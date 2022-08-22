شروط التقديم على برنامج فني مسعف 1444 ورابط التسجيل ، قد يثير الإهتمام لدى العديد من الأشخاص ممن يودون العمل في مجال وتخصص فني مسعف والالتحاق بذلك البرنامج والذي يصدر عن الهيئة العامة للصحة داخل المملكة ، حيث أعلنت الهيئة العامة للتخصصات الصحية داخل المملكة العربية السعودية عن الشروع في التسجيل في البرامج المختصة بفني مسعف في 21 أغسطس 2022 ، وشددت على ضرورة التسجيل في الموعد المحدد تابعوا معنا لمعرفة شروط التقديم على برنامج فني مسعف .

برنامج فني المسعفين

يعد برنامج فني المسعفين من بين البرامج التي تشرف عليها الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي. يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الخريجين والخريجات ​​لتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية، ويستمر البرنامج لمدة 12 شهرًا يتم خلالها تعليم الطلاب كيفية التعامل مع المرضى المصابين وطرق تقديم الإسعافات الأولية في ذلك الوقت. بالإضافة إلى تحديد أجهزة وأجهزة الإنعاش الرئوي والقلب ضمن خطوات وتعليمات المختصين المشرفين على التدريب.

شروط التقديم لبرنامج فني مسعف

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية عن مجموعة من الشروط للتقدم لبرنامج فني مسعف، والتي يجب على جميع الملتحقين بالبرنامج استيفاء هذه الشروط لاستكمال عملية التسجيل. نراجع أدناه شروط التقديم لبرنامج فني مسعف

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

ألا يكون المتقدم في الوظيفة.

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات كلية العلوم الإنسانية، بناءً على ما يلي يجب أن تحتوي الشهادة على رقم الهوية. يجب أن تكون الشهادة معادلة رسميًا من وزارة التربية والتعليم السعودية. يشترط في السجل الأكاديمي للطالب أن يحتوي على المعدل التراكمي إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة العربية السعودية. في حالة عدم وجود رقم هوية للشهادة والسجل الأكاديمي، يجب إرفاق تأكيد بأن مقدم الطلب قد حصل على الشهادة المرفقة من جهة إصدار الشهادة أو وزارة التربية والتعليم، حيث يُشار إلى رقم هوية حامل الشهادة.

أن لا يقل ارتفاع المتقدم عن 155 سم.

لديك مؤشر كتلة الجسم (BMI) بين 18.5 و 29.5.

يجب على المتقدم اجتياز الفحص الطبي.

يجب على مقدم الطلب اجتياز الفحص الأمني.

يجب أن يجتاز المتقدم اختبار اللياقة.

يجب أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول.

يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

يجب على مقدم الطلب الامتثال لجميع الشروط التي يضعها صاحب العمل.

يتم فرز ترشيحات الطلاب على النحو التالي يتم فرز الطالبات وفقًا لتفاوت درجات اللغة الإنجليزية. يعتبر المعدل التراكمي في حالة تساوي درجات اللغة الإنجليزية.



كيفية التقديم لبرنامج فني مسعف 1444

يمكن التسجيل في برنامج فني المسعفين الذي أسسته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى رابط التسجيل في برنامج فني المسعفين “”.

اكتمل تسجيل الدخول إلى الموقع أو انقر فوق تسجيل لإنشاء حساب جديد إذا لم يكن موجودًا.

تعرف على جميع شروط برنامج فني المساعدين الطبيين.

انتقل إلى صفحة تسجيل برنامج فني المسعفين.

اكتب المعلومات المطلوبة.

تأكد من أن المعلومات صحيحة ودقيقة.

تقديم طلب التسجيل.

آخر موعد لتقديم الطلبات لبرنامج فني المسعفين 1444

موعد التقديم لبرنامج فني المسعفين لعام 1444 هـ هو يوم الأحد 23 / محرم / 1444 هـ الموافق 21 أغسطس / 2022 م، ويستمر التقديم لبرنامج فني المسعفين لمدة 10 أيام، بحسب ما تم الإعلان عنه. من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث أكدت الهيئة أن المتقدمين سيخضعون لتدريب لمدة 12 شهرًا، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في 1 سبتمبر 2022 م. خلال هذه الفترة، سيتلقى المتقدمون تدريباً بإشراف طاقم طبي متخصص بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

أهداف برنامج فني المسعفين

يعد برنامج فني المسعفين من البرامج النوعية والمميزة التي تقدمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويهدف إلى تحقيق الأهداف التالية

يساعد البرنامج على سد الفجوة في الحاجة الوظيفية للتخصصات الطبية، وتحديداً المسعف.

المساهمة في رفع معدل التوظيف في المملكة العربية السعودية، وتمكين الشباب من استخدام الأجهزة المتطورة في القطاع الصحي.

دليل الخطة الدراسية لبرنامج فني المسعفين pdf

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية دليل الخطة الدراسية لبرنامج الفني المسعف، ويحتوي الدليل على كافة المعلومات المتعلقة بالخطة الدراسية، كما سيتضمن الدليل شرحًا لما سيدرسه الطالب أثناء البرنامج، والذي يؤهلهم لسوق العمل المحلي في المملكة العربية السعودية. اخصائي طب طوارئ “”.

رابط التقديم لبرنامج فني المسعفين 1444

خصصت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله التقديم لبرنامج المسعفين الفني لعام 1444 هـ. “”.

شروط التقديم على برنامج فني مسعف 1444 ورابط التسجيل ، برنامج فني مسعف هو أحد البرامج التي تتيحها الهيئة العامة للصحة السعودية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ، ويأتي ذلك البرنامج إعداد وتأهيل الخريجين والخريجات ​​لتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية .