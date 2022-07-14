شروط الاستفادة من سكن lpp 2022، يجب عليك عزيزي المتابع ان تقرا هذا المقال بشكل جيد حتى تتمكن من معرفة جميع المعلومات الخاصة للاستفادة من سكن lpp 2022، فسوف نعرض لكم في هذا المقال كافة المعلومات الواردة عن شروط الاستفادة من سكن lpp 2022، تابعونا.

شروط الاستفادة من سكن lpp 2022

هناك العديد من الشروط الواجب اتباعها للاستفادة من سكن lpp 2022، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب ألا يتعدى الدخل (الزوجين) ست 06 مرات الدخل الوطني(الدخل تغير بعد الزيادة)، الأدنى المضمون.

عدم ملكية مسكن.

عدم ملكية قطعة أرض صالحة للبناء.

عدم الاستفادة من إعانة الدولة للسكن.

عدم استئجار مسكن عمومي إيجاري إلا في حالة إعادته للمؤجر.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في سكن lpp 2022

هناك العديد من الوثائق المطلوبة التي تلزم لإجراءات التسجيل للاستفادة من برنامج سكنات lpp 2022،ومن هذه الوثائق:

طلب خطي من المتقدم للبرنامج.

تقديم صورة لبطاقة التعريف الوطنية، و بطاقة الزوجة.

شهادة ميلاد للمتقدم للبرنامج، وشهادة ميلاد الزوجة.

شهادة الحالة الشخصية أو الشهادة العائلية.

شهادة الإقامة.

شهادة العمل.

كشف بالراتب الشهرين للزوجين.

كيفية التسجيل في LPA الصيغة الجديدة عبر موقع وزارة الداخلية

قامت وزارة الداخلية بأطلاق موقعا للتسجيل الالكتروني في LPA الصيغة الجديدة عبر موقع وزارة الداخلية، من خلال الشباك الإلكتروني الذي اطلقته وزارة الداخلية، فسهل على المواطن عملية التتسجيل دون أن يشعر بأي عناء، ويمكن للمواطن الجزائري التسجيل فيما تتوافق مع الشروط التالية :

حصول المعني على بطاقة التعريف الوطني البيومترية أو جواز السفر البيومتري.

لا يتعدى الدخل (الزوجين) ست 06 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون.

عدم ملكية المسكن.

عدم ملكية قطعة أرض صالحة للبناء .

عدم الاستفادة من اعانة الدولة للسكن .

عدم استئجار مسكن عمومي ايجاري الا في حالة اعادته الى مالكه.

ويمكن التسجيل من خلال الدخول الى الموقع التالي من هنا، و في حال واجهت صعوبات في التسجيل في صيغة lpa الجديدة , تعريف الصيغة و الملف المطلوب من هنـــــا، وبهذا القدر نكون قد وافيناكم بكافة شروط الاستفادة من سكن lpp 2022.