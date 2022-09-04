شروط التقديم طلبات المنح الخارجية في الأردن 2022 ، يثير الاهتمام من قبل العديد من الطلاب ممن يودون الاستكمال للمرحلة التعليمية الجامعية بالتعرف على المعايير والضوابط التي تمكنهم من عملية الانتقال الى التعلم عبر المنح التعليمة الخارجية في الدول الأخرى دون الجامعات المحلية داخل الأردن ، ويتم الحصول على تلك المنح للدراسة في الخارج من قبل عدد كبير من قبل المتفوقين والأوائل في الثانوية العامة ، تابعوا معنا .

بعثات خارجية في الأردن

تعمل وزارة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم العديد من المنح الخارجية للطلبة المتفوقين في الدولة حتى يتمكنوا من دراسة التخصصات التي يرغبون فيها بعد أن يتقدم الطالب في الدولة لهذه المنح ليتمكن من ذلك. للحصول عليها، وهذه المنح لها العديد من المزايا العائدة لأبرزها أنها تتيح للطالب دراسة التخصصات العلمية مثل الطب وطب الأسنان وغيرها، بالإضافة إلى إمكانية أن يدرس الطالب ويلتحق في أكثرها جامعات عالمية مرموقة، وبعد انتهاء فترة الابتعاث والدراسة سيتمكن الطالب من العودة لبلده.

شروط التقديم على المنح الخارجية في الأردن

أعلنت وزارة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية، مؤخرًا، عن مجموعة من الشروط، بما في ذلك العديد من التعليمات والإرشادات المختلفة التي يجب توافرها من أجل التقديم، وجاءت على النحو التالي

أن يكون الطالب قد أكمل الثانوية العامة الأردنية وحاصلاً على الشهادة أو ما يعادلها.

من الضروري مراعاة أن الطالب يجب أن يدرس (نوع القبول تنافسي) في أي من الجامعات الأردنية الرسمية.

يجب ألا يكون الطالب قد تلقى سابقًا أي عقوبة تأديبية أو إنذار أو أكثر.

يجب أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي لا يقل عن خمسة وثمانين بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطالب يجب ألا يكون قد حصل على منحة دراسية أخرى، أو أن يكون مستفيدًا من أي منحة من جهة أخرى.

اطلع على تفاصيل وتعليمات المنح الخارجية على موقع إدارة المنح الخارجية من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

يتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات المدخلة عند التقديم على المنحة.

آخر موعد للتقديم على منح خارجية في الأردن

أوضحت وزارة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقديم طلبات المنح الخارجية سيكون في الأيام المقبلة وتحديداً خلال الفترة القادمة بين اليوم الرابع والخامس من شهر أيلول للعام الجاري 2022 م، ويجب أن يكون وأشار إلى أن عملية التقديم من قبل الطلاب تتم إلكترونيًا، مع مراعاة ضرورة استيفاء الطلاب لجميع الشروط الموضحة من قبل الوزارة، ومن أبرز هذه الشروط تخرج الطالب من المرحلة الثانوية بمعدل متوسط. من أكثر من خمسة وثمانين في المائة، وبناءً عليه، يجب على الطلاب المتفوقين المختلفين الذين يرغبون في الدراسة في الخارج التقدم بطلب للحصول على المنحة.

رابط التقديم للمنح الخارجية في الأردن

قدمت وزارة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية رابطًا للتقدم بطلب للحصول على منح خارجية للعديد من الطلاب المتفوقين في الدولة الذين تمكنوا من إكمال وتخرج المدرسة الثانوية بمعدلات عالية، لا تقل عن خمسة وثمانين بالمائة، و الجدير بالذكر أن عملية التقديم تتم إلكترونياً، وذلك من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

شروط التقديم طلبات المنح الخارجية في الأردن 2022 ، تتيح وزارة التربية والتعليم من كل عام العديد من المنح الدراسة للدراسة خارج مملكة الاردن ، والتي يتنافس عليها جزء كبير من الطلاب ويأتي ذلك الامر من الحصول عليها من قبل الطلاب المتفوقين بنسبة كبيرة ، وبالتالي يمكن للطالب الدراسة في الخارج .