“شركة دولفِيْن”.. 15 عاما فِيْ ضمان أمن الطاقة بالخليج

تحتفل دولفِيْن للطاقة المحدودة (مشروع مشترك بين مبادلة وتوتال وأوكسيدنتال بتروليوم) بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها.

خلال تلك الرحلة الطويلة، استوردت الشركة ما يعادل 2 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا إلَّى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تم إطلاق مشروع دولفِيْن للغاز الطبيعي فِيْ عام 1999 كَمْبادرة فريدة فِيْ قطاع الطاقة، كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلَّى تطوير التعاون فِيْ مجال الطاقة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

إمدادات الغاز

بعد تسع سنوات من التخطيط والتطوير وإنشاء المرافق، وصلت فِيْ 10 يوليو 2007 الدفعة الأولى من الغاز من قطر إلَّى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفِيْ فبراير من عام 2008 وصل المشروع إلَّى طاقته الإنتاجية الكاملة، تلاه ضخ إمدادات الغاز للأولى. الوقت إلَّى سلطنة عمان فِيْ أكتوبر من نفس العام.

على مدار 15 عامًا من التشغيل، نجح المشروع فِيْ تحقيق الإنجازات التالية “نقل وتسليم 10.7 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي. بيع 485 مليون برميل من مكثفات البترول فِيْ الأسواق العالمية ؛ 11.9 مليون طن متري من البروبان، و 6.9 مليون طن من البيوتان، و 3.8 مليون طن متري من الكبريت، و 18.4 مليون طن متري من الإيثان.

تدل هذه الإنجازات على الشراكة القوية والتعاون مع شركة قطر للطاقة، والتي لعبت دورًا محوريًا فِيْ نجاح هذا المشروع منذ بدايته ودعمها المستمر حتى يومنا هذا.

أمن الطاقة

وقال عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفِيْذي لشركة دولفِيْن للطاقة المحدودة “نواصل جهُودنا للحفاظ على دورنا فِيْ ضمان استمرارية أمن الطاقة فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستمرار فِيْ الإنتاج بأفضل الطرق الآمنة، والحفاظ على شروط الاستدامة. واعتماد مفاهِيْم وتطبيقات التحول الرقمي الفعال “.

وأضاف الظاهري “بالإضافة إلَّى الجوانب التشغيلية للمشروع، تركز الشركة على استراتيجية التوطين من خلال توظيف وتطوير المواهب والكفاءات المحلية. واليوم، نحن فخورون بأن جميع المناصب العليا فِيْ الشركة فِيْ كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة قطر يحتلها مواطنون من كلا البلدين، وتبلغ نسبة التوطين فِيْ الإمارات 71٪ وفِيْ قطر 30٪ “.

كجزء من التزامها ببرامج المسؤولية الاجتماعية، قامت دولفِيْن للطاقة برعاية ودعم العديد من البرامج والمبادرات الاجتماعية الهامة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر.

على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، ركزت الشركة على حماية البيئة وتنمية المجتمع، وأقامت تحالفات مهمة مع هِيْئة البيئة فِيْ أبوظبي، وبرنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي ووزارة البيئة فِيْ قطر. كَمْا تعاونت مع مؤسسات أخرى مثل جامعة قطر وجامعة تكساس إيه آند إم ومؤسسة الإمارات والعديد من المؤسسات الأخرى.

تواصل شركة دولفِيْن للطاقة القيام بدورها الريادي فِيْ تطوير أجندة الاستدامة فِيْ كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، وتتماشى استراتيجية الاستدامة للشركة مع الرؤية الوطنية لكلا البلدين، حيث تسعى دائمًا لفتح خطوط التواصل والتعاون. مع الجهات المعَنّْية فِيْ الشركات التي تساهم فِيْ النهُوض بالتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

كَمْا تحرص دولفِيْن على إصدار تقريرها السنوي عَنّْ أداء الاستدامة بشكل مستمر منذ عام 2010، وهِيْ على وشك الإعلان عَنّْ أحدث النتائج فِيْ تقرير الاستدامة الثالث عشر، الذي سيتم نشره فِيْ أغسطس.

للمرة الرابعة، حصلت دولفِيْن للطاقة على جائزة أفضل تقرير استدامة من مجموعة أبوظبي للاستدامة.

يؤكد التقرير الجديد مرة أخرى على توافق الشركة مع أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، ومعايير GRI وإفصاحات قطاع النفط والغاز، والمبادئ التوجيهِيْة للإبلاغ عَنّْ الاستدامة الصادرة عَنّْ IPIECA.