّْ تأسيس “شركة الهلال العقارية”، بالاشتراك مع شركة “عوائد الأصول المالية” المالكة لمنصة “عويات” للاكتتاب فِيْ العقارات والاستثمارات. مال. تهدف الشركة المنشأة حديثًا إلَّى استخدام التكنولوجيا لخلق فرص استثمار عقاري نوعية بالشراكة مع أفضل المطورين العقاريين فِيْ السوق السعودي، وجذب المستثمرين من خلال تسويقها عبر وسائل الإعلام المختلفة وعرضها للاشتراك فِيْ وسائل الإعلام ذات الصلة. القنوات

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وأشار فهد بن سعد بن نافل رئيس مجلس إدارة الهلال ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال للاستثمار إلَّى أن خطوة تأسيس شركة الهلال العقارية تندرج فِيْ إطار اجتماع مجلس الإدارة. السعي لتنويع مصادر دخل النادي بما يحقق الاستدامة المالية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات فِيْ السوق الاستثماري، مشيراً إلَّى أن الارتباط بـ “عوض” يساهم فِيْ خلق نموذج استثماري مميز وتنافسي قائم على التكنولوجيا الحقيقية. جذور الشركات العقارية، على أن يتم الإعلان عَنّْها على الفور من خلال خطوات عملية مباشرة تبدأ من خلالها “شركة الهلال العقارية” أولى استثماراتها.

من جانبه أوضح سلطان غزنوي الرئيس التنفِيْذي لشركة عواد أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة الهلال العقارية تتيح فرصة للاستثمار من خلال تطبيق “عوائد” فِيْ صناديق عقارية تبدأ من 1000 ريال.

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