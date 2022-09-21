شروط اسقاط المركبات عبر منصة أبشر بالخطوات 1444 ،يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية باستمرار عن التخلص من سيارتهم القديمة المتضررة ، لأنهم لم يعودوا بحاجة إليها ، يريدون بيعها ، لذلك رأينا أن الحكومة السعودية تقدم هذه الخدمات من خلال منصة أبشر وهي منصة إلكترونية ، وهذه الخدمة مقدمة ليس فقط لأبناء المملكة بل يمكن للمقيمين الاستفادة منها ، تابعوا معنا .
شروط اسقاط المركبات عبر منصة أبشر
- هناك عدة شُروطْ يجب على صاحب المركبة استيفاؤها من أجل ترك سيارته المهملة أو التالفة من خلال منصة أبشر، وعند انتهاك أي من هذه الشُروطْ لن يتم قبول طلب الإزالة.
- إذا كانت هناك غرامات أو ديون على السيارة، فِيْجب دفعها قبل إزالة السيارة.
- لا يمكن ترك السيارة فِيْ حالة وفاة صاحبها، وهذا شرط أساسي أن تكون على قيد الحياة.
- يجب أن تكون رخصة السيارة سارية، أي يجب أن تكون صالحة.
- حتى يتم إسقاط السيارة، لن تكون هناك طلبات أخرى قيد التقدم.
- من الشُروطْ الهامة أن يقوم صاحب مركز شراء السيارات المعتمد بتسليم جميع لوحات المركبات التي تم إلغاء تعهدها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام فقط.
خطوات اسقاط المركبات عن طريق أبشر
- أولاً علينا الذهاب إلى موقع الويب الخاص بـمنصة أبشر.
- بعد دخول هذه المنصة، سنعرض أمامنا عدة خيارات علينا الاختيار من بينها، وإسقاط السيارات القديمة، وسنذهب إليها.
- بعد ذلك يجب تحديد المنطقة التي ننتمي إليها، بحيث تظهر لنا جميع مراكز التوصيل المعتمدة.
- هنا نذهب إلى أقرب مركز.
- فِيْ وقت لاحق يتم تسليم السيارة وكذلك اللوحة.
- ستتلقى أيضًا رمز تأكيد على هاتفك المحمول.
في السعودية هناك الكثير من المواطنين والمقيمين الذين يريدون التخلص من سياراتهم ، لأن هذه السيارات قديمة أو معطلة في الغالب ، نرى أنهم يريدون التخلص منها ببيعها ، أو من المعروف أن المنصة أبشر توفر هذه الخدمة لجميع المواطنين والمقيمين السعوديين بالتعاون مع هيئة الترانزيت لتسهيل الإزالة السريعة لهذه المركبات .