شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن لديهم الحاجة الى الحصول على التقاعد المبكر في وزارة التنمية الاجتماعية ، مما يدفع بهم الى التسائلات حول المعايير و شروط التي تتعلق بعملية التقاعد المبكر ، و هي الشروط التي يستوجب أن يستوفيها العامل في القطاعات الخاصة المشاركة في نظام التأمينات الاجتماعية ، تابعوا معنا .

ضمان اجتماعي

يعتبر التأمين الاجتماعي من أهم المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وقد تم إنشاؤه بموجب مرسوم ملكي عام 1389 هـ الموافق 1969 م بهدف تقديم الخدمات المساندة وخدمات التأمين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والمتقاعدين. الفئات الأخرى المؤهلة والحصول على مبالغ معينة وفق الشروط التي تضعها المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني لتعزيز رؤية انطلاق المملكة 2030 م.

راتب تقاعد

المعاش التقاعدي هو برنامج إلزامي لجميع المواطنين في المملكة، يدفع فيه المواطن 9٪ من راتبه الشهري حتى يتم تغطية هذا التأمين، بينما تقوم الشركة بتأمينه بنسبة 9٪ دون اقتطاع المبلغ من راتب الموظف، ويستحق المواطن هذه المخصصات عند التقاعد أو الوفاة أو الإصابة.

شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1444

وافقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على بعض ما يلي

أن يكون المتقاعد سعودي الجنسية.

أن يكون مقيمًا داخل أراضي المملكة.

أن يكون عمر صاحب المعاش أكثر من 60 سنة. وأن يكون قد تجاوز 25 عامًا في العمل.

أن يكون من بين الفئات غير القادرة على العمل.

لا يجوز أن يكون المعاش سبباً للتقاعد.

ألا يكون للمتقاعد سجل تجاري باسمه أو رخصة تجارية.

موافقة جهة العمل التي يرغب فيها الشخص الراغب في الحصول على أعمال التقاعد المبكر.

أن نكون من ذوي الدخل المحدود.

لتقديم طلب للحصول على المعونة الثابتة.

يجب تقديم طلب الحصول على الضمان إلكترونيًا وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لصرف المعاش 1444

هناك بعض المستندات التي يجب تقديمها للحصول على المعاش التقاعدي الذي يصرف للمستحق شهرياً، وهذه الأوراق هي كالتالي

نسخة من الهوية الوطنية.

صورة من خلاصة القيد في حالة وجود من يعولهم في حكم مشترك.

نموذج عمليات التعويض في حالات (تقاعد – عجز غير مهني – تعويض لمرة واحدة).

صورة من الهوية الوطنية وصورة من خلاصة القيد في حال وجود معالين.

تعهد بعدم العودة إلى العمل في حالات التقاعد المبكر

تزويد المؤسسة برقم الحساب المصرفي المراد تحويل المعاش إليه

نسخة من التوكيل في حالة الرغبة في الصرف للوكيل يشترط استلام مستحقات التأمين لا تزيد عن ثلاث سنوات.

يلتزم المشترك أيضًا بتقديم نموذج (الإعلان السنوي) في المواعيد التي تحددها المؤسسة.

الشهادات التي يمكن للمتقاعدين الحصول عليها من خلال موقع التأمين الاجتماعي

يمكن للمشترك الحصول على شهادات التأمين من خلال موقع التأمين الاجتماعي. ومن بين تلك الشهادات ما يلي

شهادة التزام بتحويل الذمم المدينة.

شهادة قيمة المعاش باللغة الإنجليزية.

شهادة تفصيلية بقيمة المعاش المستحق للمتقاعد.

شهادة المعاش.

متى يستحق المشترك معاش مبكر

يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد المبكر إذا كانت مدة اشتراكه الفعلية لا تقل عن (300) شهر وترك العمل الخاضع للنظام. كما يجب على المشترك استيفاء شروط التقاعد المبكر للمشتركين في التأمينات الاجتماعية، وعند قبول طلبه يتسلم المشترك المعاش المبكر في الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الصرف، ويستمر الصرف للمشترك على النحو التالي. طالما استمر في عدم العمل في أي عمل خاضع لنظام التأمين، وفي حالة عودته إلى ممارسة أي عمل يتبع نظام التأمين، في هذه الحالة يستمر إيقاف معاشه التقاعدي حتى تاريخ تركه ممارسة أي من هذه الأنشطة أو حتى بلوغه سن الستين مع عدم رغبته في المشاركة مرة أخرى في النظام.

كيفية احتساب التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1444

يمكن للمشترك حساب التقاعد المبكر بطريقة سهلة مع العلم أن قيمة المعاش تزداد في حالة إضافة مُعالين جدد للمشترك. يُحسب معاش التقاعد المبكر من خلال خطوات بسيطة موضحة أدناه

يتم ضرب آخر راتب أساسي للموظف في طول مدة الخدمة في الوظيفة بالأشهر، والنتيجة مقسمة على 480.

يتم حساب راتب التقاعد المبكر للموظف العسكري بضرب آخر راتبه الأساسي × مدة خدمته في شهر، وتقسيم النتيجة على 420.

قم بتنزيل تطبيق Taminati

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق تأمينتي ليتمكن المواطنون من الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة. يمكنك تحميل تطبيق Tammanati على جوالك كما يلي

لأجهزة Android يمكنك تنزيل تطبيق Taminati من متجر Google Play.

لأجهزة iPhone يمكنك أيضًا تنزيل تطبيق Taminati من متجر Apple “”.

كيفية التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تقدم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة التواصل معك من خلال العديد من قنوات الاتصال المختلفة للرد على جميع الاستفسارات وتقديم الشكاوى، وفيما يلي طرق التواصل

المقر الرئيسي يقع المقر الرئيسي للتأمين في شارع الملك سعود جنوب المستشفى العسكري بالرياض. يمكن زيارة المقر الرئيسي خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 800 صباحًا حتى الساعة 0400 مساءً.

رقم مجاني يمكنك الاتصال بخدمة العملاء من خلال الرقم المجاني 8001243344.

رقم الهاتف يمكنك التواصل معنا من خلال رقم الهاتف +966118087777.

رقم الفاكس يمكنك الاتصال بنا عن طريق الفاكس على +966112668900.

Twitter يمكنك الاتصال بخدمة العملاء من خلال Twitter عن طريق الدخول إلى صفحة “خدمة العملاء”.

رابط للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية gosi.gov.sa

يمكنك الذهاب إلى رابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحصول على جميع خدمات التأمين للمشتركين، حيث أنها تقدم العديد من الخدمات للأفراد والشركات لتوفير الوقت والجهد لمشتركيها، ويمكنك إدخال هذا الرابط مباشرة “”.

وفي الختام تعرفنا على المعايير و شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1444 ، وأوضحنا المستندات المطلوب تقديمها، كما شرحنا كيفية احتساب التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية ، وطرق التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة رغبتك في الاستفسار عن أي خدمة .