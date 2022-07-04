شركة AviLease تدمج السعودية في سوق تمويل الطائرات العالمي

قال موقع Simple Flying أطلق صندوق الاستثمارات العامة (PIF) شركة جديدة لتأجير الطائرات تسمى AviLease، كجزء من الجهود المتسارعة لتنويع وتغذية النمو في الاقتصاد غير النفطي. وسيتألف أسطول الشركة من العديد من الأجيال الجديدة. الطائرات.

وتابع تقرير الموقع أن شركة التأجير ستساعد في تحسين اندماج المملكة في سوق تمويل الطائرات العالمي.

ما هو AviLease

وقال التقرير “تطمح الشركة إلى أن تكون شركة رائدة في التخطيط لاقتناء أسطول أنيق من الجيل التالي من الطائرات ذات الجسم الضيق والعريض”.

ستركز الشركة في البداية على معاملات الشراء والتأجير مع شركات الطيران الأخرى، بالإضافة إلى الطلبات المباشرة من مصنعي الطائرات، وتسعى أيضًا إلى التوسع من خلال الاستحواذ على شركات أخرى وسيتولى قيادتها فريق من الإدارة العليا لدفع النمو اللازم. .

ونقل الموقع عن مصادر داخل AviLease قولها إن فريق الإدارة واثق من قدرة الشركة على أن تصبح تدريجياً رائدة وطنية في سوق تأجير الطائرات.

دعم النظام الإيكولوجي للطيران

يأتي إطلاق AviLease في وقت تقوم فيه المملكة العربية السعودية بتوسيع قطاع الطيران تماشياً مع رؤية 2030 التي تسعى إلى تطوير السياحة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل المملكة.

على الرغم من وجود شركات طيران وطنية قوية مثل الخطوط الجوية السعودية وطيران أديل وطيران ناس، فإن النظام البيئي للطيران في المملكة يحتاج إلى المزيد من العناصر.

وتابع التقرير تقدم الشركة دعما كبيرا لمنظومة الطيران في المملكة العربية السعودية، وفقا لبيان صادر عن صندوق الاستثمارات العامة، والخطوات التالية للتوسع قد تشمل شركة طيران جديدة.

واختتم التقرير بالقول قد يبدو تأجير الطائرات قفزة عملاقة لتنويع الاقتصاد، ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق تأجير الطائرات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب 7.8٪ في عام 2029، ويعزى النمو الهائل إلى سوق التأجير. فجأة تكتسب شعبية في أعقاب الطلب على السفر بعد الوباء.