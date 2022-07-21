شروط التقديم في سكني للمطلقات والارامل 2022 – 1443، يعتبر التقدم في برنامج سكني للمطلقات والأرامل من أبرز الخدمات البارزة والمهمة من الخدمات الإلكترونية في السعودية، كما تقدم الحكومة بتقديم الكثير من الخدمات والتي تساعد الكثير من المواطنين وتعمل على استقرار الأمن والأمان، و سنتعرف على شروط التقديم في سكني للمطلقات والارامل.

بوابة سكني للمطلقات والأرامل

تقوم الحكومة السعودية بتقديم الكثير من الخدمات التي تفيد المواطنين وخاصة المطلقات والأرامل، كما وتقوم وزارة الإسكان السعودية بتقديم العديد من المساعدات، من أجل الحصول على مسكن كما ويتم الدعم بدون أي فوائد ولكن وفقا لشروط وضوابط التقديم.

شروط التقديم في سكني للمطلقات والارامل

خدمة سكني تعد من أبرز الخدمات الهامة في السعودية، والتي تقدم العديد من الخدمات لدى المحتاجين، كما وتستهدف تمكين المطلقات والارامل مساكن خاصة بهم، ولا أولادهم، وذلك ضمن شروط محددة ومن أبرز الشروط التقديم في سكني للمطلقات:

يجب أن تكون ارملة او مطلقة مالكة لدخل شهري ثابت

يجب أن تكون موجودة داخل المملكة العربية السعودية

يجب ألا تمتلك السيدة كسكن باسمها

اشترطت وزارة الإسكان السعودية كون المطلقة أو الأرملة قد استفادت بالفعل سابقاً من برنامج الدعم السكني سواء الدعم الحكومي أو الدعم من القطاع الخاص

المطلقة يجب مرور سنتين على طلاقها

يجب أن تكون السيدة مالكة للجنسية السعودية

يجب ألا تكون السيدة مالكة لخمسة مليون ريال.

رابط التسجيل سكني للمطلقات والارامل

قامت وزارة الاسكان في المملكة السعودية بفتح مشروع خاص بتوفير مسكن خاص للارامل والمطلقات السعوديات لهم ولابنائهم وفقا لشروط محددة تم إطلاقها من وزارة الاسكان كما ويمكن التسجيل سكني للمطلقات والارامل من هنا .

تتضمن شروط سكني للمطلقات 2022 الكثير من النقاط الهامة والتي توفر الحصول على شقة سكنية بكل سهولة وذلك وفق شروط التي اعددتها وزارة الإسكان، ومن أبرزها يمر على المطلقة عامين من طلاقها.