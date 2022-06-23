شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم.. تعرف عليها

كتب : منة خالد

يزداد نسب البحث عن التحويل من المعاهد الأزهرية إلى التربية والتعليم، والذي يؤرق رأس القائمين على العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، وذلك بسبب التخوف من زيادة أعداد الطلاب الراغبين في التحويل من الأزهر إلى الدراسة بالتربية والتعليم.

ويستعرض “أهل مصر” كل ما تريد معرفته حول فتح باب التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم. سواء من ناحية الشروط أو الحالات الممنوعة.

التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم

فتح باب التحويلات في الأزهر، حيث يستعد الأزهر الشريف، لفتح باب التحويل من المعاهد إلى مدارس التربية والتعليم والعكس، والتي تستمر لمدة شهر.

التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم

شروط التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم

شروط التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم والعكس، وهي كما يلي :

ـ يبدأ التحويل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادى بالمعاهد الأزهرية، إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم.

ـ يشترط أن يتوافق سن قبول الطالب المحوَل مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام، حال قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها في الأزهر الشريف.

– يقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر إفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها، حتى يتأكد الأزهر من تحقيق شرط السن.

– لا يسمح بتحويل الطلاب غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادي بالمعاهد الأزهرية إلى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

– لا يجوز تحويل طلاب المرحلة الثانوية، لخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر.

– يقدم الطالب المحول موافقة الجهة المحول إليها على سماح الكثافة بالنقل.

– الالتزام بشرط الكثافة للموافقة على طلب التحويل.

الممنوعين من التحويل من الأزهر إلى مدارس التربية والتعليم

لن تقبل تحويلات الطلاب الحاصلين على مسابقة حفظ القرآن الكريم.

عدم قبول تحويلات طلاب الصف الثالث الإعدادي من المعاهد الأزهرية.

لا يتم قبول تحويلات طلاب المرحلة الثانوية والطلاب الراسبين عام دراسي واحد في سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية الأزهرية.

لا تقبل تحويلات الطلاب الراسبين عامين متتاليين في الصف السادس الابتدائي الأزهري والطلاب الراسبين عامين متتاليين في الصفين الأول والثاني بالمعاهد الإعدادية الأزهرية.

الراسبين في اللغات والقادمين من مدارس اللغات بالتعليم العام “تجريبي- خاص”.

التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم