شروط التقديم على وظائف الحج واستخراج تصاريح العمل عبر أجير ajeer

نوضح لك كيفية التقدم لوظائف الحج المختلفة من خلال منصة أجير الإلكترونية والتي تعد من أهم منصات التوظيف خلال موسم الحج. وكل ذلك يتم من خلال النظام الإلكتروني لتسهيل لقاء الطرفين ولكل طرف لتحقيق هدفه دون أي صعوبات تواجههما. تحتوي المنصة على العديد من الوظائف في مختلف التخصصات والأعمال ، وتعطي المنصة لمقدم الطلب عقد عمل مؤقت يمكّنه من العمل خلال موسم الحج.

خطوات التقديم على وظائف الحج من خلال Ajeer

كما توفر بوابة أجير العديد من الوظائف المتاحة المتعلقة بموسم الحج والتي يمكن التقديم عليها من خلال الموقع بعد التأكد من أن هذه الوظيفة تناسبك ، وذلك من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة اجير

اختر حسابك إذا كان “أفراد” أو “مؤسسات”.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.

إذا لم يكن لديك حساب ، انقر فوق “إنشاء حساب جديد” وأدخل البيانات المطلوبة.

انقر فوق “وظائف مؤقتة”.

اختر الوظيفة التي تريدها.

سلمها.

سيظهر لك تصريح العمل المؤقت.

شروط التقديم على وظائف الحج عن طريق أجير

كما تم الإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الراغبون في التقدم للوظائف ، ووضعت تلك الضوابط والمعايير من أجل تحقيق هدف البرنامج وهو ضم الشخص المناسب لتلك الوظائف والتي في نهاية المطاف يحقق الهدف الأكبر في تقديم أفضل خدمة للحجاج سواء من الداخل أو من مختلف دول العالم لأداء صلاة الفريضة ، وهذه الشروط على النحو التالي: