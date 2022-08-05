شروط التحويل من تخصص إلى تخصص في الجامعات السعودية ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب في بداية كل عام حول التعرف على الشروط الخاصة بعملية التحويل الداخلي من تخصص لأخر في الجامعات السعودية، كون أن كل جامعة سعودية تضع ضوابط وشروط للتحويل، ولا يمكن للطلاب مخالفة هذه الشروط ويجب الالتزام بها ، تابعوا معنا شروط التحويل من تخصص إلى تخصص

شروط التحويل من تخصص إلى آخر في الجامعات السعودية

يعتبر التحويل من التخصص إلى التخصص من الخدمات الإلكترونية المهمة التي تقدمها الجامعات السعودية لطلابها في كل مكان، حيث يمكن للطلاب في مختلف الجامعات التحويل من تخصص إلى آخر داخل نفس الجامعة، ولكن وفق الشروط التي تحددها الجامعة، ولكل تختلف الجامعة عن الأخرى في شروط التحويل الخاصة بها، وشروط التحويل من تخصص إلى آخر في بعض الجامعات السعودية على النحو التالي

شروط التحويل من تخصص إلى تخصص بجامعة الإمام

وضعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عدة شروط لنقل طلابها من تخصص إلى آخر داخل الجامعة، وهذه الشروط على النحو التالي

عند التحويل من تخصص إلى آخر، يجب على الطالب مراعاة قواعد التحويل العامة المعلنة من قبل الجامعة.

يجب على الطالب الحصول على موافقة من القسم المراد التحويل إليه.

شروط التحويل من تخصص إلى تخصص بجامعة الملك خالد

وضعت جامعة الملك خالد شروطاً عامة للسماح للطالب بالانتقال من تخصص إلى آخر، أو من كلية إلى أخرى، وهذه الشروط على النحو التالي

أن يحقق الطالب معدل فصلين دراسيين على الأقل في التخصص الذي تم قبوله فيه بشكل منتظم، ولا يزيد عن 4 فصول دراسية.

يجب على الطالب الالتزام بالمدة المحددة للتحويل ومتابعة الطلب.

يمكن للطالب التحويل مرتين فقط من تخصص إلى آخر داخل الكلية.

تخضع الطلبات للقدرة الفعلية للتخصص أو القسم، وتعطى الأفضلية للطلاب الحاصلين على معدل عالٍ.

اجتياز الاختبار المطلوب من القسم أو الكلية المنقول إليها إن وجدت.

أما بالنسبة للتحويل الداخلي للكليات الصحية أو الطبية من التخصصات العلمية، فسيكون معدل القبول لهذه الحالات على النحو التالي كلية الطب وجراحة الأسنان لا يتجاوز عدد التحويلات المسموح بها 10٪ من المقبولين للتحويل. كلية الصيدلة إجمالي عدد الطلاب المقبولين للتحويل 15٪ فقط. كلية العلوم الطبية التطبيقية إجمالي عدد المقبولين للتحويل 20٪ فقط.

توقف الجامعة طلبات التحويل بناءً على العدد الشاغر لكل قسم.

شروط التحويل من تخصص إلى تخصص بأم القرى

هناك عدة شروط وضعتها جامعة أم القرى للطلبة الراغبين في التحويل من تخصص إلى آخر. هذه الشروط هي كما يلي

يجب أن يكون الطالب الراغب في التحويل قد أمضى فصلًا دراسيًا واحدًا على الأقل في الأقسام التي تحددها الجامعة.

يجب تقديم الطلب وفقًا للإعلان الذي تحدده الجامعة.

لا يحق للطالب المتسرب أو المطرود أكاديمياً والذي انسحب نهائياً الانتقال من تخصص إلى آخر.

لا يحق للطالب التحويل إلى تخصص آخر إذا تجاوز نصف عدد الساعات الخطة الدراسية.

يتعين على الطلاب الراغبين في التحويل إلى قسم اللغة الإنجليزية اجتياز اختبار إجادة اللغة الإنجليزية.

هناك بعض الأقسام التي تطلب من الطالب اجتياز اختبار أو مقابلة شخصية قبل قبول التحويل، ويتم تحديد هذا الاختبار من قبل القسم في الأسبوع العاشر منذ صدور الإعلان.

شروط التحويل من تخصص إلى تخصص في جامعة الملك سعود

وضعت جامعة الملك سعود العديد من الشروط للسماح للطلاب بالانتقال من تخصص إلى آخر، وهذه الشروط هي كالتالي

يجب على الطالب التحقق من شروط التحويل التي وضعها مجلس الكلية.

اجتياز جميع الاختبارات التي تتطلبها بعض التخصصات.

الحصول على موافقة عميد الكلية على تحويل الطالب بعد التأكد من استيفائه لكافة متطلبات مجلس الكلية.

شروط التحويل من تخصص الى تخصص بجامعة نجران

شروط التحويل من تخصص إلى آخر بجامعة نجران هي كالتالي

ألا يتجاوز الطالب 3 فصول دراسية.

ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 2.5 من 5.

يجب ألا يكون الطالب قد ترك الدراسة.

يجب أن يكون التخصص الذي انتقل إليه هو نفسه الذي كان يدرسه.

شروط التحويل من تخصص الى تخصص في جامعة نورا

الشروط التي وضعتها جامعة نورا لتغيير التخصص كالتالي

أن يكون الطالب قد اجتاز المستوى الثالث كحد أقصى في الجامعة.

أن يجتاز الطالب شروط الكليات الخاصة التي تقوم بنشرها في ذلك الوقت.

يمكن للطالب تغيير تخصصه مرة واحدة فقط خلال دراسته الجامعية.

يجب على الطالب تقديم طلب التحويل في الوقت الذي تحدده الجامعة.

لا يحق لمن تم تحويله من جامعة أخرى التقدم بطلب لتغيير التخصص.

يجب تقديم طلب التغيير من خلال رابط إلكتروني تقدمه الجامعة خلال الفترة المحددة.

شروط التحويل من تخصص إلى تخصص في جامعة سطام

هناك العديد من الشروط التي وضعتها جامعة سطام للسماح لطلابها بالانتقال داخليًا، وهذه الشروط كالتالي

ألا يكون الطالب طالبًا جديدًا في الجامعة. لا يجوز تحويل الطالب إلا بعد اجتياز المستوى الأول.

أن تكون المدة المتبقية له في الجامعة كافية لاستكمال متطلبات التخرج.

يجب على الطالب تقديم طلب التحويل من خلال البوابة الإلكترونية المحددة حسب التقويم الأكاديمي.

يسمح للطالب بالتحويل مرة واحدة فقط.

أن يستوفي الطالب كافة شروط القسم المنقول إليه مثل المعدل التراكمي وغيره.

القيد في السجل الأكاديمي هو عبارة عن مجموعة من المواد التي تمت دراستها وكذلك الدرجات والمعدلات.

عند الانتهاء من التحويل يمكن موازنة المقررات الدراسية المطابقة للمفردات والوحدات بعد موافقة القسم العلمي.

بالانتقال إلى الكليات التي تتطلب إكمال السنة التحضيرية لتخصصات الصحة والهندسة، يجب أن يجتاز الطالب المستوى الثالث من الخطة المعتمدة.

وفي الختام لمقالنا هذا تحدثنا عن شروط التحويل من تخصص إلى تخصص في الجامعات السعودية ، ومنها جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك خالد وجامعة سطام وجامعة الأميرة نورة وجامعة أم القرى وجامعة الملك سعود.