شروط التحويل من تخصص إلى تخصص جامعة الملك سعود 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب في بداية كل عام حول التعرف على الشروط الخاصة بعملية التحويل الداخلي من تخصص لأخر في الجامعات السعودية، كون أن كل جامعة سعودية تضع ضوابط وشروط للتحويل، ولا يمكن للطلاب مخالفة هذه الشروط ويجب الالتزام بها ، تابعوا معنا شروط التحويل من تخصص إلى تخصص في جامعة الملك سعود .

جامعة الملك سعود

تعد جامعة الملك سعود بالرياض من أعرق الجامعات في المملكة. لأنها تأسست بعد جامعة أم القرى، أول جامعة في المملكة العربية السعودية، واتساع مساحتها مكنتها من أن تكون ثاني أكبر جامعة في العالم. تولي الحكومة السعودية اهتماما كبيرا لهذه الجامعة على وجه الخصوص، حيث تخصص لها 1٪ من الميزانية السنوية للدولة. من منطلق الاهتمام بجودة التعليم، فهي جامعة عامة مستقلة تضم 24 كلية ومعهد واحد.

شروط التحويل من تخصص إلى تخصص في جامعة الملك سعود

شروط التحويل من تخصص إلى تخصص بجامعة الملك سعود بشرط أن يكون هذا التحويل من داخل الكلية

أن يستوفي الطالب شروط التحويل التي وافق عليها مجلس الكلية. يمكن العثور على القائمة الكاملة عبر الرابط “”.

النجاح في اجتياز الاختبارات التي تتطلبها بعض التخصصات.

موافقة عميد الكلية.

شروط التحويل من كلية إلى أخرى داخل جامعة الملك سعود

نقدم من خلال النقاط التالية الشروط التي وضعتها إدارة الجامعة للتحويل بين كلياتها المختلفة

يتم التحويل فقط إذا مر فصل دراسي أو أكثر منذ نهاية برنامج السنة الأولى المشترك.

تقديم طلب التحويل إلكترونيًا على بوابة “النظام الأكاديمي” بجامعة الملك سعود والتي يمكن الدخول إليها “”، ويتم ذلك خلال فترة فتح التحويل.

أن يستوفي الطالب الشروط الخاصة التي تطلبها الكلية التي يرغب في التحويل إليها، وللاطلاع على قائمة الشروط كاملة يمكنه القيام بذلك.

موافقة عميد الكلية التي يرغب الطالب بالانتقال إليها.

شروط التحويل الخارجي جامعة الملك سعود

في حال رغب طالب مقيد في جامعة أخرى بالانتقال إلى جامعة الملك سعود، فإن ذلك يُعرف باسم التحويل الخارجي، ويمكن الاطلاع على تفاصيله الكاملة عبر الرابط “”. أما شروطه فهي كالتالي

يكون التقديم إلكترونيًا فقط في حالة استيفاء الطالب للشروط التي تحددها الجامعة.

لن يتم قبول طلبات التحويل لأي متعلم سبق طرده لأي سبب تأديبي أو أخلاقي أو سلوكي.

يجب الاعتراف بالجامعة / الكلية التي سيتم التحويل منها.

يجب أن يستوفي الطالب معايير النسبة المئوية المطلوبة للقبول للوافدين الجدد، حسب مسار الكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

تحقيق النسبة / المعدل المطلوب الذي يعتمد عليه التخصيص بعد اجتياز السنة المشتركة الأولى.

يجب أن يحصل المتعلم على ما لا يقل عن 40 ساعة معتمدة في الكلية التي يرغب في التحويل منها.

التحويل فقط إلى الطلاب المنتظمين من جامعات أخرى ليتم قبولهم في برامج الانتظام.

الانسجام بين تخصص الطالب الحالي والتخصص الذي يريد التحويل إليه.

تبرير سبب التحويل.

اجتياز 60٪ على الأقل من عدد الساعات المعتمدة في الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل منها.

إذا لم يجتاز الطالب عدد الساعات المطلوبة لاجتيازه في جامعته، أو إذا كان تخصصه الحالي غير متوافق مع التخصص الذي يرغب في التحويل إليه ؛ في هذه الحالة، يتقدم إلى جامعة الملك سعود كطالب جديد.

قم بتحميل المستندات المطلوبة للتحويل على موقع التحويل، مثل شهادة الثانوية العامة، ومبررات التحويل، وتقرير نسخة جامعية مختوم، ونتائج اختبار القياس، وسبب الانسحاب في حالة الانقطاع.

دليل القبول بجامعة الملك سعود 1444 pdf

ولكي يتعرف الطالب على التخصصات المتاحة والنسب المرجحة في المسار الذي يريد الانتقال إليه، أو شروط القبول في الجامعة، كما في حالة طلبات التحويل الخارجي أو التقديم كطالب جديد، يمكن الاطلاع على دليل قبول الطالب للعام الدراسي 1444 هـ ويمكن الوصول إليه “”.

طرق التواصل مع جامعة الملك سعود

لمتابعة مواعيد فتح التحويل في الجامعة أو لتقديم الاستفسارات، هناك عدة طرق للتواصل مع الجامعة

هاتف +966 14670000.

رقم عمادة القبول للطالبات 0118054402.

عمادة القبول عدد الطلاب 0114677722.

البريد الإلكتروني .

يمكن الوصول إلى عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود على صفحتها الرسمية على تويتر.

عمادة القبول والتسجيل الفيسبوك بجامعة الملك سعود ““.

أوضحنا لكم عبر السطور السابقة شروط التحويل من تخصص إلى تخصص جامعة الملك سعود 1444 ، كما قمنا بإدراج بعض من أهم التفاصيل التي على أساسها يمكن للطالب اتخاذ قرار التحويل ومنها طرق التواصل مع جامعة الملك سعود .

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