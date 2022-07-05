شروط استحقاق دعم صغار مربي الماشية

استعرض مدير برنامج الدعم الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس غسان بكري شروط التأهل للدعم المالي لصغار المزارعين.

دعم شروط الأهلية

وأكد بكري، خلال مداخلة مع العربية، أن الشروط تشمل أن يكون المستفيد سعودي يبلغ من العمر 21 عاما، لا يعمل في أحد القطاعين العام والخاص، مربي ماشية، مسجل بوزارة الموارد البشرية داخل الدولة. شهادة عمل حر، وامتلاك 500 رأس من الماشية أو أقل.

وأضاف أن الدعم الاقتصادي المخصص للبرنامج لصغار المزارعين سينعكس في زيادة الإنتاج المحلي واستفادة أكثر من 100 ألف شخص من هذا الدعم.

تفاصيل الدعم

وأشار إلى أن الدعم يشمل مربي الماشية من جميع مناطق المملكة، ويسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية لصغار المربيين، بينما تتم آلية الصرف الداعم من خلال دراسة الأهلية من خلال مصادر موثوقة، ويتم الصرف وفق آليات الاستحقاق لكل منها. الشهر الميلادي.