شروط الأراضي المجانية 1444 وكيفية التسجيل في الأراضي المجانية ، قد أثار اهتمام العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على شروع الأراضي المجانية ، والطرق التي تمكنهم من عملية التسجيل للحصول على تلك الأراضي ، حيث اتاحت وزارة الاسكان داخل المملكة على وضع الشروط والمعايير التي تتعلق بالحصول على الأرض المجانية المقدمة من وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية لدعم الإسكان ، تابعوا معنا .

هل المساكن مجانية

تعمل وزارة الإسكان السعودية على تقديم العديد من خدمات الدعم الإسكاني التي تهدف إلى توفير السكن المناسب للمواطن لحالته المعيشية ومنها أراض مجانية للمستفيد لبناء المنزل المناسب وفق المخططات التي تقدمها الوزارة لتنظيم السكن. كما تعمل الوزارة على توفير عدة حلول سكنية أخرى منها شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق.

شروط الأرض المجانية 1444

القائمة التالية تحتوي على الشروط السكنية للأراضي المجانية لعام 1444 هـ

أن لا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين 25 سنة.

يجب أن تكون الأسرة التي تطلب النفقة سعودية.

عدم وجود منزل مناسب للعائلة خلال الخمس سنوات الماضية.

لا تستفيد الأسرة من أي دعم سكني حكومي أو خاص.

أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

استيفاء الشروط السابقة من تقديم الدعم حتى الحصول عليه.

تقدم بطلب حجز أرض مجانية في البرنامج السكني 1444

يتم تقديم طلب حجز الأراضي المجانية في برنامج سكني من خلال البوابة الإلكترونية “سكني” والتي يمكن الانتقال إليها من خلال متصفحات الإنترنت المختلفة، وفيما يلي طريقة التسجيل لدعم الأراضي المجانية لعام 1444 هـ.

التسجيل في برنامج سكني الأراضي الحرة 1444

يمكننا التسجيل في برنامج سكني على النحو التالي

الانتقال إلى “سكني” مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول من الأعلى.

انقر فوق تسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني.

اتبع التعليمات لإكمال تسجيل الدخول.

انقر فوق إرسال والموافقة على الشروط.

حدد نوع الإقامة الحالية، ثم انقر فوق متابعة.

املأ المعلومات الشخصية، ثم انقر فوق “إكمال”.

أدخل المعلومات المطلوبة عن العائلة، ثم تابع.

أجب عن الأسئلة ثم اضغط على زر الحصول على الجدارة.

انقر فوق منصة السوق عبر الإنترنت من واجهة الحساب.

انقر على منتج الأرض المجانية.

اعرض الخطط ثم اتبع التعليمات لتطبيقها.

التحقق من استحقاق دعم منحة الأرض من وزارة الإسكان

فيما يلي خطوات التحقق من الأهلية للحصول على دعم منحة الأرض من وزارة الإسكان

قم بزيارة منصة “سكني” مباشرة.

انقر فوق زر الوصول السريع بجوار رمز تسجيل الدخول.

اضغط على خيار المواطن أو المقيم.

انقر فوق خدمة التحقق من حالة الأهلية.

أدخل رقم الهوية، ثم اضغط على “تحقق”.

أدخل تاريخ الميلاد، ثم انقر فوق تحقق.

إجراء التحقق من رقم الهاتف المحمول المطلوب.

اتبع التعليمات لمعرفة حالة الأهلية.

مساحة ارض خالية من البرنامج السكني 1444

تختلف مساحة الأراضي المجانية التي توفرها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، ولم تنص اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني على أي ضوابط أو شروط تتعلق بمساحات الأراضي الممنوحة، وجميع المستفيدين منهم تلبية شروط الأهلية يمكن معرفة موقع الأرض السكنية ومخططيها إلى منطقتها بالضبط.

مخططات الأراضي المجانية في البرنامج السكني 1444

يمكننا الاطلاع على مخططات الأراضي المجانية في مسكني على النحو التالي

اذهب إلى موقع وزارة الإسكان “”.

انقر فوق البرامج والمبادرات من شريط القوائم.

انقر فوق سكني من القائمة المنسدلة.

انتقل إلى علامة تبويب حلول الإسكان من الواجهة.

الضغط على أرض سكنية مجانية.

انقر فوق التفاصيل، ثم انظر الخطط.

وكالات التمويل التي يمكن للمواطن التمويل من أجل البناء

تشمل القائمة التالية جميع الجهات الممولة المشاركة في البرنامج

البنك الوطني السعودي.

البنك السعودي للاستثمار.

البنك السعودي البريطاني – ساب.

البنك السعودي الفرنسي.

الشركة السعودية للتمويل العقاري.

البنك الوطني.

بنك الجزيرة.

بنك الرياض.

بنك سامبا.

البنك العربي الوطني.

شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.

شركة بداية للتمويل السكني. شركة دار التمليك.

شركة دويتشه الخليج للتمويل العقاري.

بنك التنمية.

مصرف الراجحي.

بنك الخليج الدولي – ميم المصرفية.

اول بنك.

متى يتم نقل ملكية الأرض إلى المستفيد

تقوم وزارة الإسكان السعودية بنقل ملكية الأرض المجانية إلى المستفيد بعد البناء عليها وتقديم شهادة رسمية تثبت إتمام البناء. يختلف الوقت الذي تستغرقه عملية نقل الملكية حسب سرعة الجهات القضائية المختصة بذلك ؛ يتم نقل الملكية عن طريق كتاب العدل في المملكة حسب الموقع الرسمي لبرنامج الإسكان على الإنترنت.

تطبيق سكني لأجهزة Android و iPhone

حرصت وزارة الإسكان السعودية على إطلاق تطبيق سكني حتى يتمكن المستفيدون من عرض برامج الدعم والتحقق من الأهلية وتقديم طلبات الأراضي المجانية دون الحاجة إلى متصفحات الإنترنت. يمكننا تحميل برنامج “sakani” لجميع أجهزة Android، بينما يتم تنزيله لهواتف iPhone و iPad من خلال المتجر الرسمي للتطبيقات.

شروط الأراضي المجانية 1444 وكيفية التسجيل في الأراضي المجانية ، تعمل وزارة الاسكان داخل المملكة على توفير العديد من الخدمات المجنية ليستفيد منها المواطنين ، ويهدف تلك المشاريع التي تطلقها وزارة الاسكان ، لدعم السكني وتوفير السكن المناسب لحياة كريمة للمواطنين .