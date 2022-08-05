شروط التحويل من تخصص إلى تخصص جامعة نورة ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب في بداية كل عام حول التعرف على الشروط الخاصة بعملية التحويل الداخلي من تخصص لأخر في الجامعات السعودية، كون أن كل جامعة سعودية تضع ضوابط وشروط للتحويل، ولا يمكن للطلاب مخالفة هذه الشروط ويجب الالتزام بها ، تابعوا معنا شروط التحويل من تخصص إلى تخصص في جامعة نورة .

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

تعتبر جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية من أبرز الجامعات في القطاع الحكومي. الجامعة متخصصة في استقبال الطالبات السعوديات فقط. كانت تسمى سابقا جامعة الرياض لذلك تم تغيير الاسم إلى جامعة الأميرة نورة. تقدم الجامعة تخصصات وكليات متنوعة تناسب سوق العمل السعودي.

شروط التحويل من تخصص الى تخصص في جامعة نورا

شروط التحويل من تخصص إلى آخر بجامعة الأميرة نورة كالتالي

يتم عرض التخصصات المطابقة لمتوسط ​​الطالبة في الثانوية ونوعها.

يحق للطالب اختيار متقدمين اثنين فقط، وبعد ذلك تتم المقارنة والتوازن بين الطالبات للقبول.

يشترط تقديم طلب تحويل تخصص خلال المدة المحددة للتحويل في الجامعة عبر الرابط الرسمي.

تستخدم خدمة التحويل الداخلي بجامعة الأميرة نورة لمن لا يتجاوز المستوى الثالث.

يشترط الالتزام بكافة شروط الكلية المراد التحويل إليها.

يسمح للطالب بالتحويل من تخصص إلى آخر مرة واحدة فقط.

يشترط متابعة تعديل التخصص الجديد على مسؤولية الطالب.

لا يحق للطالب المنقول من الخارج تحويل تخصص.

بانتظار قبول جامعة الأميرة نورة لتحويل التخصصات.

كيفية تحويل التخصص بجامعة الأميرة نورة 1444

يتم تغيير التخصص إلى آخر في جامعة الأميرة نورة من خلال الخطوات التالية

فتح رابط الخدمة الذاتية لجامعة الأميرة نورة مباشرة.

اختر خدمة (قبول طلب التغيير).

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات.

اختر خيار (طلب الخدمة).

املأ الفئة والخدمة، ثم اضغط على متابعة.

قم بتعبئة الرغبات بطريقة شاملة تناسب الطالب.

انقر فوق خيار الحفظ.

في انتظار نتيجة قبول التعديل باتباع صفحة الطلب.

استعلام عن نقل تخصص بجامعة الأميرة نورة 1444

تتم الاستفسارات حول نقل التخصص إلى آخر من خلال النقاط التالية

الذهاب من خلال الخدمة الذاتية للجامعة “”.

حدد (الوصول إلى طلب سابق)

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق علامة التبويب (الخدمات).

اضغط على أيقونة (طلب الخدمة).

اكتب نوع الفئة ونوع الخدمة، ثم اضغط على (متابعة).

اضغط على (عرض الطلبات).

انتظر حتى يتم عرض طلب النقل الداخلي.

اضغط على أيقونة (عرض).

من لا يحق له نقل التخصص في جامعة الأميرة نورة

لا يحق للطالبات تقديم طلب تحويل من تخصص إلى آخر داخل الأميرة نورة على النحو التالي

إذا لم تستوفِ شروط التخصص المراد التحويل إليه.

في حال لم تبدأ الدراسة في التخصص الذي سجلت فيه.

لم يقدم الطالب طلب التحويل خلال المدة المحددة.

إذا تم طرد الطالب أكاديميا.

إذا وصل الطالب إلى المستوى الرابع.

إذا تم تقديم طلب نقل سابق.

غير منقول من جامعة أخرى.

رابط جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

تدخل الطالبة عبر الموقع الرسمي لجامعة الأميرة نورة “” مباشرة، حيث يمكن للطالبة التعرف على كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة وأهم شروطها وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى قدرة الطالبة على التواصل. مع الجامعة لتقديم الاستفسارات.

وفي الختام لمقالنا تحدثنا لكم عن شروط التحويل من تخصص إلى تخصص جامعة نورة ، وآلية تحويل تخصص إلى آخر، وحالات عدم قبول طلب التحويل، وقد أرفقنا رابط جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ، و من لا يحق له نقل التخصص في جامعة الأميرة نورة .

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