شركة تسهيل للتمويل تقدم تمويل يصل 250 ألف ريال بدون كفيل الشروط وطرق التقديم

تتزايد عمليات البحث تدريجياً عن التمويل السريع لسداد الديون ، ومن ضمن التمويل السريع تمويل شركة تسهيل للتمويل التي تمنح تمويلاً يبلغ نحو 250 ألف ريال بدون ضامن ويمكن لجميع المواطنين الاستفادة من تمويلها سواء سعوديين. أو المغتربين ، ونوضح في المقال شروط وأهم مزايا التمويل. وكيفية التواصل مع شركة تسهيل للحصول على التمويل ، وتعتبر تسهيل من أكثر الشركات التي تقدم التمويل للمواطنين حتى يتمكنوا من إقامة مشاريعهم الخاصة أو تلبية احتياجاتهم. ومع ذلك ، هناك بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها أي مستفيد يرغب في الحصول على تمويل ميسّر ، كما أن هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها تمويل شركة تسهيل للتمويل ، والتمويل متوافق مع الأحكام والشرعية ، دون ضامن. ، والموافقة الفورية من خلال التقدم بطلب للحصول على تمويل إلكتروني.

شروط التقديم على شركة تسهيل للتمويل:

يجب ألا يقل عمر مقدم طلب التمويل عن 25 عامًا ولا يقل عن ذلك.

كما يشترط ألا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي.

مطلوب أيضًا الامتثال لجميع الشروط والأحكام المحددة.

يشترط ألا يقل الحد الأدنى للتمويل المطلوب عن 10،000 ريال سعودي.

أهم مزايا الحصول على تمويل سهل من تسهيل:

أحكام تمويل تسهيل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية حصول المستفيد على تمويل بحد أقصى 250 ألف ريال سعودي.

لا يوجد كفيل أو تحويل الراتب.

يمكن معرفة كل فرد إذا كان من الفئات المحددة سواء كانوا سعوديين أو وافدين.

سرعة الموافقة والحصول على التمويل من خلال توقيع العقد إلكترونياً باستخدام طريقة الإنترنت سهلة وسريعة وفورية.

التمويل لا يتطلب الوصول إلى الموافقة الإلكترونية للذهاب إلى المقر.

تمويل مع فترة سداد خلال 5 سنوات.

خطوات التقديم والتواصل مع تسهيل:

يمكنك التقديم ل تمويل شركة تسهيل من خلال الطرق التي سيتم ذكرها في النقاط التالية: