شروط اعفاء مستفيدي الضمان من رسوم احكام 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن يحصلون على الضمان الاجتماعي من الحكومة السعودية و الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية حول التعرف على المعايير والشروط الخاصة اعفاء مستفيدي الضمان من رسوم احكام ، وذلك بشكل يراعي جميع الفئات المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي المطور ، تابعوا معنا .

ما هي منصة المطالبة بالضمان الاجتماعي

منصة الضمان الاجتماعي هي المنصة المسؤولة عن العمل التنظيمي والإداري والفني الهادف إلى تقديم الدعم للجان التي تنظر في مهام التطبيقات المتعلقة بالملكية العقارية. وبالتالي فإن القبول المالي لرسوم الخدمة لا يعني القبول المالي بالضرورة قبول الطلب، ولكنه على افتراض دراسة الطلب والحصول على الخدمة، والجدير بالذكر أنه في حالة تقديم أكثر من طلب واحد، ستكون الموافقة على الطلب الأول فقط.

شروط إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم أحكام 1444

حددت Ihkam Consultancy الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين من المقابل المالي لامتلاك العقارات، والتي تكون مقابل دراسة الطلب والحصول على الخدمة، وليس بمعنى الموافقة على الطلب. فيما يلي شروط إعفاء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من قيمة المقابل المالي

أن يكون المتقدم من بين المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي.

على المتقدم إرفاق ما يثبت السجلات الرسمية (مشهد) للضمان الاجتماعي عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

ملاحظة قررت اللجان المعنية بالنظر في الطلبات العقارية أنها ستدرس جميع الطلبات، وبالتالي يجب استيفاء جميع الشروط وإرفاق جميع الملفات المطلوبة، للتأكد من سير المعاملة بشكل صحيح.

شروط طلبات تملك أو تعديل العقارات عبر منصة Ehkam 1444

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لاستكمال طلب التملك العقاري، وفيما يلي سنراجع الشروط التي يجب توافرها في طلبات التعديل أو التملك العقاري

يجب ألا يكون العقار قد تمت تسويته مسبقًا بحكم قضائي نهائي.

يجب ألا يكون العقار في التطبيق أحد المواقع التي لا يجوز فيها الحصول على الملكية بشكل قانوني أو بموجب أوامر أو تعليمات أو قرارات.

لا ينكر المصورون الجويون أو المخططات التنظيمية احتواء إحياء للعقار المعني قبل الأمر الصادر بمنع الإحياء، وذلك في حضور القرار رقم (21679) تاريخ 11/9/1387 هـ.

الأماكن التي لا يمكن الحصول عليها

قدمت الهيئة العامة للعقارات مجموعة من الأماكن التي لا يجوز التملك فيها، وهي كالتالي

الأراضي الساحلية.

حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومبانيها.

ملاذ البحر.

مشاريع الاستزراع السمكي.

حرم الحدود.

تيارات الوادي.

موقع تاريخي.

فياض.

مناطق احتياطي المحروقات.

مواقع التعدين والطاقة والخامات المعدنية.

الممتلكات العامة التي صدرت عليها سندات المنفعة العامة والخدمة.

أراضي وايلد بارك.

محميات الحياة البرية.

قمم الجبال.

أراضي المراعي والغابات.

السيول والشعاب المرجانية.

الطرق ومحطات الطاقة.

الاحتياطيات الوطنية.

أحواض السدود والمحميات.

مناطق مصادر المياه.

كيفية التسجيل في منصة ايكيم 1444

يمكن التسجيل في منصة Ihkam لامتلاك العقارات من خلال الموقع الرسمي للمنصة، ويمكن التسجيل على النحو التالي

انتقل إلى رابط “منصة التحكم”.

انقر فوق إرسال الطلب.

انقر فوق إنشاء حساب جديد.

املأ نموذج التسجيل عن طريق كتابة أسم المستفيد اسم االمستخدم رقم الهوية رقم الهوية تاريخ الولادة تاريخ الولادة البريد الإلكتروني رقم الهاتف المحمول كلمه السر إقرار بالالتزام بقواعد وشروط وأحكام البوابة

انقر فوق التحقق من البيانات.

أدخل رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المسجل في المنصة.

انقر فوق التحقق.

ستظهر رسالة تفيد بإتمام التسجيل بنجاح.

كيفية التقديم على منصة Ikkam

أتاحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملك العقاري الفرصة للتقديم على منصة حكم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث أشارت إلى ضرورة الإسراع في التسجيل، للاستفادة من الخدمة، لأن فترة التسجيل مجدولة إلى بتاريخ 05 / جمادى الأولى / 1444 هـ، ولم يتم تحديد أحكام نيتها. من خلال تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات من خلال الخطوات التالية

التوجه إلى “منصة الشد”.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية.

املأ جميع حقول البيانات المطلوبة، أو انقر فوق إنشاء حساب لأولئك الذين لم يسجلوا من قبل.

انتقل إلى الصفحة لملء طلب تملك عقار.

إرفاق المستندات المطلوبة.

التوجه إلى أقرب مكتب هندسي معتمد للبلديات والسكرتارية.

متابعة حالة استكمال الطلب القديم أو تحميل المخططات لتطبيق جديد.

متابعة الطلب عبر منصة حكم.

رسوم منصة أحكام وكيفية دفع الرسوم

تعد منصة Ekkam من بين المنصات المتميزة التي تعنى بالعمل الإداري والتنظيمي والفني المتعلق بالقطاع العقاري، والتي تضم عددًا من المهام مثل

طلبات تعديل الصك.

طلبات ملكية المنزل.

طلبات تعديل المنزل.

لهذا السبب، عملت الهيئة العقارية الدولية في المملكة العربية السعودية على القيمة المادية للخدمات القانونية وغيرها من الخدمات الفنية التي تقدمها منصة Ihkam للعقارات الزراعية والسكنية، وتختلف قيمة الرسوم باختلاف المنطقة و الرسوم كالتالي

قيمة أسعار العقارات السكنية على منصة إيكام الرقمية

فيما يلي نستعرض أسعار العقارات السكنية على منصة Ehkam الرقمية وهي كالتالي

رسوم العقارات السكنية مائة متر مربع تساوي 200 ريال سعودي.

رسوم حقوق عقارية للمنازل تتراوح مساحتها بين مائة وخمسمائة متر مربع 400 ريال سعودي.

رسوم حقوق الملكية للمنازل التي تتراوح بين 500 و 1000 متر مربع 800 ريال سعودي.

رسوم عقار سكني بمساحة تتراوح بين ألف وألفي متر مربع 1200 ريال سعودي.

رسوم العقار السكني بمساحة 2000 متر مربع 1800 ريال سعودي.

قيمة رسوم الملكية الزراعية على منصة حكم

فيما يلي نستعرض قيمة رسوم الملكية الزراعية على منصة Ikkam وهي كالتالي

رسوم العقارات والزراعة بمساحة ألف متر مربع 800 ريال سعودي.

– الرسوم العقارية والزراعية، وتغطي مساحة 1،100، 10،000 متر مربع، 1،400 ريال سعودي.

رسوم عقارية وزراعية من مساحة 10.000 م 2 إلى 25.000 م 2 2000 ريال.

رسوم عقار زراعي بمساحة تتراوح بين 25.000 و 50.000 متر مربع 3000 ريال سعودي.

رسوم العقار الزراعي 50 ألف متر مربع 4000 ريال سعودي.

قيمة رسوم التعديلات الدقيقة على منصة حكم

فيما يلي نستعرض قيمة الرسوم الخاصة بالتعديلات الدقيقة على منصة Iktikam، وهي كالتالي

في حال سداد الغرامات يلتزم المواطن بدفع الرسوم المقررة وهي كالتالي القيمة المالية لرسوم تعديل الإجراءات الشكلية للعقار السكني 200 ريال سعودي. قيمة رسم تعديل الملكية الزراعية الرسمية 500 ريال سعودي.



كيفية تقديم طلب جديد على منصة ايكام

يمكنك تقديم طلب جديد على منصة Ihkam باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع الويب الخاص بمنصة “Ekkam” مباشرة.

انقر فوق إرسال الطلب من الواجهة الرئيسية.

العمل على تعبئة بيانات مقدم طلب التملك وهي الاسم. جنسية. نوع الهوية ورقمها. تاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية.

املأ جميع البيانات الخاصة بمندوب مقدم الطلب والموجودة على العنوان التالي الاسم الكامل. رقم الهوية. تاريخ انتهاء الصلاحية. نوع مندوب مقدم الطلب.

كيفية ملء معلومات العنوان لممثل مقدم الطلب المنطقة والمدنية. اسم الشارع. رقم المبنى. رقم الوحدة. رمز بريدي.

النقر فوق حفظ ومتابعة.

حدد موقع الممتلكات على الخريطة.

إضافة مرفقات الممتلكات

اقرأ ووافق على الإقرار.

انقر فوق طلب ة.

انقر فوق إرسال بعد الانتهاء من ة.

ستظهر رسالة برقم الطلب بعد نجاح التسجيل.

ة مكتب هندسي معتمد من البلديات والأمانات لرفع الخطط المساحية في حال كان طلبك هو طلب جديد أو استكمال إجراءات طلب سابق.

متابعة حالة الطلب عبر المنصة من قائمة طلباتي.

رابط إعفاء مستفيدي الضمان من الرسوم لأحكام 1444

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية التقدم بطلب لإعفاء مستفيدي التأمين من رسوم الأحكام إلكترونياً، حيث يمكنهم الذهاب إلى منصة حكم من خلال الرابط التالي “” بعد التأكد من الشروط المتوافقة مع التطبيق، واتباع التعليمات أعلاه. للاستفادة من الإعفاء.

وفي الختام تعرفنا على معايير و شروط اعفاء مستفيدي الضمان من رسوم احكام 1444 ، وجاء إعفاء المستفيدين من رسوم مقابل مقابل مالي لغرض التملك ، ، واوضحنا طريقة التسجيل والتقديم مع منصة الأحكام بالإضافة إلى معرفة رسوم منصة أحكام وكيفية سدادها.