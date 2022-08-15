شروط التحويل بين الكليات بعد مرور عامين، بوجد مجموعة كبيرة من الشروط التي وضعتها بعض الكليات للتحويل من كلية إلى أخرى بعد مجموعة من السنوات ، قد يذهب العديد من الطلاب إلى كلية محددة يريدونها، وبعد فترة يكتشف أنه اتخذ القرار الخاطئ ويبدأ في التفكير في الذهاب إلى كلية أخرى ، لذا تعرف على وسائل التبديل من كلية إلى أخرى والاوراق المطلوبة في هذا المقال .

شروط التحويل بين الكليات بعد سنتين

أصبحت مشكلة اختيار الكلية الخاطئة مشكلة شائعة في الآونة الأخيرة، ومن هنا وضعت الدولة بعض الشروط المهمة التي لا تسمح بالتحول دون توفرها.

بالطبع ستبدأ في البحث عن هذه الشروط بعد أن أدركت صعوبة الانتقال من كلية إلى أخرى. نقدم لك هنا شروط التحويل بين الكليات بعد مرور عامين، مما يحفزك على اختيار الكلية الأنسب هذه المرة، والشروط كالتالي

تسمح الولاية بالانتقال، ولكن بعد إجراء التحويل، لا يتم احتساب السنوات التي قضاها في كلية أخرى، ولكن يتم إرجاع تلك السنوات إلى الكلية الجديدة التي تم اختيارها كما لو لم تكن قد التحقت بكلية من قبل.

من الشروط الصارمة التي يجب معرفتها قبل اتخاذ قرار التحويل أن يحصل على مجموع الكلية الجديدة التي اختارها.

بشرط أن تكون الدرجات متناسبة مع نفس العام الذي التحق فيه بالكلية بعد أن أنهى الثانوية العامة أي أن المجموع يتناسب مع تنسيق الكلية في ذلك الوقت.

المستندات المطلوبة للتحويل من كلية إلى كلية بعد عامين

هناك بعض الأوراق التي يجب أن تتوفر مع الطالب في حال الرغبة في الانتقال من كلية إلى أخرى بعد التخرج من الثانوية العامة لمدة عامين.

يتم شراء نموذج التحويل من كلية إلى أخرى، وتذهب إدارة الجامعة إلى الجامعة للحصول على الموافقة على التحويل إلى كلية أخرى.

يتم تقديم هذا النموذج أو النموذج الذي تم الحصول عليه وختمه من قبل إدارة الجامعة إلى الكلية المراد التحويل إليها، مع إرفاق إيصال سداد الرسوم.

صورة من الاستمارة توضح الدرجات التي حصل عليها الطالب في الثانوية العامة.

مرفق صورة من الشهادة التي حصل عليها من الجامعة التي كان فيها قبل التحاقه بالجامعة الجديدة والتي توضح مستواه التعليمي بالجامعة السابقة.

خطوات التحويل من كلية إلى أخرى بعد عامين

هناك بعض الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها لكي ينتقل إلى الجامعة التي يريد الالتحاق بها حديثًا، وسيتم شرح هذه الخطوات لك في إطار عرض شروط التحويل بين الكليات بعد عامين، حتى يكون مألوفًا مع جميع التعليمات والمعلومات المتعلقة بذلك القرار، وهي

يقدم الطالب طلب نقل مبدئيًا بشرط دفع جميع الرسوم وليس جزءًا منها. يجب بعد ذلك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للجامعة الجديدة التي ستلتحق بها حديثًا. ثم تقوم بطباعة استمارة التحويل. ثم يتم تقديم الطلب للجامعة مع جميع الأوراق المذكورة في الفقرة السابقة.

شروط التحويل من كلية خاصة إلى كلية خاصة بعد عامين

هناك بعض الشروط للجامعة الخاصة التي لا علاقة لها بشروط التحويل بين الكليات الحكومية بعد مرور عامين، وسيتم شرح هذه الشروط لك في النقاط التالية، وهي كالتالي

يمكن للطالب التحويل فقط من جامعة خاصة إلى نفس الكلية ولكن إلى جامعة أخرى.

يمكن أن يتم التحويل فقط إذا تم بعد عامين من التسجيل الأول في الجامعة، وبعد الحصول على شهادة التخرج من المدرسة الثانوية.

لا يمكن أن تتم الترجمة إلا بعد 4 سنوات من الدراسة في الكليات النظرية، وفي الكليات العملية، يجب أن يكون قد مضى عامان، ويُسمح بالنقل بعد مروره.

شروط التحويل من كلية إلى أخرى في حالة الفصل

هناك بعض الشروط لحالات الفصل تسمح الجامعات من خلالها بالتحويل إليها في حال فصل طالب وأراد الالتحاق بكلية أخرى، وهنا يشترط الشروط التالية

يمكن قبول الطالب، لكنه طالب انتساب، ويجب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، حتى يُسمح له بالحصول على الكلية المرغوبة.

يسمح للطالب بالانتقال من كلية إلى أخرى إذا تم طرده عدة مرات قدر المسموح به.

يتم النظر أولاً في عدد الطلاب ومؤهلاتهم إذا سمحوا لهم بالتسجيل في الكلية أم لا.

مهما كانت الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات تحديد المستوى، يلتحق بالكلية كطالب منتسب ولا يدرس مع الطلاب النظاميين.

شروط التحويل من نفس الكلية إلى جامعة أخرى

تعني هذه الطريقة، على سبيل المثال، أن هناك طالبًا يدرس في كلية بجامعة القاهرة، ويريد الالتحاق بنفس الكلية، ولكن في جامعة الإسكندرية. في هذه الحالة هناك بعض الشروط التي يجب إتباعها وإتاحتها للطالب من أجل منحه فرصة التسجيل والتي سنشرحها في إطار عرض شروط التحويل بين الكليات بعد سنتين تكون الشروط كما يلي يتبع

يجب أن يجتاز الطالب المواد الأكاديمية للعام نفسه.

أن يكون الطالب مصدقًا من وزارة التربية والتعليم مع إثبات التحاقه بالكلية نفسها ولكن بجامعة أخرى.

إذا تم فصله من الجامعة الأولى، فلن تتاح له فرصة الالتحاق بجامعة أخرى بنفس الكلية.

يجب على الطالب الحصول على موافقة من الجامعتين سواء كانت الجامعة التي يدرس فيها أو الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها.

لا يجوز نقل نفس الكلية من جامعة إلى أخرى إذا كانت تقع في نفس المنطقة الجغرافية، حيث أنه حتى يتم القبول يجب أن يكون في مناطق جغرافية مختلفة.

يجب أن يكون الطالب طالبًا منتظمًا في الجامعة السابقة.

يوجد الكثير من الشروط التبديل بين الكليات بعد مرور عامين من التسجيل، فعند اتخاذ قرار الذي يكون غير صحيح من قبل طالب أو طالبة في دخول كلية قد اختارها او اختارها له اهله، وبعد عام أو عامين يبداون يريدون التبديل بين الكليات فلابد من معرفة الشروط التي يجيب توفرها لإجراء هذا التبديل.