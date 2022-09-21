شروط اسقاط المركبات عبر منصة أبشر بالخطوات 1444 ،يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية باستمرار عن التخلص من سيارتهم القديمة المتضررة ، لأنهم لم يعودوا بحاجة إليها ، يريدون بيعها ، لذلك رأينا أن الحكومة السعودية تقدم هذه الخدمات من خلال منصة أبشر وهي منصة إلكترونية ، وهذه الخدمة مقدمة ليس فقط لأبناء المملكة بل يمكن للمقيمين الاستفادة منها ، تابعوا معنا . شروط اسقاط المركبات عبر منصة أبشر هناك عدة شُروطْ يجب على صاحب المركبة استيفاؤها من أجل ترك سيارته المهملة أو التالفة من خلال منصة أبشر، وعند انتهاك أي من هذه الشُروطْ لن يتم قبول طلب الإزالة.

إذا كانت هناك غرامات أو ديون على السيارة، فِيْجب دفعها قبل إزالة السيارة.

لا يمكن ترك السيارة فِيْ حالة وفاة صاحبها، وهذا شرط أساسي أن تكون على قيد الحياة.

يجب أن تكون رخصة السيارة سارية، أي يجب أن تكون صالحة.

حتى يتم إسقاط السيارة، لن تكون هناك طلبات أخرى قيد التقدم.

من الشُروطْ الهامة أن يقوم صاحب مركز شراء السيارات المعتمد بتسليم جميع لوحات المركبات التي تم إلغاء تعهدها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام فقط. خطوات اسقاط المركبات عن طريق أبشر أولاً علينا الذهاب إلى موقع الويب الخاص بـمنصة أبشر.

بعد دخول هذه المنصة، سنعرض أمامنا عدة خيارات علينا الاختيار من بينها، وإسقاط السيارات القديمة، وسنذهب إليها.

بعد ذلك يجب تحديد المنطقة التي ننتمي إليها، بحيث تظهر لنا جميع مراكز التوصيل المعتمدة.

هنا نذهب إلى أقرب مركز.

فِيْ وقت لاحق يتم تسليم السيارة وكذلك اللوحة.

ستتلقى أيضًا رمز تأكيد على هاتفك المحمول.

في السعودية هناك الكثير من المواطنين والمقيمين الذين يريدون التخلص من سياراتهم ، لأن هذه السيارات قديمة أو معطلة في الغالب ، نرى أنهم يريدون التخلص منها ببيعها ، أو من المعروف أن المنصة أبشر توفر هذه الخدمة لجميع المواطنين والمقيمين السعوديين بالتعاون مع هيئة الترانزيت لتسهيل الإزالة السريعة لهذه المركبات .