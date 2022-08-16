شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للوافدين ، في ظل التعرف والبحث حول المعايير التي تتعلق بإمكانية الاعفاءات للمنشآت الصغيرة من اي مقابل مالي للأشخاص الوافدين ، وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة عن تلك المعايير التي تتعلق إعفاء الشركات الصغيرة من التعويض المالي ، ومن دفع تعويضات مالية للعمال الأجانب عبر الحسابات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي ، تابعوا معنا .

إعفاء المشروعات الصغيرة من المقابل المالي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع التعويضات المالية والضرائب، على وجه التحديد أن المنشآت الصغيرة تنطبق على العمال الذين يبلغ عددهم تسعة أو أقل بالإضافة إلى صاحب المشروع. والمنشآت الصغيرة، والعمل على تعزيز جهود الاستثمار والتوطين، بالإضافة إلى توفير فرص عملات جديدة، مما يؤثر بشكل كبير على سوق العمل السعودي ويزيد من الناتج الاقتصادي.

شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من التعويض المالي للوافدين

وافق مجلس الوزراء على قرار استثناء المنشآت الصغيرة التي يصل عدد العاملين فيها إلى 9 عمال فأقل بمن فيهم المالك ضمن مجموعة من الشروط نراجعها على النحو التالي

2 – يُعفى الوافدون الذين يعملون في المنشآت إذا كان صاحبها متفرغًا للعمل بها ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية.

يعفى 4 وافدين يعملون في المنشآت إذا كان أحد العمال بالإضافة إلى صاحب المنشأة سعودي الجنسية، ويجب أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، بحيث يكون الحد الأقصى للإعفاء 4 وافدين فقط.

تسري أحكام القرار لمدة ثلاث سنوات.

كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل للمنشآت الصغيرة

من خلال ما يلي نستعرض كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل للمنشآت الصغيرة

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ““.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

تحديد خدمة الاصدار في حال كانت الرخصة تجارية ومتجددة او اصدار مبدئي.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

أدخل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، مصحوبة برمز التأكيد الصحيح.

ستظهر جميع المعلومات الخاصة بالرسوم المستحقة لمكتب العمل مع رقم الدفع وحالة الدفع.

كيفية دفع رسوم مكتب العمل للمنشآت الصغيرة

يتم دفع رسوم مكتب العمل للمنشآت الصغيرة عن طريق أجهزة الصراف الآلي وفق الآتي

أدخل بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

أدخل رمز المرور ثم انقر فوق “موافق”.

تسجيل الدخول لتسديد المدفوعات.

يجب تقديم رقم وزارة العمل 050 متبوعًا برقم الدفع للحصول على تصريح العمل.

بعد ظهور المبلغ المطلوب دفعه.

يتم النقر فوق خيار موافق.

شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للوافدين ، تعرفنا على كيفية الاستفسار عن رسوم مكتب العمل في المشروعات الصغيرة وكيفية دفع رسوم مكتب العمل للمنشآت الصغيرة وتعرف المنشآت الصغيرة التي تنطبق على العمال الذين يبلغ عددهم تسعة أو أقل بالإضافة إلى صاحب المشروع .