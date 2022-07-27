شروط القبول في كلية الشرطة للبنات 2022 /1443

قامت وزارة الداخلية المصرية بتحديد العديد من الشروط الواجب مراعاتها حتى يتم القبول في كلية الشرطة للبنات، ومن بعض هذه الشروط:

يجب أن تكون الطالبة مصرية ووالديها مصريين بالولادة وليس معهم جنسية أخرى.

ان تكون الطالبة حاصلة على شهادة الثانوية العامة، سواء محليا أو دوليا، أو دبلوما أجنبيا معادلاً.

يجب أن تكون الطالبة حسنة السير والسلوك.

ألا يكون قد سبق فصلها من الخدمة العامة بأمر من المحكمة أو بأمر تأديبي نهائي.

يجب ألا يزيد عمر الطالب المتقدم لكلية الشرطة عن 22 عامًا.

يجب أن يكون ارتفاع من يدخلون كلية الشرطة للبنات 170 سم فأكثر.

يجب على المتقدم اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة لدخول كلية الشرطة.

كما يقوم الطالب بقفزة طويلة يصل ارتفاعها إلى أكثر من 200 سم، بالإضافة إلى تمارين الجري في 20 ثانية.

مفتاح القبول في كلية الشرطة

وضعت كلية الشرطة مفتاحا للقبول في الالتحاق في الكلية، ووضعت حدا أدنى للقبول في الكلية وهو 65٪ حيث أذن مكتب عميد الكلية للقبول والتسجيل بفتح باب القبول للفتيات من تاريخ السابع والعشرون من شهر يوليو للعام 2022 ميلادي، حتى الثامن عشر من شهر أغسطس من نفس العام، ويتم التسجيل الكترونيا من خلال تنسيق كلية الشرطة، أما بالنسبة لحاملي ليسانس حقوق وبكالوريوس التربية البدنية سوف يتم تقديم طلباتهم في خلال الفترة الواحد والعشرون من شهر أغسطس حتى ثمانية وعشرون يوما من نفس الشهر.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم والذي تحدثنا فيه عن شروط الالتحاق بكلية الشرطة للبنات2022، ووضعنا لكم المعايير الخاصة بالالتحاق في كلية الشرطة .