شروط التحقق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون

أوضحت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك شروط التحقق من إثبات منشأ البضائع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي.

شروط التحقق

وأشار إلى أن المستورد ملزم بتسليم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالسلعة المطلوب المعاملة عليها.

كما يجب أن يكون الضمان البنكي صادرًا عن بنك خاضع لرقابة البنك المركزي، وللمستورد الحق خلال 90 يومًا من تاريخ إلغاء البضاعة في طلب استيراد قيمة الضمان نقدًا. أو إصدار الضمان البنكي المقدم من خلال الانتقال إلى صفحة طلب الاسترداد على موقع الهيئة.

تفاصيل الطلب

يتضمن التطبيق شهادة إثبات منشأ، وشهادة نسبة التوطين، وفواتير البضاعة، وتقرير من محاسب عام معتمد ومعتمد، يوضح نسبة القيمة المضافة ونسبة التوطين حسب قواعد المنشأ الوطنية.