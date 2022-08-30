شروط التحويل للمدارس اليابانية، ولقد صرحت وحدة المدارس التعليمية المصرية اليابانية، التي تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الجمهورية المصرية، أنه لا يوجد انتقال مباشر بين المدارس في التسجيل للعام الدراسي الجديد 2022-2023، ولقد أوضحت أن الشروط والأحكام تقول على عمر التسجيل في أولى رياض الأطفال من 4 أعوام حتى خمس أعوام.

شروط التقديم للمدارس اليابانية

قبل الحديث عن شروط الانتقال إلى المدارس اليابانية من مدارس أخرى، من الضروري معرفة الشروط اللازمة للتقديم هناك

يتم تقديم أي طلب للقبول في المدرسة اليابانية من خلال بوابتها على الإنترنت.

يجب أن يكون الطلب ضمن المدة المحددة فقط، على أساس مبدأ التكافؤ لجميع الطلبات، ولا يقبل بعد ذلك مهما كانت الوسيلة.

يشترط أيضًا أن يكون الطفل مصريًا، ولن يتم قبول أي طفل ليس لديه رقم قومي مصري.

في حالة اكتمال الأرقام المطلوبة لكل مرحلة من مراحل الدراسة، لن يتم قبول أي طلبات أخرى.

يجب أن يكون مكان إقامة الطفل بالقرب من المدرسة، نظرًا لطول فترة الإقامة هناك، من أجل التمكن من تنفيذ جميع أنشطة توكاتسو الموحدة.

إذا كان لديك مدرستان يابانيتان على نفس مقياس قبولك، فتقدم بطلب للحصول على المقياس بأكمله، وستقوم الإدارة بإيوائك وفقًا لرؤيتها وللصالح العام للمدارس.

لا يحق لولي الأمر الاعتراض على هذا الشرط أو على أي شرط آخر تضعه إدارة المدرسة اليابانية أو وزارة التعليم.

في المدارس اليابانية لا توجد خدمة توصيل للطلاب، أو توزيع أي وجبات، وهذا على المستوى العام للمدارس اليابانية المصرية.

إذا كان الطالب من ذوي الإعاقة، فعليه تقديم المستندات الطبية اللازمة والشاملة لحالته، وعرضها على لجنة مختصة.

تدرس اللجنة هذه الأوراق، ثم تقرر ما إذا كان سيتم قبول الطفل أم لا وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

إذا أخفى الولي الحالة الصحية لابنه أثناء التقديم الإلكتروني، فسيتم اتباع نفس الإجراءات السابقة، والقرار متروك للجنة أيضًا.

شروط التحويل للمدارس اليابانية الخاصة للآباء

قبل قبول الطفل، يجب على ولي الأمر التوقيع على بعض الشروط والإقرار بتنفيذها، وإلا فلن يتم قبول ابنه.

يشترط أن يعرف ويقبل تطبيق نظام أنشطة توكاتسو داخل وخارج المدرسة، بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه طفله.

كما يُطلب من الوصي أداء بعض الخدمات التطوعية للمدرسة، في غضون عشرين ساعة في السنة.

يجب على الوالد أيضًا الالتزام بخطة السداد المحددة، ودفع كل قسط في الوقت المحدد، وإذا فشلت، يحق للمدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية دون إخطارها.

وتتمثل هذه الأقساط بسداد جزء محدد مع الطلب وعند قبول الطفل، ويتم دفع الجزء الثاني في نهاية الفصل الدراسي الأول تقريبًا.

إذا واجه ولي الأمر صعوبات في نقل الملف الإلكتروني لابنه من مدرسته السابقة وقبل قبوله في المدرسة اليابانية، فهو المسؤول الوحيد.

إذا لم يتمكن من حل المشكلة خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ المطالبة، فسيتم رفض ملفه، وسينتقل إلى ملف آخر، دون الرجوع إلى ولي الأمر.

يتم قبول الأبناء بعد إغلاق نافذة التقديم من قبل الأكبر بينهم، ومن ثم يتم إجراء مقابلة شخصية مع الأبناء وفق قواعد محددة موضوعة.

شروط التحويل للمدارس اليابانية

من شروط التحويل إلى المدارس اليابانية قبول الأطفال فقط من روضة الأطفال الأولى إلى الصف الثالث، ويجب أن يتراوح عمر الطفل بين الأعمار المسجلة والمطلوبة حسب المرحلة المتقدمة، وهي كالتالي

من 4 إلى 5 سنوات لأول روضة أطفال.

وما بين 5 إلى 6 سنوات لروضة الأطفال الثانية.

وما بين 6 إلى 7 سنوات للصف الأول الابتدائي.

وما بين 7 إلى 8 سنوات للصف الثاني الابتدائي.

وما بين 8 إلى 9 سنوات للصف الثالث الابتدائي.

لا يشترط على الطفل دخول رياض الأطفال حتى يتم قبوله في الصف الأول الابتدائي.

تقبل المدارس اليابانية الطلاب من مدارس اللغات الخاصة، وكذلك مدارس اللغات الرسمية بجميع أنواعها، حتى الصف الثالث.

كما يقبل طلاب المعاهد الأزهرية باللغتين حتى الصف الثالث الابتدائي.

أما الطلاب في المدارس التي تدرس عدة لغات أجنبية كلغة أولى، فيقبلون حتى الصف الأول الابتدائي فقط.

يسمح بنقل الطلاب إليها من المدارس العربية سواء الخاصة أو الرسمية ومن المعاهد الأزهرية العربية حتى الصف الأول الابتدائي فقط.

شروط نقل المدارس اليابانية من مدرسة يابانية إلى أخرى أيضًا

إذا تم قبول طفلك في مدرسة يابانية، فلا يمكنك نقله إلى مدرسة يابانية أخرى، حتى مرور عام دراسي كامل.

لا تنظر إدارة المدرسة في أي طلب للانتقال إلى مدرسة يابانية أخرى، ولا تتخذ أي إجراءات مهما كانت الأسباب حتى انتهاء العام الدراسي بالكامل.

بعد نهاية العام الدراسي، تتم ة طلب التحويل وهناك شواغر متاحة في المدرسة التي سيتم التحويل إليها.

بعد ذلك، يتم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة للنقل، ويجب أن يكون مكان إقامة الطفل في المنطقة الجغرافية المجاورة للمدرسة الجديدة.

يتم التحقق من العنوان بموجب بطاقة ولي الأمر الخاصة بالطفل المسؤول عنه، أو أي مستند رسمي آخر، بشرط أن يكون تاريخه قبل نصف عام على الأقل من الإعلان.

إذا تم استيفاء جميع شروط الانتقال إلى المدارس اليابانية، فسيتم قبول الطفل فيها.

بالنسبة للمسجلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، يرجى من المسؤول عنهم التسجيل ورقياً للمدرسة، في المواعيد المقررة عنها فقط، بكافة الأوراق المطلوبة شاملة الشهادات الطبية المتعلقة للحالة حتى يتم فحصها وعرضها على لجنة خاصة بالمدرسة.