شروط اخذ قرض ثاني من بنك التسليف 1444 ، لقد إنتشر مؤخراً بوجود إمكانية الحصول على القرض الثاني لمن أراد وذلك عبر بنك التسليف في المملكة العربية السعودية ، حيث تم الإعلان رسميا عن شروط الخاصة بالحصول على قرض ثاني من بنك التسليف ، وتم الاعلان عن ذلك عبر الجهات الإدارية داخل البنك ، حيث يستوجب على الراغبين في الحصول على الفرصة للإستفادة من المبالغ زيارة البنك ، تابعوا معنا .

بنك الائتمان

كان مبدأ عمل بنك الائتمان منذ تأسيسه عام 1971 يقوم على تزويد العملاء بقروض اجتماعية ومهنية، وبعد ذلك بفترة وجيزة أضيفت قروض تمويلية لشراء السيارات في عام 201 ميلادي. تم تغيير اسمه من بنك الائتمان إلى بنك التنمية الاجتماعية في عام 2016، وبلغ رأس مال البنك في عام 2013 نحو 64 مليار ريال سعودي.

شروط أخذ القرض الثاني من بنك التسليف 1444

حدد البنك المقرض شروط الحصول على قرض ثان على النحو التالي

شروط أخذ القرض العائلي الثاني من بنك التسليف.

شروط أخذ قرض الزواج الثاني من بنك التسليف.

شروط الحصول على قرض ترميم ثانٍ من بنك الائتمان.

سيتم شرح كل نوع من أنواع القروض المذكورة أعلاه بالتفصيل.

شروط الحصول على قرض عائلي ثانٍ من بنك الائتمان

اشترط بنك التسليف على العملاء الراغبين في الحصول على قرض عائلي ثانٍ من بنك الائتمان تحقيق النقاط التالية

سداد القرض الأول بالكامل لبنك التنمية الاجتماعية.

تحقيق الشروط والمتطلبات العامة للحصول على قرض اجتماعي عائلي من بنك الائتمان بحد أقصى 60 ألف ريال.

الحاجة إلى ضامن للحصول على القرض الثاني.

شروط أخذ قرض الزواج الثاني من بنك التسليف

حدد بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول على قرض الزواج الثاني بالنقاط التالية

وفاة الزوجة الوحيدة.

يقع الطلاق قبل دخول الزوجة.

يستثنى الزواج لأول مرة من الشروط العامة للحصول على قرض الزواج فقط.

يشترط وجود ضامن للحصول على القرض الثاني للزواج.

شروط الحصول على قرض ترميم ثانٍ من بنك الائتمان مع كل من النقاط التالية

مرت 8 سنوات منذ التقدم بطلب للحصول على قرض الترميم الأول في حالة طلب تمويل ثانٍ على نفس العقار من بنك الائتمان.

دفع جميع أقساط قرض الترميم الأول.

تحقيق شروط وأحكام الحصول على قرض الترميم العام في بنك الائتمان.

وجود كفيل للعميل للحصول على القرض الثاني.

شروط الحصول على قرض من بنك الائتمان

حدد بنك التسليف الشروط العامة التي يجب توافرها للحصول على القرض وفق الآتي

ائتمان بنكي بشروط القرض العائلي.

بنك ائتمان شروط قرض الزواج.

شروط ترميم قرض بنك التسليف.

سيتم شرح كل عنصر من العناصر السابقة بالتفصيل أدناه.

شروط قرض الأسرة بنك التسليف

اشترط بنك التسليف على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل أو قرض عائلي من البنك، استيفاء جميع ما يلي

الحد الأقصى لسن الكفيل 70 سنة والحد الأقصى لعمر الكفيل 55 سنة.

الحد الأقصى لدخل العميل الشهري 12500 ريال سعودي.

الحد الأقصى لدخل الفرد في أسرة العميل 3000 ريال سعودي، ويتم احتسابه بقسمة راتب العميل على عدد أفراد الأسرة.

يُحسب الابن في عائلة مقدم الطلب إذا كان عمره أكثر من 24 عامًا، عاطل عن العمل أو أعزب، للفتيان والفتيات.

يحق للمرأة التقدم بطلب للحصول على قرض أسري إذا كانت أرملة أو مطلقة وتعول طفلاً أو أكثر.

الحد الأقصى للتمويل المنتظم 60 ألف ريال و 30 ألف ريال للعملاء من الفئات العمرية من 60 إلى 65 سنة و 18 ألف ريال للعملاء فوق 65 سنة وأقل من 70 سنة.

شروط بنك التسليف لقرض الزواج

حدد البنك الائتماني شرط أخذ قرض الزواج العام لكل من النقاط التالية

الحد الأقصى لسن مقدم الطلب 70 عامًا والحد الأقصى لعمر الكفيل 55 عامًا.

الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل 12500 ريال سعودي.

في حالة الزواج لأول مرة، يحق للعميل التقدم بطلب للحصول على قرض زواج فقط.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

في حال كانت جنسية الزوجة غير سعودية أو من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يجب على الزوج للقرض طويل الأجل تقديم وثيقة موافقة على الزواج من إحدى الجهات المختصة.

إحضار عقد زواج مصدق من المحكمة بتاريخ أقل من سنتين هجرتين.

أن يكون تاريخ مدة عقد الزواج بالهجري، وتدرج المدة من تاريخ تقديم الطلب.

الحد الأقصى للتمويل للفئات العمرية من 60 إلى 65 سنة هو 30،000 ريال سعودي و 18،000 ريال سعودي للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 70 سنة.

شروط ترميم قرض بنك التسليف

نص بنك الائتمان على أن العملاء الراغبين في الحصول على قرض ترميم يجب أن يحققوا كلًا من النقاط التالية

الحد الأقصى لعمر العميل 70 عامًا والحد الأقصى لعمر الكفيل 55 عامًا.

الحد الأدنى لسن العميل المتقدم للحصول على قرض تمويل الترميم هو 21 عامًا.

الحد الأقصى لدخل العميل الشهري 12500 ريال سعودي.

أن يمتلك العميل صك ملكية في المنزل المراد تجديده.

عمر المنزل 5 سنوات وما فوق.

الحد الأدنى لفترة نقل ملكية العقار هو سنة وسنتين لنقل ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى.

الحد الأقصى لمساحة المنزل المراد تجديده 1000 متر مربع.

دفعات الرهن المنتظمة في حالة رهن المنزل لوزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية.

إذا كان المنزل مرهونًا لوزارة الإسكان أو لصندوق التنمية العقارية، فيجب على المالك أن يكون منتظمًا في سداد الأقساط، أو يجب أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على السداد.

الحد الأقصى لتمويل ترميم المنازل الشعبية 30 ألف ريال سعودي.

18 ألف ريال قيمة القرض لتمويل ترميم منازل مشيدة من الطين.

قيمة قرض ترميم بنك التسليف للمنازل المبنية من الخرسانة 60 ألف ريال سعودي.

الحد الأقصى لقيمة التمويل للعملاء في الفئات العمرية بين 60 و 65 سنة هو 30 ألف ريال سعودي و 18 ألف ريال سعودي للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 70 سنة.

شروط الكفيل في بنك التسليف

تم تحديد شروط الكفيل في بنك الائتمان أو بنك التنمية الاجتماعية من خلال كل من النقاط التالية

الحد الأقصى لسن الكفيل السعودي 55 سنة.

تعهد واعتراف كفيل الكفيل.

تعبئة نموذج الضمان الشخصي المقدم من البنك بشكل صحيح.

إدخال بيانات الرقم القومي ساري المفعول والعنوان الوطني للكفيل.

اكتب رقم هاتف الراعي في استمارة الكفالة.

موافقة الكفيل على خصم قيمة مستحقات القرض من قبل صاحب العمل العامل لدى الكفيل دون قيد أو شرط.

موافقة الكفيل على مشاركة بياناته المالية مع سمة.

الموافقة على خصم مستحقات بنك الائتمان دفعة واحدة في حالة قيام العميل بتغيير مكان العمل دون الإخطار بذلك.

عدم إطالة تعليق الضمان أو تقليل الخصم أو إلغاء سريان الضمان عندما يتأخر العميل المكفول في سداد قيمة المستحقات الشهرية.

موافقة جهة العمل العاملة مع الكفيل على سياسة الاستقطاع من المستحقات الشهرية.

إقرار من صاحب العمل بالتواصل مع بنك التسليف والإبلاغ عن تغيير مكان عمل الضامن وحجز جميع مستحقاته المالية.

رفض صاحب العمل للكفيل تحويل خدمات الكفيل إلى طرف آخر قبل إخطار البنك بذلك، ما لم يقدم الكفيل إشعار إخلاء مسؤولية مالي من القرض.

أشكال بنك الائتمان

يمكن للعملاء الراغبين في التقدم بطلب للحصول على قرض ثان من بنك الائتمان الاطلاع على النماذج المتاحة، والتي تتضمن نموذج تفويض صاحب العمل التالي

نموذج بنك الائتمان لتمويل الأسرة.

نموذج كفالة بنك الائتمان من 105 “”.

Credit Bank Form 104 Credit Bank “”.

بنك الائتمان هو نموذج من العصابة المهجورة.

نموذج مطابقة الهوية الوطنية لبنك الائتمان “”.

نموذج تمويل ترميم بنك الائتمان.

نموذج بنك الائتمان لتمويل الزواج.

نموذج إقرار بنك الائتمان بالتنازل والتوكيل في حالة الورثة أو الشركاء في حالة قرض الترميم “”.

كيفية التقدم بطلب للحصول على قرض ثان من بنك الائتمان

يمكن للعملاء الذين استوفوا شروط الحصول على قرض ثان من بنك الائتمان التقدم بطلب للحصول عليه باتباع الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي لبنك التسليف “”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب العميل من خلال بوابة الوصول الفردي أبشر، كما هو موضح في الشكل أدناه.

إدخال بيانات العميل على منصة أبشر باسم المستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول كما هو موضح بالصورة.

توثيق حساب العميل في البنك باستخدام رمز التوثيق المرسل من أبشر إلى جوال العميل.

يقوم العميل بتحويل طالب القرض إلى موقع بنك الائتمان ويختار طلب تمويل جديد من القائمة الرئيسية كما هو موضح في الشكل.

انقر فوق إرسال ضمن منتجات التمويل المتاحة.

اختر تمويل الزواج أو تمويل الأسرة أو تمويل الترميم من قائمة تمويل الأفراد المتاحة في البنك.

الموافقة على الشروط والأحكام وتحديد فرع البنك المُقرض الذي يتم منه تحصيل القرض في حالة الموافقة على الطلب.

كتابة بيانات طلب القرض أو التمويل من العميل.

أدخل بيانات نموذج تعهد صاحب العمل 140 بشكل صحيح.

حدد مبلغ القرض المطلوب، واضغط على إضافة، ثم قم بإرسال الطلب.

تتم معالجة طلب العميل للتمويل والرد على رسالة الهاتف المحمول بالموافقة على القرض أو الرفض.

شروط الحصول على قرض مصرفي للمطلقات

وضع بنك التسليف شروطًا للمطلقات للحصول على قرض مالي بعد تحقيق النقاط التالية

إثبات الطلاق بصك شرعي أو من خلال السجل المدني.

إحضار وثيقة مصدقة من الأحوال المدنية تثبت الحالة الاجتماعية لمقدم طلب القرض.

صورة من بطاقة الهوية للمتقدم السعودي.

صورة هوية الكفيل متقدم.

تعبئة نموذج 105 إلكترونيًا وطباعته من حساب طالب القرض عبر القنوات الإلكترونية لبنك الائتمان مع الأختام الرسمية المعتمدة لمدة أقصاها شهرين.

اسم وتوقيع مقدم الطلب على نموذج تسليم البريد مع اسم وتوقيع موظف البريد السعودي.

تعريف براتب الكفيل مختوم من جهة العمل لمدة لا تزيد عن 60 يوماً.

تحديد رقم حساب IBAN الأصلي لمقدم الطلب، مصدق ومختوم بختم بنك الائتمان.

تصريح بياناتي للعميل والكفيل من موقع وزارة الداخلية السعودية ساري المفعول.

شروط اخذ قرض ثاني من بنك التسليف 1444 ، والمعايير الخاصة بالحصول على قرض مصرفي للمطلقات والطريقة للتقدم بطلب للحصول على قرض ثان من بنك الائتمان ، تعرفنا على أشكال بنك الائتمان ، و شروط الكفيل في بنك التسليف .