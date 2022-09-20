شركة EA.. لعبة Iron Man جديدة بلمسة من مارفل

أعلنت شركة ألعاب الفِيْديو الأمريكية EA رسميًا أنها تقوم حاليًا بتطوير Iron Man من خلال EA Motive.

EA .. صنع لعبة الرجل الحديدي الجديدة

وكشف استوديو EA Motive، الذي يعمل حاليًا على تطوير طبعة جديدة من Dead Space، اليوم الثلاثاء، 20 سبتمبر، فِيْ تغريدة جديدة من حساب Twitter لشركة Motive، أنه يتعاون مع Marvel Games لإنشاء “جميع- لعبة حركة الرجل الحديدي الجديدة “. والمغامرات فِيْ الوضع الفردي. لا يزال المشروع فِيْ المراحل الأولى من التطوير.

تشير التغريدة إلَّى أن Iron Man ستكون لعبة مغامرات ذات لاعب واحد، وهُو المكان الذي حققت فِيْه Marvel أكبر قدر من النجاح فِيْ ألعاب AAA. يعتبر Spider-Man و Guardians of the Galaxy مفضلين لدى عشاق الكتاب الهزلي وعشاق MCU، والتي لا يمكن قولها عَنّْ Avengers التي ركزت على تعدد اللاعبين.

عملت Motive سابقًا مع ترخيص Star Wars فِيْ Star Wars Squadrons، وكانت استوديو دعم فِيْ تطوير Star Wars Battlefront 2 من DICE.

لن تكون هذه أول لعبة Iron Man تم تطويرها، لكن لديها فرصة أن تكون أول لعبة جيدة للشخصية، فِيْ عام 2008 تم إصدار لعبة متعلقة بالفِيْلم الأصلي من Marvel Cinematic Universe ولكنها فشلت.

EA .. هل سينجح إصدار الرجل الحديدي الجديد

Iron Man هِيْ لعبة فِيْديو تم إصدارها فِيْ 2 مايو 2008، وهِيْ متوفرة على PlayStation 2 و PlayStation 3 و PlayStation Portable و Wii و Nintendo DS و Xbox 360 والهاتف المحمول و Microsoft Windows. تم نشر اللعبة بواسطة Sega.

بينما يعد Motive Studio من EA أحد أبرز مطوري ألعاب الفِيْديو فِيْ الآونة الأخيرة، على الرغم من افتتاحه قبل 5 سنوات فقط. ثم بدأ العمل على سيناريو اللاعب الفردي Star Wars Battlefront 2. ثم انتقل مباشرة إلَّى تطوير Star Wars Squadrons، والتي لقيت ترحيبا حارا من قبل جمهُور اللاعبين ومواقع تقييم الألعاب، خاصة بعد فشل العديد من الألعاب من هذه السلسلة القديمة، ووجد العديد من محبيها طريقهم من خلال هذه الأخيرة بفضل جودتها ومتعتها.

وبالتالي، تخطط EA لرمي العديد من مشاريع الألعاب التي ستصدر فِيْ المستقبل على أكتاف هذا الاستوديو.