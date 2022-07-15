شروط التقديم لمسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم،تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية عن حاجتها الى 30 ألف معلم مساعد بمرحلة الرياض، وذلك للتخلص من الفجوات في التعليم، كما يمكن التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم في كافة المحافظات المصرية وفق الشروط التي وضعتها وزارة التعليم.

مسابقة تعين 30 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية من قبل الدكتور طارق شوقي عن مسابقة جديدة من نوعها وهي مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم وذلك لتطوير العملية التعليمية في جمهورية مصر، وسد العجز من دائرة المعلمين في كافة المحافظات كما يمكن لكافة الخريجين التقديم عبر الرابط الخاص الذي وضعته الوزارة من الثاني من يوليو حتى الرابع والعشرين من شهر يوليو.

شروط تقديم مسابقة تعين 30 ألف معلم

صرح الدكتور طارق شوقي عن تعيين 30 ألف معلم في سرب التعليم بستم معلم مساعد لعام 2022، على بند التقاعد، وتأتي هذه الخطوة لسد كافة الفجوات الدائررة في وارة التعليم ، ويجب على المتقدم للمسابقة أن يتحلى بكافة الشروط اللازمة وهي كتالي

يلزم أن كون المتقدم مصري الجنسية

يجب أن يتصف بالسمعة الحسنة

الا يكون قد فصل من الخدمة

يلزم ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة

أن يكون خريج من كلية التربية أو أقسام رياض الأطفال

يجب على المتقدم ان يجتاز التدريب والامتحانات اللازمة

رابط تقديم لمسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بوضع رابط خاص عبر موقعها الرسمي للمتقدمين لمسابقة وظيفة مساعد معلم والبالغ عددهم 30 ألف شخص من كافة محافظات مصر، ويمن التقديم من خلال الرابط التالي، علما بأن باب التسجيل مفتوح في الثاني من شهر يوليو وسينتهي التسجيل في الرابع والعشرين من شهر يوليو.

نشرت وزارة التربية والتعليم المصرية عن حاجتها لعدد كبير من خريجي التربية للمسابقة في تعيين 30 ألف معلم على بند العقد، وذلك لسد كافة الفجوات والعجز في التعليم، وتطوير وصقل التعليم في جهورية مصر