شركة مطوفي حجاج الدول العربية تطلق وحدة الاستعداد المسبق

أطلقت شركة مطوفي حجاج الدول العربية برنامج “وحدة التحضير المسبق” وهو الأول من نوعه الذي يتم تطبيقه على مستوى شركات الطوافة، وأوضح المشرف على قسم الاستقبال والمغادرة أحمد شطا أن البرنامج يهدف إلى تنظيم استقبال الحجاج بمراكز الاستقبال بمداخل مكة لراحة حجاج بيت الله الحرام، علما أن الشركة وظفت حوالي 30 موظفا بعد تدريبهم وتأهيلهم في البرنامج من خلال العديد من الدورات وورش العمل، للعمل على مدار 24 ساعة في اليوم. ما يبدو وكأنه غرفة عمليات تساعد في تنظيم وصول الحجاج إلى منازلهم في وقت قياسي براحة وأمان وطمأنينة.

كيف يعمل البرنامج

وفيما يتعلق بآلية عمل البرنامج، أوضح المسؤول عن قسم الاستقبال أنه يتكون من مرحلتين، الأولى استلام جداول الرحلات من مكاتب الحج إلكترونيا، وفي المرحلة الثانية يتم تحليلها وتوزيع البيانات. إلى مراكز الخدمة الميدانية ومراكز الاستقبال بمكة المكرمة 72 ساعة مقدما للاستعداد لوصول الحافلات التي تنقل الحجاج من جانبه ماهر جمال رئيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف عليها وأشار عمل لجنة الحج إلى أن الشركة تعمل على تطوير خدماتها بشكل مستمر ومستمر لرفع جدوى الخدمة المقدمة للحجاج، مبينة أن برنامج وحدة الإعداد المسبق عمل تنموي يهدف إلى تجنب الازدحام. وضياع الحافلات والانتهاء من اجراءات الحافلات في وقت قياسي بمراكز الاستقبال بمداخل مكة المكرمة.

دعم الحج والعمرة

وأكد جمال أن جميع البرامج والمبادرات تحظى بدعم كبير من وزارة الحج والعمرة، كجزء من خطوات تحقيق الهدف المتمثل في تحويل مؤسسات الطوافة إلى أعمال، وهو ما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 بتقديم أفضل الخدمات وأفضلها. الحجاج