شروط التنازل عن السيارة لـ شركة عبد اللطيف جميل وكيفية الحصول على التنازل وأهم النصائح ،تعتبر أحد أهم وأكبر الشركات الخاصة بالتجارة بالسيارات في السعودية ،كما وتوفر عدد من الخدمات بالتعاون مع البنك المركزي السعودي والترخيص للمركبات بشكل قانوني وسريع بالإضافة الى الخدمة الإلكترونية التي تقدمها للعملاء للرد على الاستفسارات حول أسعار السيارات.

أهم شروط التنازل عن السيارة مجموعة عبداللطيف جميل

يجب على العميل إكَمْال جميع الأقساط المتأخرة المستحقة على حسابه فِيْ برنامج نقل الإيجار.

لا يخالف مستأجر السيارة أيًا من شُروطْ اتفاقية التأجير التمويلي للشركة والعميل معًا.

بعد دفع جميع الأقساط على السيارة، يمكن للمستأجر امتلاك السيارة رسميًا.

فروع مجموعة عبداللطيف جميل للسيارات

مكة المكرمة – فرع مكة المكرمة للسيارات المستعملة – الكعكية – طريق الليث.

فرع المدينة المنورة للسيارات المستعملة.

فرع الدمام.

طريق المطار – سيارات الدفع الرباعي بالمدينة المنورة.

خريص للسيارات المستعملة.

منطقة المنار بالرياض – شارع خريص.

الدمام – الجلوية – شارع الملك سعود.

العليا للسيارات المستعملة.

الرياض – طريق الامام سعود بن عبدالعزيز بن محمد.

طريق مكة القديم متفرع من شارع الجامعة.

مكة المكرمة – 14 كَمْ للسيارات المستعملة.

منطقة جدة – طريق المدينة الصاعد – شارع قريش بجوار محكَمْة التنفِيْذ.

أهم النصائح لشراء سيارة مستعملة

هناك بعض النصائح التي يجب الانتباه لها عند شراء سيارة مستعملة وهِيْ كالتالي –

أولاً، يجب على المشتري تحديد الجوانب المادية للسيارة، وعدد أقساطها، والاهتمام بتاريخ الدفع، والشُروطْ المطلوبة، والإضافات ونطاق حقه فِيْ المبلغ.

يجب على المشتري الحصول على نسختين من عقد السيارة الأصلي وترك واحدة للبائع والأخرى معه حتى انتهاء صفقة البيع، وكل من له الحق يأخذ حقه حتى لو أراد العودة فِيْ عملية البيع.

يتم تسليم السيارة فور الاتفاق على كل شيء وتوقيع جميع العقود مع تسليم كافة أقساط السيارة وملحقاتها.

يجب على المشتري معرفة كافة التفاصيل الداخلية والخارجية للسيارة، الأصغر والأكبر، لتجنب المشاكل والخلافات.

شروط التنازل عن السيارة لـ شركة عبد اللطيف جميل وكيفية الحصول على التنازل وأهم النصائح كذلك توفر الشركة خدمات التقسيط بدون أي كفيل وحصولها وبشكل مستمر على أحدث الموديلات العالمية في السيارات وبأسعار مناسبة للمواطن.