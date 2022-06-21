شروط الحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل وطريقة التسجيل للحصول على المساعدات 1443

شروط الحصول على الدعم الريفي للعاطلين 1443 هذا البرنامج هو أحد البرامج التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة الزراعية ، ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة جميع العاملين في القطاع الزراعي وذلك بهدف تحسين القطاع الزراعي بكافة أشكاله لزيادة جودة المحاصيل الزراعية وتشجيع المواطنين والشباب على الدخول والعمل في المجال الزراعي ، وهناك العديد من المناطق الزراعية التي يعيش فيها عدد كبير من الشباب والأسر ، ولا يمكنهم الحصول على فرصة عمل مناسبة. لذلك حرصت الحكومة السعودية على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لها من خلال تقديم المساعدة لبدء المشاريع الزراعية الصغيرة ولكن بشروط محددة وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية وسنقدم لكم كل التفاصيل.

شروط الحصول على الدعم الريفي للعاطلين 1443

هناك دور بالغ الأهمية يشهده جميع المواطنين السعوديين في تطوير المملكة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لجميع شرائح المجتمع. وذلك لتنمية المملكة وتحسين أوضاعها ومجال الزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. لذلك ، وضعت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية برنامج دعم ريفي للعاطلين وربات البيوت والمقاولين. وسنعرض عليكم شروط الحصول على الدعم الريفي للعاطلين عن العمل وهي:

يشترط أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون مقيما دائما في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب مصرفي جاري خاص به.

ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم طلب الدعم الريفي عن 6000 ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون لدي تجارة زراعية وأن أكون قادرًا على العمل فيها.

تسليم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

ألا يعمل المتقدم في جهة حكومية أو خاصة.

كيفية التقدم بطلب دعم ريفي للعاطلين 1443

قامت الوزارة بتطوير هذا البرنامج بهدف تطوير المجال الزراعي وتحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال تشجيع الشباب على بدء المشاريع الصغيرة وتوفير فرص عمل مناسبة وتحقيق الرؤية المستقبلية التي وضعتها الحكومة لعام 2030 والتي تهدف في الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية ، وطريقة التسجيل للحصول على الدعم الريفي للعاطلين عن العمل. هي:

أولاً ، يذهب مقدم الطلب إلى البوابة الدعم الريفي.

ثم اضغط على انشاء حساب جديد وادخل البيانات المطلوبة (رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، كلمة المرور).

انقر فوق أيقونة التسجيل.

بعد ذلك ، من الصفحة الرئيسية ، انتقل إلى دعم العاطلين عن العمل.

ثم انقر فوق أيقونة الإرسال.

سيظهر أمامك نموذج طلب ، املأ المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

مع شرح للجدول الدراسي للمشروع الزراعي الذي يمارسه.

تحميل المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

ثم اضغط على أيقونة تقديم الطلب.

التسجيل الريفي لدعم المتقاعدين

يمكن للمتقاعدين أيضًا التسجيل للحصول على الدعم الريفي للعاطلين عن العمل ، ولكن بشرط أن يكون لديه القدرة البدنية على العمل وأن يكون لديه مزرعته الخاصة. طريقة التطبيق هي: