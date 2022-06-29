شركة كورية مملوكة لأرامكو بنسبة 17% تستعد لطرح أسهمها فِيْ البورصة

تلقت شركة Hyundai Oilbank الكورية الجنوبية، وهِيْ شركة بترول وتكرير، الموافقة المبدئية على طرحها العام الأولي (IPO) من بورصة كوريا للأوراق المالية.

وهذه ثالث محاولة إدراج للشركة بعد أن سحبت خططها السابقة للاكتتاب العام فِيْ 2012 و 2022 بسبب ظروف السوق.

تمتلك شركة HD Hyundai حوالي 74٪ من شركة Hyundai Oil Bank، بينما استحوذت عليها فِيْ عام 2022 عَنّْدما بلغ تقييم الشركة 8 تريليون وون كوري، أي حوالي 6 مليارات دولار.

تم تعيين NH Investment & Securities و KB Securities و Credit Suisse كَمْستشارين للاكتتاب العام المقبل.

ومن المتوقع أن تتم عملية الطرح وبناء السجل بين سبتمبر وأكتوبر للأسهم التي سيتم إدراجها فِيْ نوفمبر.