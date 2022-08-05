شروط التحويل من تخصص إلى تخصص جامعة القصيم 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب في بداية كل عام حول التعرف على الشروط الخاصة بعملية التحويل الداخلي من تخصص لأخر في الجامعات السعودية، كون أن كل جامعة سعودية تضع ضوابط وشروط للتحويل، ولا يمكن للطلاب مخالفة هذه الشروط ويجب الالتزام بها ، تابعوا معنا شروط التحويل من تخصص إلى تخصص في جامعة القصيم .

جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية

تأسست جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية عام 1423 هـ، وهي من أوائل الجامعات السعودية. من قبل عمادة القبول والتسجيل.

شروط التحويل من تخصص إلى تخصص بجامعة القصيم

من أهم شروط التحويل من تخصص إلى آخر داخل جامعة القصيم ما يلي

يشترط موافقة عميد الكلية المنقول إليها وفق ضوابط الكلية.

يشترط عدم الدراسة أكثر من أربعة فصول دراسية داخل الجامعة.

يجب تقديم طلب التحويل خلال المدة التي تحددها الجامعة.

يمكن للطالب تقديم طلب نقل بعد انتهاء فصل دراسي واحد.

يمكن للطالب التحويل من تخصص إلى آخر مرة أو مرتين فقط خلال حياته الدراسية.

لا يحسب التخصص بعد اجتياز البرامج الإعدادية ضمن معاملات التحويل.

شروط القبول بجامعة القصيم 1444

تم تحديد شروط القبول والتسجيل في كليات وتخصصات جامعة القصيم وهي على النحو التالي

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خارج المملكة.

يجب أن يكون لدى الطالب بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

الحاجة إلى ضمان عدم اجتياز أكثر من ثلاث سنوات من التخرج من المدرسة الثانوية.

يشترط اجتياز امتحانات الجامعة وإجراء جميع المقابلات الشخصية.

درجات الاختبار الجامعي مطلوبة.

التأكد من عدم فصل المتقدم من جامعة سابقة.

النسبة المرجحة بجامعة القصيم 1444

حددت عمادة التسجيل والقبول النسب المرجحة للقبول في جامعة القصيم على النحو التالي

النسبة المرجحة هي كما يلي 50٪ اختبار القدرات. 30٪ للمدرسة الثانوية. 20٪ معدل اختبار الإنجاز.

النسب المعادلة وزعت على النحو التالي 50٪ من إتمام المرحلة الثانوية. 50٪ من اختبار القدرات.



رابط جامعة القصيم الرسمي

يمكن الدخول على رابط موقع جامعة القصيم مباشرة “” حيث يتم تحديد أبرز الكليات والتخصصات والخدمات التي تقدمها الجامعة في البرامج الأكاديمية المختلفة، بالإضافة إلى السماح للطالب بالحصول على دليل القبول الجديد للجامعة.

وفي الختام لمقالنا نكون قد شرحنا لكم شروط التحويل من تخصص إلى تخصص جامعة القصيم 1444 ، وهي من أبرز الجامعات في المملكة السعودية تمنح درجتي البكالوريوس والماجستير للطلاب والطالبات وفق ضوابط ومعايير محددة .