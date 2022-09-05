شروط التقاعد المبكر في السعودية والفئات المستحقة له بعد تعديل قانون التأمينات الجديد لعام 1444 ،كما أصدرت الهيئة العامة للمعاشات في الايام الماضية عدة قرارات خاصة بالسن القانوني للتقاعد والنسب الخاصة بالرواتب والمستحقات للموظف ،كما أكدت على أن التقاعد المبكر سيطبق للرجال فوق ال30 سنة وعلى النساء في سن فوق ال25 سنة من العمل المستمر.

التقاعد المبكر في السعودية 1444

حددت الهِيْئة العامة للمعاشات في المملكة العربية السَعُودِيْة سن التقاعد ومَتَّى يمكن تنفِيْذ التقاعد المبكر بكامل حقوقه، وهِيْ المؤسسة المسؤولة عن تطبيق نظام الضمان الاجتماعي، والتي تهدف إلى ضمان حياة كريمة للمقيمين. المواطنين بعد التقاعد. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المديرية العامة للتأمين تعويضات عن الرعاية الطبية للمتقاعدين، وكذلك عن حوادث العمل والعجز بسبب الحوادث غير المتوقعة، وتم دمج هِيْئة التقاعد وإدارة الضمان الاجتماعي فِيْ وكالة واحدة مسؤولة عن جميع المتقاعدين. . والتقاعد المبكر للرجال بعد 30 عامًا من الخدمة المستمرة وللنساء بعد 25 عامًا من الخدمة المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، يحتجز 5٪ من المعاش التقاعدي لمن يتقاعد قبل سن التقاعد، و 2٪ من الراتب لمن تقاعد قبل سن التقاعد، بالإضافة إلى أن المديرية العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل بكل طاقاتها لتقديم الخدمات الإلكترونية التي يسعى إليها العديد من المواطنين الذين يستفِيْدون من الدعم المقدم.

شروط التقاعد المبكر في السَعُودِيْة

للتقاعد مبكرًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يجب أن تستوفِيْ الشُروطْ التالية:

يتمتع موظفونا بأكثر من 20 عامًا من الخبرة.

الحصول على الموافقة الرسمية على طلب الاستقالة من الجهات المختصة.

أن يكون عمر صاحب المعاش 60 سنة أو أكثر.

يشمل التقاعد المبكر بسبب حادث فِيْ العمل.

عدم قدرة الموظف على أداء الوظيفة.

يسري التقاعد المبكر فِيْ حالة الفصل التأديبي أو الوزاري، بشرط أن يكون العامل لديه 15 سنة فِيْ الخدمة.

يجب مراعاة الالتزام بالأنظمة التي تفرضها الهِيْئة العامة للتأمينات الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

الفئات المؤهلة للتقاعد المبكر في السعودية

يتم الحصول على التقاعد المبكر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عندما:

إذا ثبت عدم قدرة العامل على العمل لأسباب صحية.

إذا مات الموظف فجأة، فسيتم دفع المعاش إلى الأسرة الباقية على قيد الحياة.

يتم تسريح الموظفِيْن الذين قضوا 15 عامًا فِيْ الخدمة من الخدمة العسكرية الإجبارية.

الموظف الذي تقدره لديه 15 عامًا فِيْ الخدمة، بما فِيْ ذلك ثماني سنوات فِيْ الجيش.

الموظفون الذين أكَمْلوا 20 عامًا فِيْ خدمة كشوف المرتبات، بما فِيْ ذلك 8 سنوات من الخدمة العسكرية.

الموظفون الذين أكَمْلوا ما يقدر بـ 18 عامًا من الخدمة، بما فِيْ ذلك 8 سنوات من الخدمة العسكرية.

تحسب جميع الفئات المؤهلة للتأمين الاجتماعي فِيْ جميع القطاعات العاملة فِيْ المملكة.

حالة التقاعد المبكر

من أمثلة المواقف التي قد يتم فِيْها تعليق مدفوعات المعاشات التقاعدية ما يلي:

إذا كان العامل من جنسية غير السَعُودِيْة.

إذا كنت تتلقى معاشًا أعلى من راتبك الأساسي.

إذا كان يعمل مع ميزانية الدولة.

شروط التقاعد المبكر في السعودية والفئات المستحقة له بعد تعديل قانون التأمينات الجديد لعام 1444 بالإضافة الى إمكانية إرفاق المستندات الخاصة بالموظف بشكل إلكتروني على صفحة الهيئة العامة وتقديم طلبات التقاعد وفق الشروط المذكورة.