فِيْ الوقت الذي أصبح فِيْه السباق الكهربائي العالمي بين لاعبين كبار مثل Tesla و BYD أكثر تنافسية، فإن Clean Futures تقصف شركة فِيْتنامية.

فِيْن فاست .. ودعم أغنى رجل فِيْ فِيْتنام

ستبدأ شركة VinFast، صانع السيارات الكهربائية المدعوم من أغنى رجل فِيْ فِيْتنام، فِيْ شحن حوالي 5000 سيارة للعملاء فِيْ الولايات المتحدة وكندا وأوروبا فِيْ أوائل نوفمبر، مع بدء عمليات التسليم العالمية فِيْ الشهر التالي، وفقًا لبيان. صادر عَنّْ الشركة الأم “Vingroup JSC”.

سلمت Vinfast أول طراز دولي لها، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات VF8، للعملاء فِيْ فِيْتنام يوم السبت فِيْ مصنعها فِيْ مدينة هاي فونج الساحلية الشمالية.

قالت شركة صناعة السيارات على موقعها الإلكتروني إن أسعار السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم تبدأ من 57 ألف دولار للوحدات التي تحتوي على بطارية، و 42200 دولار لمن لديهم اشتراك شهري للبطارية.

شركة Finfast، التي قالت فِيْ يوليو الماضي أنها وقعت اتفاقيات مع البنوك لجمع 4 مليارات دولار على الأقل لمساعدتها على التوسع فِيْ الولايات المتحدة، لديها حوالي 73000 حجز لسياراتها الكهربائية من جميع أنحاء العالم. وبحسب بيان، فقد تلقت حوافز قيمتها نحو 1.2 مليار دولار. لمصنع سيارات كهربائية مخطط له فِيْ ولاية كارولينا الشمالية، والذي يخطط لبدء الإنتاج فِيْ عام 2024، وفقًا لشركة صناعة السيارات.

شركة عالمية ذكية

فِيْ مارس، أعلنت شركة Finfast الفِيْتنامية الناشئة عَنّْ خطط لفتح مصنع فِيْ الولايات المتحدة بعد إنشاء مكتب أبحاث يضم 50 عضوًا فِيْ سان فرانسيسكو، حيث تستعد لبيع سياراتها فِيْ كاليفورنيا فِيْ عام 2022.

بدأت شركة Finfast، التي أسسها مؤسس الملياردير فام نات فونج، فِيْ تسليم السيارات التي تعمل بالبنزين بمحركات مرخصة من قبل BMW للمستهلكين الفِيْتناميين فِيْ عام 2022. وفِيْ أواخر ذلك العام، قال فونج، وهُو أيضًا رئيس مجلس إدارة الشركة الأم، إن شركة Vingroup JSC قال إنه سيدعم الشركة. طموحات الولايات المتحدة مع 2 مليار دولار من ثروته الخاصة.

قال تاي ثان هاي، الرئيس التنفِيْذي لشركة Finfast، إن الشركة تخطط لإنشاء مصنع للسيارات فِيْ الولايات المتحدة، رافضًا تقديم تفاصيل عَنّْ التوقيت أو مواقع المصنع المحتملة. تخطط الشركة أيضًا للمبيعات فِيْ كندا وأوروبا خلال العام المقبل.

وأوضحت “رؤية Finfast هِيْ أن تصبح شركة سيارات كهربائية ذكية عالمية. إن السوق الأمريكية من أوائل الأسواق العالمية التي سنركز عليها، وسنعمل فِيْ البداية على تطوير نماذج متقدمة للولايات المتحدة”.

ولن يكون من السهل اختراق سوق السيارات فِيْ أمريكا الشمالية، حيث إنفاق مليارات الدولارات على السيارات الكهربائية لا يقتصر على كبار مصنعي السيارات القديمة مثل Ford Motor و General Motors. قام مستثمروها أيضًا بتحويل مليارات الدولارات إلَّى شركات “شيكات على بياض” لإدراج شركات السيارات الكهربائية الناشئة فِيْ البورصة، من خلال عمليات الدمج العكسي.

ويستفِيْد من ذلك أيضًا مصنعو السيارات الكهربائية، الذين سيطلقون لاحقًا منتجات تجارية. كانت Nicholas Corp أول شركة رفِيْعة المستوى تطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال عملية استحواذ ذات أغراض خاصة، تليها شركات أخرى بما فِيْ ذلك Lucid Motors و Lordstown Motors Corp. و Fisker و Canoo و Exos (Xos)، التي تصنع المركبات التجارية الكهربائية.

باعت Finfast حوالي 30 ألف سيارة العام الماضي وتتوقع بيع أكثر من 45 ألف وحدة فِيْ عام 2022، وستبدأ فِيْ تسليم السيارات الكهربائية المنتجة فِيْ مصنعها فِيْ مدينة هايفونغ الساحلية الشمالية للعملاء المحليين بحلول ديسمبر.

اشترى المستهلكون فِيْ فِيْتنام 296،634 سيارة العام الماضي، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الفِيْتنامية، وكانت مبيعات شركة هِيْونداي موتور هِيْ الأعلى عَنّْد 81،268 وحدة.

ولم تذكر هاي حجم استثمارات الشركة فِيْ الولايات المتحدة، لكن شركة Finfast تتوقع أن تحقق أرباحًا بعد خمس سنوات من التشغيل، على الرغم من أن الوباء العالمي “جعل الأمور أكثر صعوبة”، على حد قولها.