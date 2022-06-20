شركة تسهيل للتمويل تقدم تمويل يصل 250 ألف ريال بدون كفيل الشروط وطرق التقديم

تتزايد عمليات البحث تدريجياً عن التمويل السريع لسداد الديون ، ومن ضمن التمويل السريع تمويل شركة تسهيل للتمويل التي تمنح تمويلاً يبلغ نحو 250 ألف ريال بدون ضامن ويمكن لجميع المواطنين الاستفادة من تمويلها سواء سعوديين. أو المغتربين ، ونوضح في المقال شروط وأهم مزايا التمويل. وكيفية التواصل مع شركة تسهيل للحصول على التمويل ، وتعتبر تسهيل من أكثر الشركات التي تقدم التمويل للمواطنين حتى يتمكنوا من إقامة مشاريعهم الخاصة أو تلبية احتياجاتهم. ومع ذلك ، هناك بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها أي مستفيد يرغب في الحصول على تمويل ميسّر ، كما أن هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها تمويل شركة تسهيل للتمويل ، والتمويل متوافق مع الأحكام والشرعية ، دون ضامن. ، والموافقة الفورية من خلال التقدم بطلب للحصول على تمويل إلكتروني.
شروط التقديم على شركة تسهيل للتمويل:
- يجب ألا يقل عمر مقدم طلب التمويل عن 25 عامًا ولا يقل عن ذلك.
- كما يشترط ألا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي.
- مطلوب أيضًا الامتثال لجميع الشروط والأحكام المحددة.
- يشترط ألا يقل الحد الأدنى للتمويل المطلوب عن 10،000 ريال سعودي.
أهم مزايا الحصول على تمويل سهل من تسهيل:
- أحكام تمويل تسهيل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- إمكانية حصول المستفيد على تمويل بحد أقصى 250 ألف ريال سعودي.
- لا يوجد كفيل أو تحويل الراتب.
- يمكن معرفة كل فرد إذا كان من الفئات المحددة سواء كانوا سعوديين أو وافدين.
- سرعة الموافقة والحصول على التمويل من خلال توقيع العقد إلكترونياً باستخدام طريقة الإنترنت سهلة وسريعة وفورية.
- التمويل لا يتطلب الوصول إلى الموافقة الإلكترونية للذهاب إلى المقر.
- تمويل مع فترة سداد خلال 5 سنوات.
خطوات التقديم والتواصل مع تسهيل:
يمكنك التقديم ل تمويل شركة تسهيل من خلال الطرق التي سيتم ذكرها في النقاط التالية:
- أو من خلال الرقم الموحد داخل المملكة أو خارجها.
- أو يمكنك التواصل مع مقر الشركة عن طريق البريد الإلكتروني.
- إمكانية التواصل معهم من خلال زيارة الموقع أو المقر الرئيسي لأحد فروع الشركة.
- من الممكن التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة العملاء.
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