شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من تكاليف الكفالة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الشركات الصغيرة التي يعمل بها 9 عمال أو أقل سوف تتنازل عن بعض التكاليف المالية.

وأشارت الموارد البشرية إلى أن المنشآت التي يبلغ عدد عمالها 9 عمال فأقل معفاة من دفع التعويضات الاقتصادية لأربعة وافدين بشرط أن يكون لصاحبها حرية العمل فيها.

متطلبات التوظيف السعودي

كما نصت على تطبيق الإعفاء بإضافة موظف سعودي مع العمالة الوافدة المقيمين.

وتابع “الشركات الصغيرة تعفي 9 عمال من دفع التعويضات الاقتصادية لعمالتين وافدين، بشرط أن يكون لصاحبها حرية العمل فيها”.

جاء ذلك ردا على سؤال من مواطن على تويتر قال خلاله “السجل التجاري تشعب وتم نقل عدد من العمال الأجانب وكل سجل به أقل من 4 عمال. هل سيتم تحويل رسوم العمل بطاقة العمل 100