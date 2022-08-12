شروط التنازل عن السيارة بنك الراجحي 1444 ، قد تسائل الكثير من المواطنين داخل المملكة ممن يستفيدون من الحسابات داخل بنك الراجحي حول التعرف على شروط التي تمكن الشخص من التنازل عن السيارة من البنك الراجحي 1444 داخل المملكة العربية السعودية ، وهي ملزمة لكل من العميل ومالك السيارة المؤجرة بنظام الملكية والمستأجر الراغب في شراء السيارة ، تابعوا معنا .

تمويل السيارات من مصرف الراجحي

بصفته أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل داخل المملكة العربية السعودية، يسعى مصرف الراجحي إلى تزويد عملائه بمنتجات مصرفية تمويلية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية من خلال خدمات تمويل السيارات التي تشمل كل من الخيارات التالية للعملاء

تمويل السيارة بالتقسيط.

تمويل تأجير السيارات.

تمويل الإجارة.

تأمين السيارات والمركبات.

تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة.

شروط التنازل عن السيارة لمصرف الراجحي 1444

لإتمام التنازل عن السيارة، اشترط مصرف الراجحي تحقيق عدة نقاط مهمة وإحضار المستندات والأوراق التالية

صورة من الهوية الوطنية للسعوديين ونسخة من إقامة سارية المفعول للمقيمين في المملكة.

نسخة من عقد التنازل عن سيارة للعميل مصدقة من جهة رسمية.

إصدار تصريح المركبة أو رخصة القيادة.

موافقة وزارة الداخلية السعودية على عملية التنازل عن السيارة.

زيارة أحد فروع الراجحي وتسليم المستندات السابقة لموظف خدمة العملاء لاستكمال إجراءات التعيين.

محتويات عقد التنازل مصرف الراجحي

لصحة وقانونية عقد التنازل، يشترط أن يحتوي على العناصر والبنود التالية

معلومات البائع والمشتري

يتم إدخال البيانات الشخصية للبائع والمشتري المضمنة في الهوية الوطنية أو في الإقامة الصالحة للمقيمين في المملكة على النحو التالي

الاسم الثلاثي للبائع والمشتري.

جنسية كلا الطرفين.

العمر لكلا الطرفين.

محل إقامة البائع والمشتري.

رقم الجوال للطرفين.

بيانات السيارة

يشترط في عقد التنازل المراد تصديقه في مصرف الراجحي أن يتضمن بند بيانات المركبة والمعلومات التالية

موديل السيارة سنة الصنع.

نوع ماركة السيارة.

لون السيارة.

تاريخ الشراء.

فترة الضمان المستحقة على السيارة.

رقم لوحة.

منطقة تسجيل المركبات.

طريقة الدفع او السداد

يعتبر من أهم البنود في بيانات التنازل، حيث يساهم هذا البند في الحفاظ على حقوق الطرفين من خلال تحديد المبلغ المطلوب لإتمام التنازل عن السيارة وطريقة الدفع والمدة الزمنية المطلوبة للانتهاء. من دفع السعر الإجمالي للسيارة باليوم والشهر والسنة.

التوقيع

بعد ملء البيانات السابقة بالاتفاق والموافقة المتبادلة بين الطرفين والتوصل إلى صيغة محددة لإكمال عملية التنازل وتحديد الفترة الزمنية والاتفاق على المبلغ الواجب دفعه مقابل التنازل، يلتزم كل طرف بالتوقيع البيانات السابقة بعد تها بعناية مما يلزم الطرفين بالالتزام التام ببنود العقد الموثق.

شروط التنازل عن سيارة إيجار لمصرف الراجحي

لإكمال التنازل عن سيارة مؤجرة مقابل ملكية، يجب أن تستوفي الشروط التالية

يمتلك العميل سيارة منتهية الصلاحية في مصرف الراجحي.

الاتفاقية المبرمة بين العميل ومالك السيارة والمستأجر على التنازل عن السيارة.

استخراج براءة ذمة لسداد دين البيع بالتقسيط وتقديمه بشكل شخصي إلى أحد فروع مصرف الراجحي.

تواصل مع خدمة عملاء مصرف الراجحي عبر الواتساب من رقم الجوال 920003344.

الحصول على تصريح نقل ملكية من مصرف الراجحي لإتمام عملية نقل ملكية السيارة.

كيف تتنازل عن سيارة الإيجار لمصرف الراجحي

يتم التنازل عن السيارة من قبل البنك عند انتهاء الأقساط المستحقة على عقد الإيجار لامتلاك السيارة باتباع الخطوات التالية

ة الحساب المصرفي الجاري في الراجحي والتحقق من أقساط السيارة.

التوجه لمصرف الراجحي وتقديم طلب تصفية دين البيع بالتقسيط.

انتظر 72 ساعة من لحظة استخراج المخالصة وة أحد فروع مصرف الراجحي.

يزود مصرف الراجي المتعامل بكتاب تحويل ملكية المركبة إلى فرع المرور صادر عن الإدارة العامة.

التأمين على السيارة هو تأمين شامل وهو إجراءات الفحص الدوري للسيارة.

دفع رسوم نقل ملكية السيارة وتصبح السيارة اسم العميل.

مزايا تخصيص سيارة لمصرف الراجحي

تميز مصرف الراجحي عملاءه الراغبين بالتخلي عن سيارة مستعملة في قطاع التأجير المنتهي بالتملك بالآتي

خدمة نقل ملكية ونقل ملكية السيارة بما يتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

السرعة في استخراج الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام المهمة.

إمكانية تحديد المدفوعات المالية المستحقة للعميل حسب الجدول المالي للعميل.

تحويل المدفوعات والأقساط المالية المستحقة لحساب العميل على الراجحي.

خدمة التنازل عن السيارات من مصرف الراجحي متوفرة للسيارات الجديدة والمستعملة.

شروط وأحكام تمويل السيارات من مصرف الراجحي

أتاح مصرف الراجحي للعملاء استكمال الحصول على منتج تمويل إيجار السيارة بعد استيفاء الشروط التالية

تقديم نسخة من الهوية الوطنية للعميل أو تأشيرة إقامة سارية المفعول.

لا يشترط تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي.

تقديم مستند بمواصفات المركبة القياسية.

دفع أقساط شهرية دون تأخير.

الحصول على ورقة المخالصة بعد انتهاء القسط.

أن يكون للعميل حساب جاري لدى مصرف الراجحي.

تأمين السيارة لدى شركة تأمين وإجراء فحص شامل للمركبة.

شروط تمويل شراء السيارات بالتقسيط مصرف الراجحي

اشترط مصرف الراجحي على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل لشراء سيارة بالتقسيط، مصرف الراجحي، تحقيق كل من النقاط التالية

إمتلاك حساب لدى مصرف الراجحي.

تعبئة طلب تمويل شراء سيارة في أحد فروع مصرف الراجحي أو معارض الراجحي للسيارات.

تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي.

تحديد المدفوعات المالية المستحقة لسعر السيارة حسب الجدول الزمني الذي يحدده العميل على أساس حاسبة تمويل السيارة في مصرف الراجحي.

تحديد نوع واسم السيارة التي يرغب مصرف الراجحي في شرائها ودفعها بالتقسيط للعميل.

اسباب رفض التخلي عن سيارة مصرف الراجحي

يرفض طلب التنازل المقدم من العميل للمؤسسات والبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك مصرف الراجحي في الحالات التالية

عدم قدرة المتعامل على الحصول على رخصة السيارة.

الفرق بين مالك السيارة والمستأجر على القيمة المالية والمدة الزمنية لنقل السيارة في عقد التنازل.

وجود أخطاء في البيانات الشخصية للمحطة أو في مواصفات وبيانات المركبة وتغيير في المواصفات.

خدمات ما بعد البيع لمنتج تأجير السيارات مصرف الراجحي

تتكون خدمات ما بعد البيع لمنتج تأجير السيارات في مصرف الراجحي مما يلي

تقديم طلب تجديد تسجيل السيارة عبر مباشر لأفراد الراجحي.

طلب نسخة من مفاتيح السيارة من خدمة عملاء مصرف الراجحي، برسوم مجانية لأول مرة، وقيمة 230 ريال سعودي للمرة الثانية.

تقديم طلب نقل الملكية بعد إتمام سداد الأقساط الناتجة عن ملكية المنتج الإيجار لعميل آخر برسوم 250 ريال سعودي.

إمكانية طلب تصريح السفر لدول مجلس التعاون الخليجي مقابل رسم 230 ريال سعودي لمدة شهر و 287.50 ريال سعودي لمدة 3 أشهر.

طلب تصريح بالسفر إلى الدول المصرح لها برسوم 187.50 ريال سعودي لمدة شهر و 517.50 ريال سعودي لمدة 3 أشهر.

تقديم طلب تفويض قيادة إضافي مقابل رسم 172.50 ريال سعودي.

طلب تغيير اللوحات إلى لوحات طويلة برسم 187.50 ريال سعودي.

تقديم طلب سحب وإيواء السيارة، مقابل 2817.50 ريال سعودي.

وفي الختام تعرفنا على أهم المعلومات حول شروط التنازل عن السيارة بنك الراجحي 1444 ، ومحتويات عقد التنازل عن مصرف الراجحي ، وشروط التنازل عن سيارة إيجار لمصرف الراجحي ، بالإضافة إلى طريقة التنازل عن السيارة ، و تأجير لامتلاك مصرف الراجحي ، وخدمات ما بعد البيع لمنتج تأجير السيارات مصرف الراجحي .

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