شروط التحويل من تخصص إلى تخصص جامعة طيبة 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب في بداية كل عام حول التعرف على الشروط الخاصة بعملية التحويل الداخلي من تخصص لأخر في الجامعات السعودية، كون أن كل جامعة سعودية تضع ضوابط وشروط للتحويل، ولا يمكن للطلاب مخالفة هذه الشروط ويجب الالتزام بها ، تابعوا معنا شروط التحويل من تخصص إلى تخصص في جامعة طيبة 1444 .

جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية

جامعة طيبة هي واحدة من الجامعات الحكومية الرائدة في المملكة العربية السعودية. تأسست بموجب المرسوم الملكي عام 1397 هـ. تضمنت في البداية كلية التربية فقط، وكانت تابعة لجامعة الملك عبد العزيز بجدة. ثم مع ظهور تخصصات مختلفة داخلها تحولت إلى جامعة مستقلة في حد ذاتها ومركزها الحالي في المدينة المنورة. يُدعى “خير الخير”. ومن هنا الاسم الحالي للجامعة .. ومن إنجازات الجامعة الحديثة حصولها على المركز الثالث كأفضل جامعة في المملكة حسب تصنيف الجامعة الذي قامت به وزارة التربية والتعليم في عام 2022.

شروط التحويل من التخصص إلى تخصص جامعة طيبة

يسمى التحويل من تخصص إلى آخر داخل جامعة طيبة (كلية إلى أخرى) التحويل الداخلي، وشروطه

يجب أن يكون المتعلم قد حصل على 24 ساعة معتمدة في الكلية التي يريد التحويل منها.

يجب أن يكون المتعلم قد أمضى فصلين دراسيين على الأقل في الكلية.

أن لا يكون المتعلم قد درس في كليته أكثر من نصف متطلبات التخرج.

استيفاء جميع شروط التحويل للكلية المراد التحويل اليها.

ألا يكون قد انتقل من كلية إلى أخرى أو من تخصص إلى آخر في السابق داخل نفس الجامعة.

الالتزام بآخر موعد للتحويل.

الموافقة على تخصص المدرسة الثانوية بالمسار أو التخصص الذي يرغب الطالب في التحويل إليه.

النجاح في اختبار المسار للكلية المراد التحويل إليها.

يجب ألا يقل المعدل التراكمي عن 4 نقاط من أصل 5 (لاحظ أن بعض الكليات تتطلب متوسطًا أعلى).

اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار إذا طلبت ذلك الكلية التي يرغب في التحويل إليها.

يتم التحويل حسب المقاعد المتاحة وتتم المقارنة بين الطلاب المتقدمين للتحويل وفق عدة معايير تحددها الكلية مثل المعدل التراكمي.

شروط التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إلى جامعة طيبة

يتوفر الالتحاق بجامعة طيبة والتحويل إليها من جامعة أخرى ولكن بشروط وهي

يجب أن يكون الطالب قد درس في جامعة / كلية معتمدة.

لا يتم قبول الطلاب الذين تم فصلهم لأسباب تأديبية (إذا تم قبول الطلاب لحسن السلوك، وثبت خلاف ذلك، فإن دخولهم باطل).

يجب أن يكون المعدل التراكمي للتحويل في جامعة طيبة 3 من 5 أو 2 من 4.

أن يستوفي الطالب متطلبات الكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

يجب أن يدرس المتعلم ما لا يقل عن 50٪ من متطلبات التخرج في كليته القديمة.

يتم قبول المتقدمين للجامعة عن طريق باب التحويل عن طريق المقارنة.

أن توجد مقاعد شاغرة بالكلية المطلوب التحويل إليها.

لا يمكن التحويل إلى إحدى كليات نظام الانتظام عن طريق الانتساب أو طلاب التعليم عن بعد.

الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات التحويل على البوابة الإلكترونية.

يجب أن يكون الطالب قد حضر فصلين دراسيين على الأقل في كليته، بحوالي 24 ساعة معتمدة.

إجراء اختبار إتقان اللغة أو ما يعادله بدرجة لا تقل عن (55) للتحويل إلى قسم اللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة للتحويل إلى جامعة طيبة

المستندات المطلوبة من قبل إدارة الجامعة هي شواهد رسمية معينة وهي

كشوف درجات واضحة مختومة بختم الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل منها.

شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

الشهادات الأخرى المطلوبة في بعض الكليات الداخلية مثل شهادة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

التواصل مع جامعة طيبة

لتقديم استفسارات حول شروط التحويل من تخصص إلى تخصص جامعة طيبة، أو أي موضوع آخر، هناك عدة طرق للتواصل، منها ما يلي

هاتف قسم التحويل 014861888 ثم اختر رقم التحويل 5705.

البريد الإلكتروني لقسم التحويل.

تواصل بالبريد الاكتروني .

يمكن زيارة عمادة القبول والتسجيل على تويتر، جامعة طيبة “”.

رابط بوابة التحويل الداخلي والخارجي جامعة طيبة

البوابة متوقفة حاليا حتى يتم فتح نافذة التحويل مرة أخرى، وسيتم الإعلان عن ذلك في البوابة الإعلانية على موقع جامعة طيبة. يمكن متابعة المواعيد عبر الرابط “”. أما التقديم وإدخال رابط التحويل سواء كان داخلياً أو خارجياً وقت تفعيله عبر الرابط “”.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول شروط التحويل من تخصص إلى تخصص جامعة طيبة 1444 ، حيث يتم الإعلان عنها على موقع الجامعة الإلكتروني ، حتى يتمكن الطالب من دراسة العناصر جيدًا لمعرفة إذا كان من المحتمل قبوله في القسم ، أو لا يفي بشروط النقل وإيجاد حل آخر .