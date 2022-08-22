شروط التسجيل في جامعة بيشة 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف جامعة بيشة والمعايير التي تتعلق بالقبول والتسجيل 1444 وشروط التقديم للالتحاق بها ، كونها من الجامعات العريقة داخل المملكة العربية السعودية كون انه خلال أيام سيوضح معدل القبول يتم نشرها حسب العلامات المتعلقة بالطلاب لكل عام ، وذلك للإلتحاق بالجامعة وهو ما يتوافق مع النسبة المرجحة للطالب وعليه يتم اعلان شروط التسجيل في جامعة بيشة 1444 ، تابعوا معنا .

جامعة بيشة

تعرف جامعة بيشة بأنها إحدى الجامعات السعودية الحكومية التي تم إنشاؤها بناءً على أمر ملكي صادر عن الديوان السعودي (للملك عبد الله بن عبد العزيز) في أبريل من العام (2014 م) حيث يقع المقر الرئيسي للجامعة. تقع في منطقة عسير، وفي محافظة بيشة الواقعة على وجه التحديد في جنوب المملكة العربية السعودية، وهي من أحدث الجامعات في المملكة، وتقوم على رعاية وتأهيل الطلاب في عدد من التخصصات الهامة، بناءً على احتياجات سوق العمل، من خلال سلسلة من (16) كلية حكومية منتشرة في مختلف المحافظات السعودية، وهي بلفران، والنماس في التثليث.

تخصصات جامعة بيشة 1444

أتاحت جامعة بيشة عددًا مهمًا من التخصصات التي يمكن للطالب أو الطالبة السعودية التسجيل من خلالها بعد اجتياز شروط القبول، من خلال مجموعة من الكليات التابعة للجامعة، وهي

تخصصات المسار الصحي

تقوم جامعة بيشة بإعداد طلاب وطالبات في التخصصات الصحية وفق المسارات التالية

تخصصات مسار صحة الطالب الاختصاص في الطب والجراحة جامعة بيشة. تخصص تمريض في كلية النماص. تخصص علوم المختبرات الطبية جامعة بيشة. تخصص العلاج التنفسي من خلال جامعة بيشة.

تخصصات المسار الصحي للطالبات الاختصاص في الطب والجراح من خلال جامعة بيشة. تخصص تمريض جامعة بيشة، بلفرن، كلية النماص، كلية تثليث. التخصص في علوم المختبرات الطبية من خلال جامعة بيشة.



تخصصات المسار الهندسي

تستقبل طلبات تسجيل الطلاب والطالبات في تخصصات الهندسة وفق المسارات التالية لكل منهم

تخصصات المسار الهندسي للطلاب التخصصات المتاحة من خلال جامعة بيشة في مقر الجامعة وهي (علوم الحاسب، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، الهندسة الكهربائية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء الصناعية، علم الأحياء) عن طريق كليات بيشة وتثلث والنماص التسجيل متاح في تخصص نظم المعلومات.

المسار الهندسي للطالبات علوم الكمبيوتر في كلتا الكليتين (بيشة، بلفرن) نظم المعلومات عبر كليات (بيشة، تثليث، النماص). الأمن السيبراني من خلال كلية بيشة. الذكاء الاصطناعي عبر الكليات (بيشة). تصميم الأزياء من خلال الكليات التالية (بيشة والنماص). التصميم الداخلي عبر كلية بيشة. التغذية وعلوم الغذاء في (بيشة والنماص). الهندسة الصناعية عبر كلية بيشة. الرياضيات في كل من (بيشة النماص وبلفرن). الفيزياء في كل من بيشة وبلفرن. الكيمياء الصناعية عن طريق فرع بيشة. تخصصات علم الأحياء في بيشة وثليث. الكيمياء سواء في الفرن أو في الفرن.



اختصاصات المسار الأدبي بجامعة بيشة

تؤهل جامعة بيشة، من خلال الكليات والفروع التابعة لها، طلبة العلوم الإنسانية في كل من التخصصات والمجالات الأدبية التالية

تخصصات المسار الانساني للطلبة الدراسات الإسلامية في بيشة، بلفران، تثليث. اللغة العربية عبر كلية بيشة. الانجليزية بيشة في فرن النماص. علوم المعلومات الجغرافية بيشة. الآثار والسياحة بيشة.

اختصاصات المسار الانساني للبنات الدراسات الإسلامية في (بيشة، بلفران، الثالوث، النماص) اللغة العربية في (بيشة، بلفران، التثليث، النماص). الإنجليزية In (Bishah Belfern، Al Namas) علوم المعلومات الجغرافية في بيشة. الآثار والسياحة في بيشة.

تخصصات المسار الإداري للطلاب والطالبات إدارة الأعمال في كل من (بيشة، بلفران، التثلث، النماص) القانون من خلال كلية بيشة. المحاسبة عبر كلية بيشة.

دبلوم في تخصصات العلوم الإنسانية للطلاب والطالبات إدارة الأعمال لكل من طلاب وطالبات (بيشة، تثليث، بلفران، النماص). إدارة السجلات الصحية للطلاب والطالبات في بيشة. هندسة التشييد والبناء للطلاب فقط في بيشة. إدارة الموارد البشرية للطلاب والطالبات بطريقة التثليث. السفر والسياحة لطالبات وطالبات (بيشة والنماص). القسم الترفيهي طلاب وطالبات (بيشة). التسويق الالكتروني طلاب وطالبات في الفرن.



شروط التسجيل بجامعة بيشة 1444

أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن حزمة شروط تنظم عملية قبول الطلبات الخاصة للقبول في برنامج البكالوريوس بجامعة بيشة، وكانت على النحو التالي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يتم استبعاد الطلاب الذين حصلوا على منحة رسمية للدراسات العليا من شرط الجنسية.

يشترط للطالب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من مدارس المملكة العربية السعودية. يجب أن تكون الشهادة مصدقة رسميًا من وزارة التربية والتعليم إذا كانت من مصدر خارج المملكة.

أن يكون حاصلاً على معدل تراكمي 50٪ لدرجة البكالوريوس.

اجتياز اختبارات القبول التي تتطلبها بعض التخصصات.

تحقيق النسب المرجحة من الدرجة الثانوية واختبار القدرات بما يتناسب مع التخصص المطلوب.

التسجيل في الوقت المحدد واتباع جميع التعليمات التي تعلنها الجامعة.

معدلات القبول بجامعة بيشة لعام 1444

تعتمد جامعة بيشة في نظام قبول الطلاب على ما يعرف بمعادلة النسبة الموزونة التي يقوم عليها التفريق بين الطلاب للقبول، وكانت لعام 1444 على النحو التالي

معدلات القبول بجامعة بيشة للعلوم الإنسانية والإدارة

المعيار الثابت المعتمد من كليات بيشة للإنسانية والإدارة هو النسبة المرجحة وهي تساوي (0.50 * GPA + 0.50 * اختبار القدرات).



معدلات القبول في جامعة بيشة للكليات العلمية والصحية والهندسية

تشترط كليات الصحة والعلوم والهندسة بجامعة بيشة نسب تأهيل خاصة تحسب كالتالي

النسبة المئوية المؤهلة يتم احتسابها من (0.30 * GPA + 0.30 * نتيجة اختبار القدرات + 0.40 * اختبار تحصيل الطالب).

كيفية التسجيل في جامعة بيشة لعام 1444

بعد اجتياز متطلبات التسجيل وتحقيق النسب المؤهلة للتخصص، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية للتسجيل عبر الإنترنت، وهي

الدخول على رابط موقع التسجيل الرسمي بجامعة بيشة مباشرة.

اضغط على نافذة (القبول والتسجيل).

أدخل البيانات الأساسية المحددة في الحقول الخاصة بها.

أكمل كتابة جميع المعلومات الشخصية للطالب.

قم بتحميل صورة شخصية عبر الموقع.

انقر فوق خيار قبول وقبول شروط التقديم.

أدخل الرغبات بطريقة منظمة بناءً على الأولوية التي يريدها الطالب.

ونوهت الجامعة بضرورة الاحتفاظ برقم الطلب وكلمة المرور بعد عملية التسجيل وكتابتها على ورقة خارجية، وذلك لاستكمال عملية القبول وإجراء أي تعديل لازم في حال اضطر الطالب لذلك.

رابط التسجيل بجامعة بيشة registration.ub.edu.sa

تقدم جامعة بيشة، من خلال نوافذها المتعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنواعًا مختلفة من التسهيلات للطالب فيما يتعلق بعملية التسجيل والقبول، والتعريف بالتخصصات والمسارات العلمية والهندسية والصحية المتاحة من خلال كليات الجامعة.

شروط التسجيل في جامعة بيشة 1444 ، لكل جامعة هنالك الضوابط والشروط الخاصة بها والتي تختلف من جامعة الى أخرى ، وتعتبر جامعة بيشة من الجامعات الرائدة في المجال التعليمي داخل المملكة السعودية كما تعرفنا على التخصصات التي تحتوي عليها جامعة المملكة السعودية .