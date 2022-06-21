شروط أرض وقرض وزارة الإسكان وخطوات التقديم

شروط أرض وقرض وزارة الإسكان هي الشروط التي وضعتها الوزارة والتي ستحدد مدى أهلية المواطن للحصول على قطعة أرض من عدمه. على الراغبين في الاستفادة من هذه الأراضي التسجيل لدى وزارة الإسكان بالإضافة إلى التقدم بطلب للحصول على منتجات وزارة الإسكان المختلفة ، ويمكن لمقدم الطلب متابعة استعلام إجراءات الأرض والقرض للتعرف على حالة طلبه ، ومن خلال ذلك مقال سنتعرف على شروط الأرض والقرض الخاص بوزارة الإسكان.

شروط الأرض والقرض الخاصة بوزارة الإسكان

وقد تم وضع شروط أرض وقرض وزارة الإسكان بما يضمن الاستفادة القصوى من الأراضي المتاحة ، وضمان وصولها إلى المستفيدين من الدعم. تشمل هذه الشروط:

يشترط تحديد قطعة أرض فقط من خلال العرض على الموقع الرسمي للوزارة.

يجب أن تؤهله القوة الشرائية للعميل للحصول على قرض لإكمال أعمال البناء في الوقت المحدد.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 25 عامًا.

حقيقة أن مقدم طلب استخدام الأرض مؤهل للحصول على الدعم هو أحد الشروط الأساسية للتطبيق.

كيف أحصل على أرض وقرض؟

يتساءل الأفراد عن كيفية التقدم بطلب للحصول على قرض أرض وقرض لوزارة الإسكان ، لذلك سنراجع طريقة التقديم التالية:

أولا عليك أن تذهب إلى بوابة سكنية.

الضغط على الأراضي السكنية من خلال علامة الحلول المتوفرة في الصفحة.

تقوم البوابة بمراجعة الأراضي المقدمة من الوزارة.

اختر مخططك المفضل وتوجه إلى البناء الذاتي.

تطلب المنصة اختيار المدينة والمنطقة المراد حجز الأرض فيها ، ثم تعرض الأراضي المتاحة.

يجب اتباع التعليمات الموجودة على الصفحة بدقة من أجل إرسال رمز توقيع العقد.

بعد إدخال الرمز ، ستظهر أمامك رسالة تفيد بإتمام توقيع العقد بنجاح.

التسجيل العقاري والقرض وزارة الإسكان

بعد استكمال إجراءات التقديم والحصول على العقد ، يتم إجتياز بعض الخطوات من قبل الوزارة وهي مراجعة الطلب والتأكد من أهلية مقدم الطلب ، ومن ثم تعمل الوزارة على التواصل لإبلاغه بضرورة التوجه لاستلام البطاقة. الأوراق الخاصة بالأرض وبدء خطوات البناء.

منتجات وزارة الإسكان

بالإضافة إلى تزويد الوزارة بعدد كبير من الأراضي المجانية ، فقد قدمت العديد من المنتجات الأخرى ، وعلى رأسها شراء الوحدات السكنية من السوق وكذلك الوحدات قيد الإنشاء ، بالإضافة إلى طرح عدد من الوحدات الجاهزة: صنع الفيلات. يمكن التعرف على جميع المنتجات من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنصة سكني.